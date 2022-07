Dia mundial do chocolate: receitas e 5 locais para degustar o doce

A partir da semente do cacau foram desenvolvidos diversos tipos de chocolate. Com combinações inusitadas, como pimenta, sal e frutas. Para celebrar o doce mais democrático e famoso do mundo, hoje (7), comemora-se o Dia Mundial do Chocolate. Com isso, selecionamos 5 restaurantes com sobremesas que valem a pena serem degustadas e duas receitas para fazer em casa.

Cinco locais para provar sobremesas com chocolate

Douceur

A chef Ludmila Nogueira tem no seu cardápio diversas receitas para comemorar o dia do chocolate. Um deles é o Brownie Vegano, feito com farinha de amêndoas e óleo de coco com cobertura (R$ 55 com 450g ou R$ 135 com 750 g). A cobertura pode ser de Frutas Vermelhas, Cupuaçu com Castanha do Brasil ou Duas Nozes (noz pecã e noz tradicional). Há também o mousse de chocolate, finalizado com suspiro de chocolate (R$ 89 com 500g).

Serviço: @adouceur_doces. São Paulo/SP (atendimento com hora marcada). WhatsApp: (11) 97348-2326

http://www.douceur.com.br

Terraço Itália

O Terraço Itália oferece a Delizie di cioccolatto (R$ 47), uma torta fiorentina, servida com semifreddo de chocolate e morangos flambados, é uma das receitas do chef Pasquale Mancini para comemorar a data a 165 m de altura, neste cartão postal da cidade. Outra sugestão para a data é a Sfera di Cioccolatto (R$ 47), uma esfera de chocolate artesanal meio amargo preparado na confeitaria do restaurante com sorvete de creme e frutas vermelhas para acompanhar.

Serviço: Av. Ipiranga, 344 - 41º andar - República, São Paulo

Lolla Osteria

Localizado no Brooklin, o restaurante italiano Lolla Osteria alia hospitalidade e gastronomia, com destaque para as massas frescas produzidas na casa. Para celebrar o Dia do Chocolate, a casa oferece o Canolli de chocolate calebaut 70% com pistache (R$ 28, 2 unidades). A sobremesa leva massa de canolli feita na casal, recheada com ganache de chocolate calebaut 70% e finalizada com pistache torrado.

Serviço: Rua Michigan, 682 – Brooklin Fone: (11) 5041-6987 De terça a sexta, das 12h às 15h e das 19h à 23h. Sábado, das 12h às 17h e das 19h à 00h. Domingo, das 12h às 18h.

Brigadeiro Café

Nas cinco unidades das loja especializada em Brigadeiro há diversas opções para os amantes de chocolate, uma delas é o Pudim de Brigadeiro, que sai por R$ 59 e serve quatro fatias. Ele pode ser encontrado a pronta entrega na loja ou comprado via iFood.

Serviço: Rua Padre Carvalho, 91 - Pinheiros, São Paulo/SP – Fone: (11) 97659-3343 – horário de segunda a domingo das 10h às 18h

Amazo

O restaurante peruano comandado pelo chef Enrique Paredes tem como sugestão de sobremesa o Chocolate Vezes 4: quatro texturas de chocolate, gelato amargo, mousse e pó de cacau 100%, calda de chocolate espresso (R$ 48).

Serviço: Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos - São Paulo/SP – Fone: (11) 99560-4321 | horário de terça a sexta das 12h às 15h:30, sábado e domingo das 12h às 18h e quinta a sábado das 19h às 23h

Receitas para o Dia Mundial do Chocolate

Fudge de chocolate e avelã

Ingredientes:

150 g avelãs descascadas

1 lata (395 g) de leite condensado

250 g de chocolate Lindt Excellence 70% dark, picado em finos pedaços

100 g de chocolate Lindt Excellence avelã, picado em finos pedaços

25 g de manteiga sem sal

Modo de preparo: Unte e forre uma forma quadrada de 20 cm com papel vegetal e reserve. Pique as avelãs. Coloque as avelãs em uma frigideira para dourar delicadamente - observe atentamente para que não queimem ou fiquem amargas. Retire do fogo e coloque em um refratário. Reserve. Em uma panela, coloque o leite condensado, os chocolates picados e a manteiga. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até derreter o chocolate e obter uma mistura homogênea. Não deixe ferver. Acrescente as avelãs tostadas e misture bem até que estejam completamente cobertas. Despeje na forma, untada e forrada, e espalhe com uma espátula. Deixar arrefecer completamente antes de cobrir e refrigerar por pelo menos 4 horas, ou até ficar firme. Desenforme sobre uma tábua, retire o papel manteiga e corte em 36 pequenos quadrados. Por ter um sabor acentuado, corte em pedaços pequenos.

Tarteletes de Lindt Excellence Dark Caramelo e Flor de Sal

Ingredientes:

18 bases para tarteletes prontas para assar (7 cm)

1 colher de sopa (15 ml) de água

150 g de açúcar granulado

1 colher de sopa (15 ml) de xarope de milho

75 g de manteiga sem sal em temperatura ambiente

60 ml de nata

200 g (2 barras) de Lindt Excellence Dark Caramelo e Flor de Sal - picado bem fino

1/2 colher de chá de sal Kosher

Para a ganache

200 g de açúcar granulado

3 colheres de sopa (45 ml) de água150 ml creme de leite fresco em temperatura ambiente

1 colher de chá (5 ml) de extrato de baunilha

1/2 colher de chá de sal Kosher

Para decorar: Flor de sal (Sal Maldon)

Modo de preparo: Pré-aqueça o forno a 160 °C. Coloque as forminhas com as tarteletes em uma assadeira grande. Com um garfo, faça furos no fundo de cada tartelete. Leve as tarteletes ao forno, e asse por aproximadamente 15 minutos ou até dourar. Retire do forno e deixe esfriar completamente. Reserve. Misture o açúcar, a água e o xarope de milho em uma pequena panela. Use uma escova de pastelaria mergulhada em água para passar nas laterais da panela durante os primeiros minutos de cozimento, dessa forma, a água não deixará que o açúcar cristalize. Continue o processo de cocção até o caramelo ganhar uma cor dourado escuro. Este processo pode levar de 6 a 8 minutos em fogo médio. Retire do fogo e adicione a manteiga. Tenha cuidado para não borbulhar e espirrar. Adicione a nata e o chocolate picado. Mexa até obter um creme com consistência homogênea. Coloque uma colher de ganache em cada uma das tarteletes. Reserve.

Faça o caramelo: acrescente o açúcar e a água em uma panela pequena em fogo médio por cerca de 8 a 10 minutos ou até o obter a cor dourado escuro. Retire do fogo e acrescente 75 ml de creme de leite. Mexa constantemente. Adicione o restante do creme de leite, extrato de baunilha e sal. Continue mexendo. Leve novamente ao fogo e deixe cozinhar por mais 2 a 3 minutos, mexendo constantemente até engrossar o caramelo. Retire do fogo novamente, deixar esfriar antes de transferir o caramelo para um refratário. Espalhe o caramelo sobre as tarteletes e polvilhe com flor de sal.

