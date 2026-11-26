Um carro que leva o proprietário ao trabalho pela manhã, faz entregas durante o dia e recarrega a bateria no horário em que a energia custa menos. Em 2036, esse cenário pode fazer parte de uma nova relação com o automóvel.

A mudança está na maneira de enxergar o veículo. Além de transportar pessoas e gerar despesas com combustível, seguro, manutenção e financiamento, o automóvel pode se tornar parte de uma rede de serviços capaz de produzir receita nas horas em que hoje permanece parado.

Essa é a perspectiva de Arthur Piccolo, conhecido como Tutu, cofundador e CPO da Laborit, ecossistema de inovação que trabalha com empreendedores, startups e grandes empresas. Para ele, a combinação de inteligência artificial, conectividade, crédito e energia pode transformar o automóvel em um ativo produtivo. Nessa lógica, o valor de um carro não estaria apenas no preço de compra ou de revenda, mas também no que ele é capaz de produzir ao longo da vida.

Alguns sinais dessa mudança já existem. Motoristas de aplicativos transformaram o automóvel em fonte de renda principal ou complementar. Nos Estados Unidos, plataformas como a Turo permitem que proprietários aluguem seus veículos quando não estão usando. São modelos diferentes, mas apontam para uma mesma direção: um bem de uso pessoal pode ganhar uma função econômica.

“O carro deixou de ser só o transporte e passou a se transformar também na cadeia de trabalho”, afirma Tutu.

A aposta para a próxima década, diz ele, é de que essa função se amplie, apoiada por sistemas capazes de cruzar informações sobre uso, custos, manutenção, demanda e geração de receita.

Uma nova conta para o automóvel

Hoje, quem compra um carro costuma olhar para preço, ano, quilometragem, consumo, estado de conservação e valor de revenda. Se o veículo também puder gerar receita, essa conta pode ganhar novas variáveis.

Um modelo poderia ser escolhido, por exemplo, pela facilidade de alugá-lo, pela demanda por determinados serviços ou pelo custo de operação. A depreciação continuaria existindo, assim como seguro, manutenção e financiamento. A diferença estaria na pergunta feita pelo proprietário: quanto da despesa de manter o veículo pode ser compensado pela renda que ele é capaz de gerar?

Para chegar a essa resposta, seria necessário acompanhar dados que hoje estão espalhados: custo por quilômetro, tempo de uso, disponibilidade do veículo, demanda por determinados serviços e, no caso dos elétricos, condições da bateria e custo da recarga.

A mesma lógica pode chegar aos serviços financeiros. Se um automóvel tiver capacidade comprovada de gerar receita, esse potencial poderá entrar na análise de crédito. Seguradoras terão de considerar diferentes formas de utilização do veículo, enquanto manutenção, energia e outros serviços poderão ser incorporados à gestão dos custos.

Isso depende, porém, de uma integração que ainda está sendo construída. Hoje, compra, financiamento, seguro, manutenção e uso do veículo são tratados como etapas relativamente separadas. A proposta é conectar essas informações e acompanhar o automóvel por uma jornada mais longa, da escolha à operação.

A mudança começa antes da concessionária

Essa transformação também muda o momento em que começa a relação entre consumidor e carro.

Antes de entrar em uma concessionária, o comprador já pesquisou modelos, assistiu a vídeos, comparou preços e tentou descobrir qual parcela cabe no orçamento. Para tomar a decisão, precisa combinar informações sobre o veículo, o vendedor e as condições de financiamento.

Foi para aproximar essas etapas que a Laborit criou a Popmarq. A fintech e autotech, dedicada a simplificar a compra e venda de veículos, reúne inteligência artificial generativa, consumidores, lojas, conteúdos e financiamento em uma mesma jornada.

Sua proposta combina recursos de rede social e de compra e venda. O usuário pode assistir a lives, acompanhar análises de veículos e conversar com lojistas, enquanto recebe apoio da IA para comparar alternativas.

Uma busca por carros com parcelas próximas de R$ 2.000, por exemplo, pode levar a sugestões de modelos, explicações sobre características dos veículos e uma simulação de financiamento. A ideia é aproximar pesquisa, escolha e crédito em um mesmo ambiente.

Nesse processo, a inteligência artificial assume parte do papel de um especialista, ajudando a organizar informações e responder dúvidas. Mas não substitui a relação com quem está do outro lado da negociação. “A questão relacional é totalmente humana e precisa ser humana”, diz Tutu.

Por isso, conteúdos, lives e conversas com lojistas continuam no centro da experiência. A tecnologia entra para organizar a jornada; a decisão continua envolvendo pessoas.

A participação do banco desde o início também muda a lógica da compra. Em vez de aparecer apenas depois que o consumidor escolheu o veículo, a instituição financeira pode entrar durante a pesquisa, apresentando possibilidades de crédito enquanto o comprador ainda compara suas opções.

Da compra à vida do veículo

A ambição é levar essa integração para além da compra. No cenário projetado por Tutu, a plataforma poderá acompanhar outras etapas da relação com o automóvel, como troca, locação, despesas e obrigações documentais.

É nessa direção que a Popmarq inicia um novo capítulo ao lado do Bradesco, que adquiriu a plataforma em 2026. Segundo ele, a operação permite ampliar a conexão com consumidores e lojistas e acelerar o desenvolvimento desse ambiente integrado.

O cenário de 2036 ainda é uma hipótese. Mas a pergunta que ele coloca é real: se um carro puder gerar receita, o que passa a definir seu valor — o quanto custa ou o quanto é capaz de produzir?

Talvez, no futuro, escolher um automóvel não seja apenas decidir qual carro cabe na garagem. Seja também escolher quanto ele pode trabalhar quando você não estiver dirigindo.