Dia dos Namorados: opções de presentes para sair do óbvio

Montblanc: a caneta-tinteiro Meisterstück Volta ao Mundo em 80 Dias Classique Doué tem o corpo de metal coberto com laca antracite e tampa revestida a ouro, com gravações de símbolos indianos, chineses e japoneses que remetem a boa sorte, além da gravação de um majestoso elefante, o animal usado pelos personagens na viagem de Mumbai a Yokohama. A pena de ouro 18K produzida à mão é decorada com um balão de ar quente e as datas 20/10 e 14/11, marcando a duração da viagem. Disponível também nas versões rollerball e esferográfica.

O Montblanc 1858 Iced Sea Automatic Date apresenta um mostrador com padrão de glacial cinzento, que transmite a sensação de observar as profundezas de uma geleira com todos os minerais captados ao longo de milênios. Inspirada no Mer de Glace, esta textura foi alcançada através de uma técnica ancestral quase esquecida chamada "gratté-boisé". O relógio de 41 mm inclui um bracelete intercambiável em aço inoxidável, que pode ser fácil e rapidamente trocada por um bracelete em borracha preta, sem precisar regressar à boutique ou utilizar ferramentas. A pulseira é ajustável no pulso para utilizar na prática do mergulho, com resistência à água até 300 metros.

Montblanc Signature Absolue está disponível nas versões de 30ml por R$394, 50 ml por R$519 e 90ml por R$659.