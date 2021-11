Djokovic supera Medvedev e vence Masters de Paris pela sexta vez

Novak Djokovic venceu pela sexta vez o Masters de Paris, estendendo o próprio recorde pessoal de títulos nesta competição, e se vingou da derrota no Aberto dos EUA para Daniil Medvedev, batendo o russo por 4-6, 6-3 e 6-3 na final deste domingo.

O sérvio, que garantiu o posto de número um do ranking ao fim do ano pela sétima vez, outro recorde, precisou de algum tempo para se ajustar à defesa sólida do segundo melhor tenista do mundo, mas foi imparável assim que encontrou seu jogo em quadra.

Djokovic queria evitar terminar o ano sem um título de Masters pela primeira vez desde 2017 e manteve a calma e a concentração para cumprir sua missão contra Medvedev.

O russo parecia desconcentrado na última parcial e foi eliminado no primeiro match point, quando Djokovic acertou um excelente forehand em cima da linha.