Dia dos Namorados: Ricardo Almeida aposta em campanha com inteligência artificial e moda sob medida

Para o Dia dos Namorados, a marca Ricardo Almeida decidiu retratar o amor com um toque contemporâneo em uma campanha feita com inteligência artificial.

Na campanha, o tema “Tailored Love” traz um casal que se reconhece como um só. A marca provoca os seus consumidores a vestirem o inesperado e viverem o amor sob medida e com intenção.

“Mais uma vez, apostamos na inteligência artificial para dar vida às nossas campanhas. Para esse ano, buscamos uma fusão genuína entre arte e amor, com sensibilidade e criatividade em cada detalhe. Nosso compromisso é sempre estimular o imaginário do nosso cliente, oferecendo experiências que tocam e inspiram”, conta Carolina Piza, Diretora de Marketing da Ricardo Almeida.

A coleção conta com uma seleção de peças que garantem composições sofisticadas e atemporais. O destaque fica para as camisetas, camiseta polo, camisas em lã, tricô e jeans. As peças femininas, contam com modelagens clássicas da alfaiataria em blazers e calças em tons de marrom, azul, cinza e preto.

Além disso, a marca ainda destaca sua variedade de sapatos, como os tênis em camurça, versáteis para o armário masculino, com conforto e estilo para o dia a dia.

As peças podem ser encontradas nas lojas físicas em todo o Brasil, no site oficial da marca e no Studio, onde pode ser encontrado também o feminino.