Aos 39 anos, ele largou o emprego na pandemia e transformou garagem em empresa de US$ 50 milhões

Em dezembro de 2020, em plena pandemia, Josh Smith tomou uma decisão que muitos considerariam arriscada: pediu demissão de seu emprego estável como eletricista de linha em uma companhia de energia para apostar tudo em um sonho antigo.

Aos 39 anos, contando apenas com uma garagem, alguns equipamentos e uma marca registrada duas décadas antes, ele fundou a Montana Knife Company. Quatro anos depois, a empresa de facas artesanais de alta qualidade atingiu o faturamento de US$ 50 milhões.

Por trás do crescimento vertiginoso, está uma estratégia rigorosa de posicionamento de mercado e eficiência operacional. Smith identificou um vácuo no mercado americano, que havia transferido sua produção em massa para a China, e decidiu apostar em produtos premium com fabricação 100% local e vendas diretas ao consumidor (D2C) via e-commerce.

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Como ele começou?

A paixão de Smith começou na infância, aos 11 anos, quando fez sua primeira faca com a ajuda de seu treinador de beisebol. Obstinado, ele acumulou anos de prática deliberada na cutelaria.

Aos 15 anos, passou em testes rigorosos de resistência de lâminas e, aos 19, tornou-se o mestre cuteleiro mais jovem do mundo pela American Bladesmith Society.

Mesmo trabalhando em período integral como eletricista, ele continuou produzindo facas personalizadas de luxo em sua garagem, que eram vendidas por até US$ 5.000 para colecionadores. Foi quando percebeu que havia uma demanda reprimida de trabalhadores e caçadores que queriam uma ferramenta durável, feita nos Estados Unidos, mas a um preço acessível (na faixa de US$ 300).

Escala, cultura e a virada tecnológica

O crescimento exigiu uma transição rápida do trabalho manual para uma estrutura de escala global. Smith construiu uma nova fábrica, contratou executivos experientes de gigantes como a Amazon e movimentou uma cadeia de suprimentos doméstica que injeta US$ 10 milhões na economia americana. Hoje, a empresa conta com cerca de 125 funcionários.

A virada estratégica para manter a competitividade em 2026, no entanto, está na tecnologia. Smith revelou que a empresa está em pleno processo de integração da inteligência artificial Claude para construir um sistema de dados unificado, otimizando os processos de manufatura e gestão. "Se você vai competir com a fabricação chinesa, você precisa abraçar a tecnologia", afirmou o fundador.

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