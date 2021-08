Dia internacional do rum: duas receitas com a 'bebida dos piratas'

No dia 16 de agosto é comemorado o Dia Internacional do Rum. A história da bebida começa no ano de 1433, quando a cana-de-açúcar começou a ser cultivada na região de Caraíbas, no período de Cristóvão Colombo. A cana era levada pelas esquadras de Colombo a partir das Ilhas Canárias. Sendo assim, no começo do século XVI, foi produzido o primeiro rum destilado a partir da cana-de-açúcar.

O rum pode ser feito de duas formas distintas: a agrícola, obtido diretamente do caldo de cana fermentado, ou industrial, obtido a partir do melaço. A destilação pode ser feita em uma coluna de destilação ou em um alambique.

Com o passar dos anos, a história do rum acabou sendo associada com a história dos piratas. “Acontece que muita gente diz que eles bebiam o rum antes de batalhas, como uma forma deles se sentirem mais corajosos e valentes, então isso acabou criando essa relação entre a bebida e os saqueadores do mar”, explica Joseph Van Sebroeck, criador do Cavendish Rum. O empreendedor decidiu batizar a bebida com esse nome por conta do pirata inglês Thomas Cavendish, que fez história quando usou a região de Ilhabela, litoral de São Paulo, como base por cinco anos. “Meu pai sempre me contava essa história quando eu era criança, então o rum foi uma forma de manter o seu legado vivo”, diz.

Para quem quer comemorar a data, (seja hoje ou no fim de semana) Soham Bello, bartender parceiro da Cavendish Rum, dá duas receitas:

Bacurau

Receita de Soham Bello, bartender parceiro da Cavendish Rum.

Ingredientes

60 ml de rum

10 ml suco de limão Tahiti

10 ml suco de limão siciliano

5 ml xarope simples

80 ml caldo de cana

Uma pequena quantia de Bitter Angostura

Modo de preparo

Juntar tudo na coqueteleira e bater com gelo. Coar em um copo baixo.

Falernum

Ingredientes

180 ml de rum

420 ml de xarope de açúcar

40 unidades de cravo-da-índia

200 g de amêndoas laminadas

10 ml de extrato de amêndoas

140 g de fatias de gengibre sem pele

130 ml de suco de limão tahiti coado

Casca de 9 limões tahiti (sem a parte branca)

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o gengibre, o rum, os cravos-da-índia, a pele de limão e as amêndoas laminadas e deixe descansando por aproximadamente 24 horas. Depois, coe e misture com o xarope de açúcar, o extrato de amêndoas e o suco de limão.