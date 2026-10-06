Será o fim da escala 6x1 no Brasil? Varejistas, hotéis e até mineradoras já se movimentam

O debate sobre o fim da escala 6x1 entrou nesta terça-feira, 6, em uma nova etapa no Brasil. O plenário do Senado inicia nesta terça-feira,6, a primeira sessão de discussão da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê mudanças na jornada de trabalho e estabelece dois dias de descanso por semana.

Pelo regimento interno do Senado, são necessárias cinco sessões de discussão antes que a proposta possa ser colocada em votação em primeiro turno.

Enquanto o Congresso discute uma mudança nas regras, parte do mercado de trabalho já começou a se antecipar.

A escala 6x1 (seis dias de trabalho para um de descanso), padrão histórico no varejo, na hotelaria e em diversos serviços no Brasil, começa a perder espaço em algumas empresas para modelos mais flexíveis, como o 5x2 e até o 4x3.

O movimento começou com um desabafo nas redes sociais, virou mobilização popular, ganhou espaço no debate político e agora também se materializa dentro das empresas.

Do balcão da farmácia aos corredores de hotéis cinco estrelas e até à mineração, a discussão sobre tempo, saúde mental, atração de talentos e produtividade chegou ao centro das decisões de negócios.

Gigantes do varejo, hotéis de luxo e empresas de tecnologia já abandonaram ou estão testando formatos alternativos. Na prática, enquanto o futuro da escala 6x1 é discutido em Brasília, algumas companhias tentam responder a outra pergunta: é possível trabalhar menos dias sem perder produtividade?

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Do varejo popular ao luxo: quem já largou o 6x1

No varejo farmacêutico, setor conhecido por jornadas intensas e operações que funcionam durante toda a semana, o Grupo DPSP, dono das Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo, rompeu com o modelo tradicional ao adotar a escala 5x2 em todas as suas unidades. Dois dias de folga por semana passaram a ser regra — uma mudança relevante em um segmento que funciona sete dias por semana e depende de mão de obra intensiva.

No varejo de moda, a estreia da sueca H&M no Brasil, em agosto de 2025, também chegou com um recado ao mercado: todos os seus funcionários trabalham na escala 5x2.

“Acreditamos no equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Queremos inspirar outras empresas a oferecerem mais tempo de qualidade para seus funcionários”, afirma Joaquim Pereira, presidente da H&M no Brasil.

A operação começou concentrada em São Paulo, com quatro lojas previstas até o fim do ano, além de um centro de distribuição em Extrema (MG) e escritório na capital paulista. A expectativa era chegar a 450 funcionários em 2025, todos com dois dias de folga semanais, ainda que em sistema rotativo.

“Mesmo em shopping, daremos dois dias de descanso”, diz o executivo.

No varejo de moda, a estreia da sueca H&M no Brasil, em agosto de 2025, também chegou com um recado ao mercado: todos os seus funcionários trabalham na escala 5x2 (Leandro Fonseca/Exame)

Hotéis de luxo também abandonam o 6x1

No setor de hotelaria, tradicionalmente dependente de operações contínuas, inclusive aos finais de semana e feriados, dois gigantes de perfis distintos decidiram reinventar seus modelos de jornada.

O Palácio Tangará, hotel de luxo localizado na zona sul de São Paulo, anunciou a adoção do 5x2 para toda a operação, substituindo a antiga escala 6x1.

A mudança representa um investimento anual superior a R$ 2 milhões e veio acompanhada da contratação de 27 novos funcionários para manter o padrão de atendimento.

“Queremos que os funcionários nos deem o máximo da dedicação, mas para isso precisamos oferecer o melhor para eles também. Sem equilíbrio entre investidores, funcionários e clientes, a casa cai”, afirma Celso do Valle, diretor-geral do hotel.

Com a mudança, os colaboradores passaram de 65 para 104 folgas por ano (um ganho de 39 dias de descanso), além da redução da jornada semanal de 44 para 42 horas, sem corte salarial.

O pacote inclui ainda benefícios como alimentação completa, transporte próprio, auxílio-creche estendido, plano de carreira estruturado e até viagens internacionais como prêmio por desempenho.

No Rio de Janeiro, o Copacabana Palace, um dos ícones da hotelaria brasileira, também decidiu apostar no 5x2.

Desde maio deste ano, cerca de 90% dos 600 funcionários passaram a ter dois dias de folga por semana (exceção feita à equipe de segurança, que segue no regime 12x36).

“O foco do 5x2 é bem-estar, equilíbrio e saúde mental. Aqui não trabalhamos com máquinas. A autenticidade do serviço depende das pessoas”, afirma Guillaume Lemarchand, diretor de Recursos Humanos do hotel.

Segundo ele, a escala será mantida inclusive em períodos críticos para a operação, como Natal, Réveillon, Carnaval e grandes eventos internacionais.

No Rio de Janeiro, o Copacabana Palace, um dos ícones da hotelaria brasileira, também decidiu apostar no 5x2 neste ano (Divulgação/Divulgação)

O movimento que nasceu nas redes e chegou ao Congresso

A pressão social contra a escala 6x1 ganhou força em setembro de 2023, quando o então balconista de farmácia Rick Azevedo, morador do Rio de Janeiro, publicou um vídeo no TikTok relatando sua rotina de trabalho.

A gravação viralizou, alcançou milhões de visualizações e deu origem ao Movimento Vida Além do Trabalho (VAT).

“Era o único dia da semana que eu tinha para viver. Para ir ao médico, arrumar a casa, ver o mar”, diz Rick.

A mobilização avançou das redes para as ruas e passou a pressionar o Congresso a discutir mudanças na jornada de trabalho brasileira.

Na Câmara dos Deputados, o movimento inspirou a deputada Erika Hilton (PSOL-SP) a defender uma proposta que reduz a jornada semanal e amplia os dias de descanso do trabalhador.

No Senado, outra proposta sobre o tema avançou e chegou ao plenário. A discussão desta terça-feira representa mais uma etapa de um debate que ganhou força fora do Congresso, mas passou a ocupar também a agenda legislativa.

O salto além do 5x2: a chegada da escala 4x3

Enquanto o debate legislativo avança, algumas empresas decidiram ir além do 5x2 e testar, na prática, a escala 4x3 (quatro dias de trabalho para três de descanso).

Uma delas é a AngloGold Ashanti, uma das empresas mais antigas em operação no Brasil. A companhia iniciou um projeto-piloto com cerca de 500 funcionários administrativos em Minas Gerais.

“Não cortamos salários nem benefícios. Mantemos o modelo híbrido e medimos trabalho por entrega, não por horas”, diz Felipe Fagundes, vice-presidente de RH.

No setor de tecnologia, a Vockan, empresa com operação no Brasil e nos Estados Unidos, adotou a semana de quatro dias há dois anos.

Desde então, segundo a companhia, registrou aumento de 32% na produtividade, crescimento de 86% no faturamento, rotatividade próxima de zero e NPS de 98.

“Foi uma resposta direta à saúde mental e à atração de talentos”, diz Fabrício Oliveira, CEO da empresa.

Até setores mais tradicionais vêm experimentando o modelo.

A Alimentare, empresa de refeições coletivas, implantou o 4x3 no time administrativo.

“Para a empresa, os benefícios também são evidentes: o faturamento aumentou 15% e a lucratividade em 7% em comparação ao mesmo período do ano passado, e o turnover zerou”, diz Caroline Soldi Malgarin Medeiros, coordenadora de Planejamento Estratégico da empresa.

NR-1: menos horas, mais resultado?

A discussão sobre a escala 6x1 acontece em um momento em que as empresas enfrentam uma combinação de desafios: novas expectativas dos profissionais, preocupação crescente com saúde mental, disputa por talentos e necessidade de manter a produtividade.

Outro componente dessa discussão é a NR-1, que ampliou a atenção das empresas para os riscos psicossociais relacionados ao trabalho.

“A NR-1 é, hoje, uma resposta de socorro para um cenário de adoecimento coletivo, principalmente ligado à saúde mental”, afirma Yara Leal Girasole, advogada trabalhista e sócia do PK Advogados, especializada na área desde 2008.

Segundo ela, o aumento expressivo dos afastamentos por ansiedade, depressão e burnout, muitos já reconhecidos como doenças ocupacionais pelo INSS, pressionou o poder público a ampliar a visão sobre segurança no trabalho, antes concentrada principalmente nos acidentes físicos.

As empresas já começaram a tomar medidas, e algumas apostam justamente na reorganização da jornada.

Na prática, o que está em jogo vai além do número de dias trabalhados. O avanço do 5x2 e os primeiros testes do 4x3 colocam em discussão a forma como empresas medem produtividade, organizam equipes e disputam profissionais.

Entregas, autonomia e bem-estar começam a dividir espaço com uma lógica historicamente baseada em horas e dias trabalhados.

“A excelência só é possível quando quem cuida também é cuidado”, afirma Lemarchand, do Copacabana Palace.

Com a discussão chegando ao plenário do Senado e empresas de diferentes setores experimentando novas escalas, a pergunta que começou nas redes sociais ganha uma dimensão maior: o Brasil está caminhando para o fim da escala 6x1?