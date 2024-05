Dia dos Namorados: 26 restaurantes para comemorar a data em São Paulo

O Dia dos Namorados se aproxima e um bom jeito de celebrar a data a dois é através de bons pratos. Casual EXAME selecionou 26 restaurantes para comemorar a data em São Paulo.

La Maddalena Osteria

O La Maddalena Osteria é um restaurante italiano autoral, que une o clássico com o moderno, inspirado nas pequenas osterias do sul da Itália. O restaurante se compromete a adquirir a maioria dos seus ingredientes diretamente de produtores locais na região da Mantiqueira. Isso não só ajuda a apoiar a economia local, mas também garante que os ingredientes sejam frescos, sazonais e de alta qualidade. Seguindo todos esses preceitos, criou dois menus (um terra e outro mar) especiais para a data. O menu inclui entrada, prato principal e sobremesa por R$ 499 o casal, com água e café Nespresso. Entre as delícias estão o Wagyu, creme de cogumelos frescos trufado e mousseline de batata, e a Massa recheada de lagosta com manteiga de capim limão e quiabo tostado.

Serviço: Rua Ferreira de Araújo, 285 - Pinheiros, São Paulo - SP. Informações e reservas pelo Instagram| Funcionamento: todos os dias das 12h às 15h e 18h às 23h (sábado sem intervalo até 23h30; domingo só almoço até 18h).

Nonna Rosa

Especialmente para o Dia dos Namorados, o chef Gabriel Marques, do italiano Nonna Rosa, irá oferecer um menu especial aos casais apaixonados. De entrada, o menu traz um Creme de Ervilhas com baguete tostada e o Carpaccio de Polvo com vinagrete de Pupunha e torradas. Dos principais, é possível escolher entre o Spaghetti All`Aragosta – puxada na bisque e pomodorini frescos, finalizada com uma cauda de lagosta grelhada e ervas – o Linguine com molho pesto e burrata e o Filetto Mignon con Pancetta, um filé grelhado com purê de batatas e molho demi glacê. Para adoçar a noite, a Torta da Nonna, uma torta de chocolate meio amargo, servida com sorvete de baunilha e calda de chocolate. Os casais ainda serão contemplados com um mimo especial. O menu custa R$ 470 para duas pessoas e as reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (11) 94237-5820.

Serviço: R. Padre João Manuel, 950 – Jardins - São Paulo/SP – Fone: (11) 2369-5542 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 12h às 16h e 19h às 23h, quinta e sexta das 12h às 16h e 19h à 00h, sábado das 12h à 00h e domingo das 12h às 17h.

Chou

Para celebrar o amor, no dia 12 de junho, quarta-feira, a chef Gabriela Barretto vai servir exclusivamente um menu especial criado para a data. O cardápio da noite dos namorados contempla entrada, prato principal e sobremesa. Para dar início à refeição, os clientes podem escolher entre Aspargos frescos grelhados com hortelã, avelã & ricotta ou Crudo de atum com stracciatela, raspas de limão & balsâmico. Na sequência, as opções de pratos são Bisteca Prime de porco com sálvia, manteiga, limão & batatas rústicas com alecrim ou Tagliatellini feito na casa com camarões rosa, tomate, alcaparras & azeitonas, perfumado e intenso. Para encerrar a refeição especial: Panqueca de doce de leite, sorvete de baunilha verdadeira & brittle.

A refeição completa sai a R$261 por pessoa (bebidas e serviço à parte). Para garantir lugar, é preciso fazer reserva pelo e-mail: thais@chou.com.br.

Serviço: Rua Mateus Grou, 345, Pinheiros. Telefone: (11) 3083-6998 (fixo e WhatsApp). Funcionamento no dia 12/06: 19h às 23h. Atendimento somente com reservas, que devem ser feitas pelo e-mail: thais@chou.com.br

Preto Cozinha

Somente no dia 12 de junho, quarta-feira, o restaurante Preto Cozinha, em Pinheiros, serve menu especial de Dia dos Namorados que mescla sugestões regularmente servidas na casa e criações inéditas do talentoso chef Rodrigo Freire. Para a data, ele propõe a refeição completa, com entrada, prato principal e sobremesa ao preço fixo de R$147 por pessoa (taxa de serviço e bebidas à parte) ─ o menu especial será servido no almoço e no jantar.

O cardápio elaborado especialmente para a data pode começar com Mexilhão no leite de coco, Tempurá de pimenta de cheiro ou Barriga de porco glaceada. Na sequência, a etapa principal tem três opções: Arroz de polvo, Nhoque de banana-da-terra com creme de requeijão de corte da casa e crispy de couve (que, para quem não é vegetariano leva também carne de fumeiro) ou Carne do sol feita na casa acompanhada de texturas de mandioca e maxixe na manteiga de garrafa. Para o arremate, os comensais escolhem entre Itapuã (torta búlgara, à base de cacau, servida com calda de amoras com especiarias, chantilly e crumble de sequilhos de baunilha do cerrado) ou Sorvete de cupuaçu.

Serviço: Rua Fradique Coutinho, 276, Pinheiros. Funcionamento no dia 12/06: 12h às 23h. Link para reservas: http://www.getinapp.com.br/sao-paulo/preto-cozinha. As reservas são recomendadas e devem ser feitas pelo app Get In (www.getinapp.com.br/sao-paulo/preto-cozinha)

Carla Pernambuco

Para o Dia dos Namorados, o bistrô brasileiro da chef Carla Pernambuco está preparando uma sugestão especial para quem quer celebrar o amor com um jantar completo e memorável. O menu com três etapas será servido exclusivamente no dia 12 de junho, quarta-feira, com harmonização de vinhos, ao preço fixo de R$350 por pessoa (taxa de serviço à parte).

Para a entrada, é possível escolher entre Pão naan na chapa com coalhada homemade pesto e tomates, Salada de quatro tomates, burrata e azeite verde, Trouxinhas crocantes, feitas com massa harumaki e recheio thai (frango, porco e especiarias), e Polenta frita em nacos coberta de grana padano e requeijão feito na casa. Na etapa principal, as opções são Steak de cogumelos portobello com risoto de espinafre, agrião e ervas, Capellaci Fiore, aspargos, pistache e stracciatella e veloutè de aspargos, Spaghetti nero, camarão, lulas e molho bisque arrabiata ou Filé mignon com batata roësti e molho de cerveja preta bock. Para fechar com chave de ouro, Carla selecionou quatro opções: Sticky Toffee, Suflê de chocolate, Tiramisu no copo e Tarte tatin de damasco e leite condensado. A casa também oferecerá welcome drink em mini shots de Negroni chocolate e Cassis vodka tônica.

Serviço: Rua Sergipe, 753 – Higienópolis. Funcionamento no dia 12/06: 12h às 16h e 19h às 23h. Reservas por telefone: (11) 3661-8670 ou Whatsapp:(11) 98225-6030

Ella Fitz

Ella Fitz: Cazaretti de Açafrão. (Rodolfo Regini/Divulgação)

O Ella Fitz, restaurante tocado pela chef Ana Paula Cremonezi que tem a sociedade de Paulo Barros e Salvatore Loi, é uma das boas opções para quem busca um lugar com excelente gastronomia e ótimo ambiente para curtir a data. Para a entrada, a chef sugere a Dupla de Bikini, o clássico toast espanhol (R$72). Já para os principais, o Cazaretti de Açafrão servido com lulinha crocante, guanciale e creme azedo de limoncello (R$86) e o Gnocchi de Sofrito com moules, camarão e ar de cerveja ale (R$110). Para a sobremesa, Torta Basca de leite queimado, crumble e sorvete de doce de leite (R$38).

Serviço: Rua dos Pinheiros, 332 - Pinheiros, São Paulo – Telefone (11) 93083-8387 | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 17h

Ventre Cozinha

A charmosa casinha verde em Pinheiros traz um cardápio fechado para o dia dos namorados. O pacote individual de R$ 130 inclui uma entrada de coxinha de camarão com aioli e ovas de capelin ou crudo de atum, creme frio de castanha do Pará com pimenta de cheiro e crispy de batata doce; para prato principal, é servido costela assada, purê de mandioca com manteiga de garrafa, farofa de pão de alho e cebola em conserva ou arroz caiçara, camarão, polvo, lula, leite de coco com um toque de gengibre e manjericão. Para arrematar a noite, a sobremesa pode ser mousse de chocolate, creme de cupuaçu e biscoito de castanha do Pará.

Serviço: Rua Capitão Prudente, 253 – Pinheiros, São Paulo – Telefone (11) 3034-3082 | Horário de funcionamento: quinta-feira das 18h às 23h, sexta das 18h às 00h, sábado das 12hrs às 16hrs e das 18 hrs às 00h, domingo das 12h às 17h

Flora Bar

Fachada do Flora Bar. (Mario Rodrigues/Divulgação)

O Flora Bar é um dos lugares perfeitos para comemorar o Dia dos Namorados em São Paulo, não apenas pela decoração intimista, mas também por ser escondido atrás de uma floricultura – e claro, ter ali, à mão a venda de ramalhetes de flores. E claro, um ótimo menu de comidinhas, coquetéis clássicos e pratos para quem quiser um jantar especial. Para a data, a sugestão criada especialmente para o Dia dos Namorados será de entrada o Tartare de Atum com ponzu, guacachile, sriracha e tempurá de shissô (R$ 85) e para o prato principal o Frango à Cordon Bleu, com presunto royale, queijo mogiana e glace de galinha (R$ 85).

Serviço: Rua Padre João Manuel, 795 - Jardim Paulista, São Paulo | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 19h à 1h; domingo das 19h à 0h.

Ama.zo Peruano

AMAZO: Arroz Con Vieiras. (Luiz Morales Tineo/Divulgação)

Para o Dia dos Namorados, o chef Enrique Paredes do Amazo Peruano, pensou em um menu especial para a data. Será oferecido um menu de quatro tempos, limitado a 20 casais em cada unidade. O menu sai por R$ 500 o casal com uma garrafa de vinho rosé Intipalka Peruano incluso. Em cada etapa do menu, o casal poderá escolher uma opção de cada. Para o Abreboca as opções são as Ostras Ponzu e o Brioche da casa com tartare de palmito. Já para as entradas já a Causa Limeña - tartare de camarão defumado com batata roxa e emulsão com tucupi preto, o Ceviche de peixe do cia com leche de tigre de mucilago de cacau ou o Polvo com creme de couve-flor e chocolate branco. Para os pratos principais, o Arroz com Vieiras, gohan meloso com vieira na chapa, o Magret de pato com cogumelos e arroz fritos, o Escabeche feito com pesca do dia, edamames, purê de mandioquinha ou o Capelleti de Costela. Para adoçar, Pavlova de Frutos Amazônicos e Tiramisù Ama.zo. Será necessário realizar reserva.

Serviço: Campos Elíseos: Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos - São Paulo/SP – Fone: (11) 99560-4321 | Horário de funcionamento: terça a sexta das 12h às 15h30 e domingo das 12h às 18h. Jantar de quarta a sexta das 19h às 22h. Pátio Shopping Higienópolis: Av. Higienópolis, 618 - Higienópolis | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h30 e sábado e domingo das 12h às 18h. Jantar de segunda a sexta das 19h às 22h30, aos sábados e domingos das 12h às 22h30.

Lido Amici di Amici

Em seu ambiente aconchegante, o Lido terá um menu especial para comemorar o Dia dos Namorados. Os casais poderão escolher entre os menus Pesce, Carne ou Vegano e sem Glúten (que também pode ser adaptado para a versão vegetariana).

Para os casais que escolherem o menu Pesce, como entrada serão servidas Ostras de Santa Catarina com semente de romã e na sequência a Salada de rúcula selvagem com morango e pinoli. Como principal, Paccheri di Gragnano IGP com camarão carabineiro e creme de fava. Para quem optar pelo menu Carne, de entrada Flor de abobrinha frita recheada de queijo fresco de cabra, e na sequência o Carpaccio de Lagarto as ervas finas com mostarda caseira e mirtilo e Nhoque de farinha de castanha portuguesa com pesto da casa. Tanto para o menu Pesce quanto para o Carne, as opções de sobremesa são Bolo de chocolate com pimenta ou Tiramisú de frutas vermelhas.

A casa também oferecerá um menu vegano e sem glúten que pode ser adaptado para a versão vegetariana. Para as entradas Farinata de alcachofra e cogumelo Porcini com creme de caju e Carpaccio de abóbora e abobrinha com creme de avocado e semente de romã. Já o principal será uma Massa fresca maccheroni da casa sem glúten com ragu de tomate e avelã. Na versão vegetariana é possível adicionar queijo e, para quem come glúten, tem uma focaccia para acompanhar. A opção de sobremesa vegana e sem glúten é o Bolo de trigo morisco e amêndoas com mirtilo.

Cada um dos menus com 4 etapas custa R$220 por pessoa (bebidas e taxa de serviço à parte).

Serviço: Endereço: Rua Fradique Coutinho, 282 - Pinheiros. Funcionamento no dia 12/06: 19h à 0h. Reservas pelo link: https://reservation-widget.tagme.com.br/reservation/schedule/6171b4191e01d00011b71612/reservationWidget

Incêndio

O restaurante Incêndio oferece dois pratos para celebrar o Dia dos Namorados. O restaurante de Pinheiros, onde é possível experimentar especialidades do chef Renzo Garibaldi de forma mais casual e acessível, irá servir uma entrada e um prato principal que poderão ser pedidos separadamente. A primeira opção são dadinhos de tapioca de camarão com pimenta rosa (R$ 40) e, a segunda, o peixe dourado semi curado e grelhado, servido com bisque e legumes na brasa (R$ 85).

Serviço: Rua dos Pinheiros 808 – Pinheiros. São Paulo (SP). Tel.: (11) 3062-4209. Horário de funcionamento: segunda-feira, das 12h às 15h30; de terça a quinta-feira, das 12h às 15h30 e das 17h às 23h; sexta e sábado, das 12h à 00h; domingo, das 12h às 18h.

Osso

A filial paulistana do premiado restaurante Osso, do chef Renzo Garibaldi, terá dois pratos especiais para comemorar o Dia dos Namorados, em 12 de junho. Quem for ao restaurante poderá provar receitas feitos especialmente para a data. A primeira é uma cotoletta de porco duroc maturado com purê de cenoura defumada (R$ 140) e, de sobremesa, creme de coco, sorbet de maracujá e castanha Queimada (R$ 55). As duas opções poderão ser pedidas separadamente.

Serviço: Rua Bandeira Paulista 520 – Itaim Bibi. Telefone: (11) 3167-3816. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 12h às 15h30 e das 19h às 23h; sexta, das 12h às 15h30 e das 19h à 00h; sábado das 12h à 00h; domingo, das 12h às 18h.

Su

Su: Menu Especial para duas pessoas por R$ 440. (Divulgação/Divulgação)

O restaurante japonês Su, no piso Veiga Filho, localizado dentro do Shopping Pátio Higienópolis, apresenta seu Menu de Dia dos Namorados, presencial e delivery, dia 10 a 12/06 , durante o almoço e jantar. O Menu Especial para duas pessoas (R$ 440), inclui: Entrada: Toro Tartare, Principal: Hand roll Camarão, Hand roll Vieira, Crispy Rice Cogumelos, Sashimi Barriga Salmão, Sashimi Akami

Sashimi Robalo, Jyo Salmão Codorna. Sobremesa: Sucreé Pistache (Torta com chocolate belga e ganache de pistache).

Serviço: Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618 – Higienópolis- 11 38232950. Horário de Funcionamento: Segunda, terça, quarta, domingo – 11h30 às 23h00. Quinta, sexta, sábado – 11h30 às 00h.

Amadeus

A chef Bella Masano se inspirou nos sentimentos e temperos que envolvem a vida a dois para criar um menu especial para o Dia dos Namorados no Amadeus, um dos melhores e mais tradicionais restaurantes de peixes e frutos do mar do Brasil. O jantar de cinco tempos (R$ 435 por pessoa) terá início com foco na sensualidade das ostras cultivadas pelo Amadeus no sul do País ou das vieiras servidas em creme de cebolinha. A harmonia será traduzida pelo ravioli de mandioquinha e cavaquinha em sua bisque, enquanto a cumplicidade necessária, pelo prato composto por lombo de peixe, lula e mariscos. O aromático camarão gigante ao curry com alho porro e arroz negro representará a paixão. A doçura dos morangos flambados com creme com baunilha amarram a noite.

Serviço: R. Haddock Lobo, 807 – Cerqueira César, São Paulo. Reservas: (11) 3061-2859 (11) ou 3088-1792

Arturito

Arturito (Manuel Sá/Divulgação)

Todo pautado nos clássicos - da decoração ao menu - o novo endereço do Arturito, restaurante que há 16 anos Paola Carosella comanda ao lado do sócio Benny Goldenberg, no Jardins, é perfeito para quem quer dar um toque de requinte à noite romântica. O menu fechado (R$ 290 por pessoa) inclui couvert com focaccia artesanal quentinha, tapenade de azeitonas italianas e queijo tulha e manteiga perfumada, além de uma taça de espumante rosé Nat Charmat Pinot Noir.

Servidas no meio da mesa, para o casal se lambuzar trocando olhares, estarão mini allumettes de salmão defumado, ostras com ovas de truta de San Daniele, melão doce e suculento com presunto de Parma Italiano, cocktail de camarão e salada Waldorf com palmitos, uvas e maçãs. Para o prato principal será possível escolher entre o robalo All’Acquapazza com mexilhões frescos, batatas, erva doce, aïoli, o entrecôte molho poivre, com mil folhas de batatas ou o capellini com cogumelos frescos, mascarpone e limão siciliano.

Entre as possibilidades doces para arrematar a experiência estão a delícia de tâmaras, pistaches e chocolate, o pavê de doce de leite e morangos frescos, os cookies de chocolate amargo e ao leite com mousse de chocolate e laranjinhas, e o mil folhas de peras com creme frangipane e creme mascarpone com baunilha e cognac. Bebidas alcoólicas não estão incluídas.

Serviço: R. Chabad, 124 - Jardim Paulista, São Paulo (SP). Telefone: (11) 95699-9330. Horário de funcionamento: Terça à sexta, das 12h às 15h / das 19h, às 23h30. Sábado, das 12h às 16h / das 19h às 23h30. Domingo, das 12h às 16h30

Cais

Banquete Cais. (Bruno Geraldi/Divulgação)

Para a noite de 12 de junho, o Cais, de Adriano de Laurentiis e Guilherme Giraldi, serve uma edição especial de seu já conhecido "Banquete", menu fechado com pratos para compartilhar no centro da mesa. Em cinco tempos, a experiência conta com aperitivos, seguidos de uma seleção de crus, uma iguaria e uma seleção de quentes. Para fechar, uma sobremesa. O valor do menu é de R$390 por pessoa com um adicional de R$ 370 aos que optarem pela harmonização com vinhos. As reservas devem ser feitas antecipadamente para 19h ou 21h30.

Serviço: R. Fidalga, 314 - Vila Madalena. Horário de funcionamento: Almoço: Sexta das 12h30 às 15h. Sábado e domingo das 12h30 às 16h. Jantar: Quarta a sábado das 19h às 23h. Telefone: 11 3819-6282. Reservas: aplicativo Get In

Le Bulô

Sucesso desde a abertura, há três meses, no bairro do Itaim Bibi, a brasserie de peixes e frutos do mar Le Bulô contará com menu fechado de quatro tempos (R$ 290 por pessoa), que poderá ser harmonizado a cada ato com um vinho diferente, começando com Champagne Taittinger Brut. Neste caso o pacote sai R$ 485 por pessoa.

A proposta do chef Ricardo Lapeyre é abrir a noite com a leveza e sofisticação dos banquetes de salada, crudos e conchas. Neles serão servidas especialidades da casa como o crudo de atum com stracciatela e tangerina, a rillete de linguado no leite de coco, as ostras de Santa Catarina no molho Champanhe, e o tartar de vieira no molho ponzu e limão cravo.

Na sequência, diretamente da brasa, virá o vermelho (peixe) com risoni de pistache e a inesquecível farofa de brioche cítrica. Um mil folhas de maracujá com Cointreau finalizará a noite especial com a leveza necessária.

Serviço: R. Manuel Guedes, 233 - Itaim Bibi, São Paulo. Tel/ Reservas: 11 3079-4040 (WhatsApp, apenas mensagens). Horário de funcionamento: De terça a sábado, das 12 às 16h / 19h às 23h. Domingo, das 12h às 17h.

Notiê

Ambiente do Notiê. (Wesley Emes/Divulgação)

Comandado pelo chef Onildo Rocha no Espaço Priceless, ambiente gastronômico e cultural da Mastercard no terraço do edifício do Shopping Light, no centro histórico de São Paulo, contará com menu exclusivo para a noite. Em seis tempos, o jantar (R$ 295 por pessoa, com possibilidade de harmonização à parte) inclui brioche da casa, manteiga de alho-poró, suflado de milho doce e sonho frito de cebola caramelizada para começar a noite.

Tanto a entrada quanto o prato principal contará com duas opções a serem decididas pelo casal, na hora. Entre elas estão o homus de feijão de corda, rosbife de carne curada, gremolata de castanha de caju, o arroz de lulas e cítricos e o cordeiro de leite, roti de especiarias, fagotini de cenouras orgânicas caramelizadas. O leve sorvete de mel nativo, com redução de mel de cacau, vinagrete de pera e pólen limpará o paladar para o grand finale com vista para o Theatro Municipal de SP: o floresta negra de jabuticaba.

Serviço: Rua Formosa, 157, Centro Histórico. São Paulo - SP. Acesso seguro e exclusivo pelo subsolo do Shopping Light. Horários de Funcionamento: De quarta a sábado das 19h às 23h. Titulares dos cartões Mastercard Black e Platinum têm 10% de desconto e isenção de uma rolha. Reservas: https://booking-priceless.com.br/ Telefone: (11) 2853-0373. Whatsapp business (11) 2853-0373

Teus

TEUS: camarão rosa com fregola sarda. (Angelo Dal Bo/Divulgação)

O restaurante de referências ibéricas mostra sua criatividade sensível no menu especial de Namorados. Composto por quatro tempos (R$ 190 por pessoa), o cardápio, iniciado com royal de ovos, ouriço e algas dá, nas demais etapas, a liberdade de escolha entre seguir por um menu com mais voluptuosidade ou não. Surgem, assim, pratos como o peixe cru do dia ou o carpaccio de legumes da estação nas entradas, os raviólis de espinafre e ricota salteados com manteiga, sálvia e piñoles, o angus braseado com purê de batata doce e gremolata ou os camarões rosa grelhados com fregola sarda. Difícil mesmo será ter de decidir entre as Carolinas recheadas com creme de avelãs e o sorbet de maracujá para a sobremesa.

Serviço: Rua Natingui, n° 1548 – Pinheiros. Horários de Funcionamento: Terça - Quinta: 12h-15h / 19h-23h. Sex: 12h-15h / 19h-23h30. Sab: 12:30h-23h30. Dom: 12:30h-17h. Reservas: https://widget.getinapp.com.br/Vl6y841m ou 99520-3281 (WhatApp) Telefone: (11) 3530-1667

Votre

Com o charme de uma autêntica brasserie, a casa em Pinheiros abusará do melhor que a cozinha da França tem a oferecer, perfeito para quem quer impressionar no jantar de Dia dos Namorados. No menu criado pelo chef Francisco Farah (R$ 250 por pessoa) desfilarão, nas entradas, clássicos como a Mousse de Foie de Canard (patê de fígado de Pato acompanhado de pão da casa, as Coquilles Saint Jacques, Beurre Noisette e Citron (Crudo de Vieiras, manteiga noisette, cítricos e emulsão de batata) ou o Vol au Vent de Cèpes (Ragú de Cogumelos Envolto em Massa Folhada).

Nos principais, Peixe do dia com camarão, molho champagne e legumes, Pato braseado e desfiado com “mil folhas” de batatas e cebola caramelizada, e molho de trufas ou os Ravioli de Beterraba e Queijo de Cabra. Para adoçar, Pain Perdu ou Sorbet de Maracujá. Pratos que tornam a escolha a cada etapa quase uma tortura, a ser resolvida facilmente a dois.

Serviço: R. Natingui, 1548 - Vila Madalena. Horário de funcionamento: Terça a quinta: 12h-15h / 19h-23h. Sexta: 12h-15h / 19h-23h30. Sábado: 12h30-23h30. Domingo: 12h30-17h. Reservas: https://widget.getinapp.com.br/MP95WrPL

Barbatana Amarela

Dedicado à peixes e frutos do mar, o bar e restaurante está localizado nas Perdizes sob o comando do cozinheiro Diogo Wada e na ocasião vai servir o Arroz de camarão com abóbora cabotia, catupiry e bok choi. Prato estilo camarão na moranga, só que com arroz e bem cremoso. R$ 115, prato individual.

Serviço: Endereço: Rua Tavares Bastos, 682 – Pompeia – São Paulo. Horário de funcionamento: terça a sexta – 19h às 23h / Sábado - 12h - 17h e 19h às 23h/Domingo – 12h às 16h.

Torero Valese

Pan Tomaca do Torero Valese. (Mario Rodrigues/Divulgação)

Para celebrar o Dia dos Namorados, o restaurante Torero Valese criou um menu especial, a ser apreciado no ambiente romântico e acolhedor do restaurante. De entrada, o casal pode desfrutar das Ostras frescas, chantilly de limão siciliano e wassabi de beterraba, Jamón Pata Negra 24 meses de cura com pan tomaca e Ovo caipira orgânico, salsa de trufa negra com cogumelo, ovas pretas e creme de batata. Como prato principal, escolha entre o Arroz pérola cremoso com camarão crocante e azeite vintage andorinha aromatizado com ervas ou Angus Black Beef com molho de pimenta fresca, creme de porcini com batata. Para a sobremesa, será servida a tradicional Torta de queijo Basca com calda de frutas silvestres. O valor do menu para o casal é de R$499, sem incluir bebidas alcóolicas e não-alcóolicas.

Serviço: Av. Horácio Lafer, 638 - Itaim Bibi, São Paulo. Horários: Terça a sexta, das 12h às 14h30; sábado das 12h30 às 23h e domingo, das 12h30 às 17h; Feriados, das 12h às 22h30. Delivery: Terça a sexta, das 18h30 às 22h30; sábado, das 12h30 às 23h; domingo, das 12h às 16h30 ; feriados, das 12h às 22h. Telefone: (11) 3168-7917, (11) 2385-2183. WhatsApp 1194046-5556

Animus

Restaurante comandado pela chef Giovanna Grossi, o Animus está preparado para receber os casais que desejam comemorar o Dia dos Namorados de um jeito especial. O menu em seis tempos (R$ 340 por pessoa) é composto por couvert, entrada, primeiro e segundo prato, sobremesa e um petit four ao final da refeição. Para a entrada, a chef preparou um royale de pupunha, soubise de cebola e alho negro. O primeiro prato é um linguini com camarão rosa e beurre blanc de bisque, seguido de um wagyu, com batatas, cogumelos e amora. Fechando a refeição, uma tortinha de maçã defumada e sorvete de mel e tomilho. O menu será servido exclusivamente no dia 12 de junho, em dois horários, às 19h e às 21h30.

Serviço: Rua Vupabussu, 347 – Pinheiros. Telefones: (11) 2371-7981 / (11) 98705-9388. Horário: segunda, quarta, quinta e sexta, 12h/15h e 19h/23h. Sáb., 12h/16h30 e 19h/23h. Dom., 12h/ 16h30. É necessário fazer reserva antecipada, através do telefone (11) 2371-7981.

Casa do Saulo SP

Restaurante de culinária tapajônica, a Casa do Saulo SP, localizada na Vila Olímpia, preparou uma programação especial para celebrar a noite mais romântica do ano. Neste Dia dos Namorados, o restaurante oferece dois pratos e uma sobremesa, preparados com exclusividade para a data, além de música ao vivo com a cantora paraense Dandara Aguiar e decoração romântica a luz de velas. Para os pratos, Saulo Jennings apresenta o Boto-cor-de-Rosa (R$ 139), filé de Pirarucu com molho de tomate suave, gratinado com queijo e banana da terra, e a Pororoca (R$ 139), uma massa com frutos do mar, pirarucu ao molho de manteiga de camarão e jambu. De sobremesa, o Docinho do Amor, preparado com Cumaru.

Serviço: R. Gomes de Carvalho, 1666, Vila Olímpia. Reservas: 11 97641-0159. Seg. a sex., das 11h30 às 15h e das 19h às 23h; sáb. das 12h às 16h e das 19h às 23h; dom., das 12h às 17h

Bar dos Cravos

O Bar dos Cravos, endereço de inspiração portuguesa, oferece aos namorados um menu de quatro etapas que se inicia com o Pão de fermentação natural, curados da Pirineu Embutidos, queijo Maratimba e antepastos e conservas da casa. Na sequência, o casal pode escolher duas das três opções de entradas. São elas o Crudo de peixe à bulhão de pato, a Salada niçoise com cavalinha e a Berinjela frita com coalhada, dukkah e hortelã.

Quanto aos pratos principais, há um trio de opções e o casal pode optar por duas. Como sugestão vegetariana, entram os Cogumelos tostados acompanhados por hommus de feijão manteiguinha, creme de castanha de caju, folhas e ervas. Sugere-se também a Linguiça de porco com salada de tomate verde, cebola-roxa, pimenta de cheiro e mostarda e a Lula levemente picante com alho, coentro, limão e manteiga. Para finalizar, a dupla de sobremesas é composta pelo delicado Pudim de mel e azeite acompanhado de coalhada e pela Torta de chocolate amargo com sorbet de fruta brasileira. O menu completo custa R$ 380 por casal. Recomenda-se fazer reserva.

Serviço: Rua Osório Duque Estrada, 41, Paraíso. Horário de funcionamento: de segunda e terça das 18h às 0h; de quarta e quinta das 18h às 1h; às sextas, sábados e vésperas de feriados das 18h às 2h; fecha aos domingos.

Bosco

O restaurante italiano Bosco, queridinho de muitos casais na cidade, escolheu o Dia dos Namorados para criar o primeiro menu-degustação da história da casa, dividido em 4 tempos. Cada etapa apresenta entre 3 e 4 pratos diferentes à escolha. Os casais são recebidos com um drinque autoral criado para a data feito com espumante italiano, Limoncello, vermute bianco e toque de cereja em calda. Entre as alternativas de prato principais estão o arroz negro com polvo e lula braseado, tomate confit com crispy de alho poró e o sorrentine de alcachofra, tartar de aspargos, crocante de macadâmia na manteiga noissete.

O jantar está disponível em dois períodos, das 19h às 21h e das 21h20 às 23h20, e custa R$ 250 por pessoa. Devido ao número limitado de vagas, a reserva é confirmada somente após pagamento antecipado.

Serviço: Rua João Moura, 976, Pinheiros. Reservas: Whatsapp 11 98202-1917 (cancelamentos devem ser solicitados com 5 dias de antecedência). Horário de funcionamento: das 19h às 21h e das 21h20 às 23h20