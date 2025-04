Inovação e estilo: Ricardo Almeida apresenta nova linha de casamento para 2025

Depois de apresentar a coleção de inverno com campanha surrealista, Ricardo Almeida, referência em moda de luxo nacional, lança sua nova linha de casamento para 2025, com tecidos exclusivos e uma proposta que contempla todos os estilos e celebrações — dos noivos e noivas aos padrinhos e convidados.

Com tendências voltadas para a alfaiataria contemporânea, a coleção traz uma ampla cartela de cores e peças versáteis, que se adaptam a diferentes perfis e ocasiões.

No masculino, os trajes surgem em tons de branco, azul, preto e cinza, em combinações com blazers, coletes, camisas, gravatas e sapatos, com tecidos que variam entre o linho, o algodão e a lã.

Já para o feminino, a marca propõe um olhar ousado e moderno para as noivas que desejam fugir do tradicional. Blazer, calça, short, camisa e capa aparecem em versões em branco e azul para cerimônias diurnas ou noturnas, em diferentes climas e formatos de celebração.

A coleção ainda conta com uma novidade, uma cartela de 18 cores exclusivas para a marca desenvolvida em parceria com a italiana Loro Piana.

Ricardo Almeida: coleção de casamento dos noivos e noivas aos padrinhos e convidados (Divulgação/Divulgação)

"Este ano decidimos desmistificar o estereótipo de que é sempre a noiva quem se atrasa. A campanha reforça nosso olhar moderno e bem-humorado, que vai além das roupas que criamos", diz Carolina Piza, diretora de Marketing da Ricardo Almeida.

As peças masculinas já estão disponíveis nas lojas físicas da marca em todo o Brasil, no e-commerce oficial e no Studio Ricardo Almeida, onde também são oferecidos os trajes sob medida — tanto femininos quanto masculinos.