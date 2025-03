Dia Mundial Sem Carne: onde comer em São Paulo para aproveitar a data

O Dia Mundial Sem Carne surgiu nos Estados Unidos, em 1985, por iniciativa da ONG FARM – (Farm Animal Rights Movement), organização que defende o veganismo e a proteção aos animais, e ganhou uma celebração mundial no dia 20 de março.

A proposta, que vem ganhando força ao longo dos anos, promove uma redução temporária no consumo de carne, com o objetivo de sensibilizar a população sobre os benefícios de adotar uma alimentação mais equilibrada e, de quebra, conhecer novos sabores nos pratos.

As alternativas vegetais são uma excelente forma de adotar uma dieta rica em fibras, vitaminas e antioxidantes, promovendo o bem-estar geral. Ainda segundo a organização, uma pessoa que passa apenas um dia sem consumir produtos de origem animal é capaz de poupar 3,5 mil litros de água, 8 kg de grãos e fazer com que 10kg de CO2, ou gás carbônico deixem de ser emitidos.

Confira uma seleção de endereços em São Paulo com pratos vegetarianos no menu.

Capim Santo

O restaurante Capim Santo é uma sugestão para os que buscam pratos sem carne. Além de vários pratos vegetarianos, em 2022 a chef Morena Leite implantou um menu 100% vegano no Restaurante Capim Santo, de entradas a sobremesas, além de 30% do menu regular ser de pratos sem nenhum ingrediente de origem animal. Tudo isso sem perder de vista os pilares de sua cozinha brasileira, que valoriza ingredientes tropicais e técnicas francesas em uma abordagem saudável.

Entre as entradas, estão o Mini acarajé vegano de Capim Santo com vatapá de algas (R$ 56) e o Papilote de verdes com shoyu de coco (R$ 55). Nos principais, o cardápio inclui opções como o Estrogonofe de cogumelos com arroz 7 cereais e mandioquinha palha (R$ 92) e o Braseado de jaca com molho roti de cebola roxa e cuscuz nordestino (R$ 88). Para finalizar, o Sorbet de jabuticaba (R$ 35) é uma escolha leve e refrescante.

Serviço: Avenida Faria Lima, 2705 – Solar Fábio Prado (acesso pela Rua Gumercindo Saraiva, nº 350). Tel: (11) 3032-2277. Whatsapp: (11) 98189-0082. Horário de funcionamento: terça a domingo, das 10h às 18h. Delivery - terça a domingo, das 10h às 18h

Cantón

O restaurante Cantón do chef Marco Espinoza, especializado na culinária chifa moderna, serve receitas peruanas e chinesas, nos endereços de Moema e Pompéia. A sugestão para o Dia Mundial Sem Carne é a Chaufa Tropical Vegetariano (R$ 52), um arroz frito ao wok com cogumelos shitake, legumes, praliné de amendoim, coentro e picles de abacaxi.

Serviço: Av. Juriti 587 Moema. Fone: (11) 50519755 e 980003141. 78 pessoas. R. Padre Chico, 631 - Pompeia, Fone: 11-3872-8948. Horário de funcionamento (incluindo feriados): segunda a quinta das 12h às 15h30 e das 19h às 22h30, sexta das 12h às 15h30 e das 19h às 23h, sábado das 12h às 17h e das 19h às 23h e domingo das 12h às 17h e das 19h às 22h.

Il Capitale

O Il Capitale é sucesso nos Jardins desde sua abertura por oferecer gastronomia clássica italiana. O restaurante, que tem à frente o restaurateur Gianluca Perino e o chef de cozinha Ricardo Dicamargo, conta com sugestões como Gnocchi con burrata, nhoque de batata, molho pomodoro e burrata fresca (R$ 90) e Risotto ai funghi porcini e mascarpone, risoto cremoso de cogumelos e mascarpone (R$ 95).

Serviço: Rua Oscar Freire, 600 - Jardins. Recomendável reserva: 11 9.7832.3460. Terça a quinta-feira das 12h às 15h30. Sexta-feira das 12h às 16h. Sábados das 12h às 16h30. Domingo das 12h às 17h45. Jantar de terça-feira a sábado 19h às 23h30

Elea Forneria

A Elea Forneria traz um menu de criações clássicas revisitadas e opções autorais, com sotaque italiano, feito pelo criativo chef Enrico Villela. Ravioli Doppio, pasta fresca recheada com creme de milho doce, ricota fresca e espinafre. Finalizada na manteiga e queijo Aritaguaba, queijaria Rima, e sálvia (R$ 79) e Pizza Broccoli & Ricotta, brócolis ramoso aglio & olio, mozzarela, creme de ricota fresca, siciliano e pistache (R$ 68) são algumas das opções do menu sem carne.

Serviço: Rua Florinéia, 270 - Água Fria. (11) 2667 2368. Reservas: (11)9-4509-9155. Terça-feira a quinta-feira das 18h30 às 23h. Sextas e sábados das 12h às 16h e das 18h30 à 00h. Domingo das 12h às 16h30. As pizzas são servidas à noite de terça a sábado.

Casa Hario

Com uma proposta inovadora que combina restaurante, bar, café e loja, a Casa Hario se destaca pela excelência em todos esses segmentos. Na seção de entradas, os clientes encontram o Edamame com Flor de Sal (R$ 29), soja verde cozida no vapor, puxada na manteiga e finalizada com flor de sal. Para continuar, recomendamos o Arroz de Cogumelos com Ovo Pochê (R$ 79), feito com arroz cozido, seleção de cogumelos especiais e finalizado com um ovo perfeito e salsa de trufas.

Serviço: Rua Manuel Guedes, 426 – esquina com a Rua Tabapuã – Itaim Bibi. Telefone: (12) 98156-2358. Horário de funcionamento: Terça a sábado, das 9h às 23h. Domingos e feriados, das 10h às 18h.

1 /11 (Amazo: Arroz Veggie)

2 /11 (Belô: Couve Flor, Cenoura e Castanhas)

3 /11 (Capim santo: Strogonoff de cogumelos vegano)

4 /11 (Casa Hario: arroz de cogumelos com ovo pochê)

5 /11 (Hospedaria: Parme de Berinjela)

6 /11 (ICI Brasserie: Tagine de Abóbora)

7 /11 (Marena Cucina: Spaghetti Alla Zucchine)

8 /11 (Modern Mamma Osteria: Tonnarelli Moma Mia)

9 /11 (Il Capitale: risotto al funghi porcini e marcarpone)

10 /11 (SubAstor: Berinjela à moda Casablanca)

11/11 (Temperani Trattoria: Amatriciana)

SubAstor

Eleito o 85º melhor bar do mundo pelo ranking Top 500 Bars, o SubAstor serve muito mais do que excelentes coquetéis. Para começar a refeição, os vegetarianos encontram a Croqueta de Pupunha (R$ 47 com cinco unidades) com queijo serra da canastra e limão siciliano. Já nos pratos principais, a Berinjela À Moda Casablanca (R$ 51) com coalhada, romã e ervas frescas surpreende com o frescor e mistura de sabores.

Serviço: Rua Delfina, 163 - Vila Madalena. Telefone: (11) 5555-2351. Horário de funcionamento: Quarta-feira, das 18h à 00h. Quinta- feira, das 18h à 1h. Sexta e Sábado, das 18h30 às 2h.

Gero Panini

No restaurante Gero Panini, pertencente ao Grupo Fasano, é possível encontrar saborosas opções de sanduíches para os vegetarianos, como o Caprese (R$ 83), composto de mozzarella com tomate, orégano e manjericão e o Panini Di Anna (R$ 73) com abobrinha, berinjela, tomate, queijo de cabra e orégano. Para aqueles que preferem algo mais leve, o cardápio também disponibiliza uma deliciosa Salada de Quinoa (R$ 74) com folhas verdes, berinjela e abobrinha grelhados, tomate cereja e mozzarella de búfala.

Serviço: Rua Iguatemi, s/n – Itaim-bibi. Telefone: (11) 3079-7575. Horário: Segunda e terça, das 12h às 22h. Quarta a sábado, das 12h às 00h. Domingo, das 12 às 21h.

Temperani Trattoria

Já no Temperani Trattoria, que leva à Zona Sul o sucesso do restaurante italiano do complexo Vila Anália, você encontra opções vegetarianas como o Ravioli Burro e Sálvia (R$ 86), massa recheada com ricota e espinafre, molho na manteiga com parmesão e sálvia. Além disso, a receita do Tagliatelle alla Giulia (R$ 89) é elaborada com massa fresca, aspargos, mascarpone, parmesão e raspas de limão siciliano.

Serviço: Rua Joaquim Floriano, 466 – Itaim Bibi. Brascan Open Mall. Telefone: (11) 98820-7897. Horário: De segunda a quarta, das 12h às 16h e das 19h às 23h. Quinta, das 12h às 23h. Sexta e Sábado das 12h à 00h. Domingos e feriados, das 12h às 18h

Ama.zo - Cozinha Peruana

Na casa comandada pelo chef Enrique Paredes, os clássicos peruanos aparecem em versões contemporâneas. Entre as sugestões de pratos sem carne estão o Arroz Veggie (R$ 84), um arroz salteado com vegetais, cogumelos de paris no molho teriyaki e couve frita e o Gnocchi de Banana da Terra (R$ 69), feito com creme de castanhas e molho tucupi.

Serviço: Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos, São Paulo. - Fone: (11) 99560-4321. Horário de funcionamento: terça das 12h às 15h30, quarta a sexta das 12h às 15h30 e das 19h às 22h, sábado das 12h às 16h30 e das 19h às 22h, domingo das 12h às 16h30. Shopping Pátio Higienópolis: Avenida Higienópolis, 618 - Higienópolis, São Paulo. De segunda a sexta das 12h às 15h30 e das 19h às 22h30, sábado das 12h às 17h e das 19h às 22h30, domingo das 12h às 17h e das 19h às 22h.

ICI Brasserie

As opções de pratos do restaurante são variadas, com clássicos franceses e releituras de receitas brasileiras. Para quem busca uma alimentação sem carne, a sugestão de entrada é a Croqueta de Pupunha & Brie (R$ 56) e, dos pratos principais, a Tagine de abóbora assada com especiarias, cuscuz marroquino, homus e salada fresca (R$ 71).

Serviço: 3 unidades + Rua Bela Cintra, 2203 - Jardim Paulista, São Paulo/SP. Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h30 e das 18h às 23h, sexta das 12h às 15h30 e das 18h à 0h, sábado das 12h à 0h, domingo das 12h às 22h

Modern Mamma Osteria

O restaurante italiano é comandado pelos chefs Salvatore Loi e Paulo Barros. No menu estão as massas frescas que fizeram a fama da marca, inclusive opções sem carne como o ravioli de ricota de búfala e limão siciliano ao sugo de tomate (R$ 75). Há ainda novidades, como o Tonnarelli Moma Mia (R$ 86), uma pasta leve e fresca com pomodorini, parmigiano reggiano DOP, azeite extra virgem e pesto de manjericão.

Serviço: 3 unidades + Rua dos Pinheiros, 332 - Pinheiros, São Paulo. Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h, domingo das 12 às 21h

Hospedaria

Na casa que celebra a cozinha nascida na cidade a partir da imigração italiana, há boas opções para uma refeição completa sem carne. De entrada, o Bolinho de arroz (R$ 36) chega super cremoso. Na etapa principal, a sugestão é a Parmegiana de berinjela (R$ 72), acompanhada do macarrão do dia.

Serviço: Mooca: Rua Borges de Figueiredo, 82 - Mooca, São Paulo. Fone: (11) 2291-5629 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 18h às 22h, sexta e sábado das 12h às 22h30, domingo das 12h às 17h. Itaim Bibi: Rua Clodomiro Amazonas, 216 - Itaim Bibi, São Paulo/SP - Fone: (11) 3168-7291 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 17h às 22h, sexta e sábado das 12h às 22h30, domingo das 12h às 17h.

Belô Café

O restaurante traz as raízes mineiras da chef Andreza Luisa com um toque de modernidade e delicadeza. A casa funciona todos os dias e é possível encontrar sugestões para todas as ocasiões, do brunch ao jantar. O menu traz boas opções de pratos vegetarianos e veganos, como a Couve flor, Cenouras e Castanha (R$ 69), prato com couve flor grelhada e glaceada, purê de cenoura, castanhas, melaço e azeite de ervas. Para adoçar, há o Iogurte, Hibisco e Laranja (R$ 45), sobremesa que leva namelaka de hibisco, creme de iogurte, doce de laranja da terra e maria-mole de limão.

Serviço: Rua Padre João Manoel, 881 - Jardim Paulista, São Paulo - Fone: (11) 95321-2347 | Horário de funcionamento: terça a sábado das 8h à 0h, domingo das 8h às 17h

Marena Cucina

Aberto em dezembro, o restaurante busca apresentar a acolhedora região da Puglia, na Itália. A seleção de burratas artesanais é uma excelente escolha para começar, a exemplo da Tre Pomodori (R$ 79), com tomates frescos e manjericão. Dos pratos principais, o destaque vai para o Gnocchi di Zucca (R$ 95), um nhoque de abóbora com cogumelos e fonduta de gorgonzola.

Serviço: Rua Pais de Araújo, 138 - Itaim Bibi, São Paulo. Tel: (11) 3167-3656 | Reservas pelo WhatsApp: (11) 91462-2852. Horário de funcionamento: segunda a quarta das 11h45 às 15h e das 18h30 às 23h, quinta das 11h45 às 15h e das 18h30 à 0h, sexta das 11h45 às 16h e das 18h30 à 0h, sábado das 12h às 16h30 e das 19h à 0h e domingo das 12h às 20h