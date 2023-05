Dia dos Namorados fora da cidade: 10 hotéis pelo país para comemorar a data

Neste ano, o Dia dos Namorados será celebrado em uma segunda-feira, logo após o feriado de Corpus Christi. Com isso, hotéis pelo país contam com programação especial durante todo o final de semana que antecede a data.

Confira opções de hotéis em diferentes regiões do país:

Sudeste

Palácio Tangará, São Paulo

Conhecido por ser um oásis de sossego no meio do caos cotidiano de São Paulo, o luxuoso Palácio Tangará é a escolha perfeita para vivenciar momentos inesquecíveis a dois e desfrutar de uma estrutura elegante, sofisticada e aconchegante. Em meio ao verde do Parque Burle Marx, os hóspedes conseguem criar uma conexão com a tranquilidade e ter a sensação de estar fora da cidade, sem precisar viajar. O imponente hotel preparou dois pacotes exclusivos para o Dia dos Namorados, com opções de experiências gastronômicas assinadas pelo estrelado chef francês Jean-Georges Vongerichten e pelo chef executivo Filipe Rizzato em seus dois restaurantes.

O primeiro pacote oferece aos hóspedes um jantar romântico no premiado restaurante Tangará Jean-Georges por a partir de R$ 7,47 mil para duas pessoas. Já o segundo inclui um jantar exclusivo ao ar livre, no restaurante mais charmoso de São Paulo, o Pateo do Palácio por a partir de R$ 5,71 mil. Ambos os pacotes são válidos apenas para a noite de 12 de junho e incluem café da manhã no Tangará Jean-Georges, uma garrafa de champanhe Moët & Chandon e buquê de rosas vermelhas no apartamento. Informações e reservas: http://www.oetkercollection.com/pt/hoteis/palacio-tangara

Hilton, São Paulo

O Hilton São Paulo Morumbi preparou dois pacotes especiais para o Dia dos Namorados que prometem deixar a data ainda mais romântica. O “Dinner with Art” inclui jantar a dois no restaurante Canvas, indicado quatro vezes ao "Guia Michelin", um ambiente muito aconchegante e envolto às obras de arte que destacam artistas locais selecionados. Já o “Dinner with THE View” é superlimitado, com direito ao jantar romântico servido especialmente dentro da acomodação e mesa posicionada estrategicamente com vista para a icônica Ponte Estaiada, cartão-postal da cidade – ótima opção para quem quer conforto, comodidade e exclusividade. Ambos os pacotes estão disponíveis para os dias 10 e 11 de junho e incluem café da manhã completo servido no restaurante Armazem, decoração com balões e flor, espumante e bombons finos inclusos, além de presente surpresa das marcas italianas Intimissimi & Calzedonia.

Já para o dia oficial de comemoração, 12 de junho, o menu no Canvas é exclusivo e aberto ao público (R$ 490) e inclui bebidas, tanto as não alcoólicas quanto outras especiais, como gin tônica, Negroni, vinhos branco e tinto e espumante. Avenida das Nações Unidas, 12.901, Torre Leste — Brooklin Novo

São Paulo. Telefones: 11 2845-0000 e 11 2845-0001.

TW Guaimbê, Ilhabela (SP)

O TW Guaimbê Exclusive Suites proporciona um ambiente aconchegante em um cenário à beira-mar, em Ilhabela, inovando o contexto hoteleiro com um conceito de privacidade, conforto, acolhimento e muita discrição. O hotel possui apenas 16 suítes, com duas opções de acomodação com vista privilegiada para o mar — Maranta Vista Mar e Guaimbê.

A propriedade ampla e no conceito Guest House tem decoração assinada pela decoradora Suzana Schermann, sendo cercada de plantas nativas, caminho de pedras e espelhos d'água em uma paisagem planejada pelo conceituado arquiteto e paisagista Alex Hanazaki, o que torna o convívio entre hóspedes ocasional e fácil de se evitar aglomerações.

O hotel é um dos únicos pé na areia de Ilhabela, localizado na Praia do Julião, uma das mais belas e exclusivas do litoral norte de São Paulo, entre a Praia da Feiticeira e a Praia Grande, é uma área muito tranquila cercada pela Mata Atlântica nativa com areias claras e águas verde esmeralda.

Fasano, Belo Horizonte

Inaugurado em 2018, o empreendimento marcou um novo conceito de luxo em hospitalidade na capital mineira. Localizado no bairro de Lourdes, um dos mais charmosos de BH, o Fasano potencializou o cenário sociocultural e deu ainda mais notoriedade à região com a instalação de uma estrutura de eventos. Também aqueceu o importante polo gastronômico do entorno, ao importar uma culinária de mais de 100 anos de tradição, além de fortalecer o eixo corporativo da cidade com a geração de novas oportunidades e possibilidades de negócios.

As 77 suítes são classificadas em sete categorias, de acordo com a amplitude, que varia de 27 metros quadrados a 110 metros quadrados. O Hotel oferece diárias de hospedagem com passeios em marcos de Minas Gerais, como na cidade de Ouro Preto, no centro da arte contemporânea, Inhotim, e atividades ao ar livre nas Serras da Calçada e da Moeda. Diárias a partir de R$ 1.858.

Sul

Wish Serrano, Gramado (RS)

Os sucessos de Elton John vão embalar a noite do sábado, 8, no resort da serra gaúcha. O jantar dançante será acompanhado por hits do cantor britânico, interpretado por um cover brasileiro. O baile com sucessos dos anos 1970, 1980 e 1990 será comandado por um DJ. O menu terá entrada, prato principal, sobremesas e bebidas não alcoólicas inclusas (água, suco e refrigerante). Os casais com filhos maiores de 5 anos de idade não precisam se preocupar: o Espaço Kids estará aberto até a meia-noite. O evento será aberto ao público em geral. A programação completa por casal sai por R$ 599, mais taxas (1° lote). O convite individual sai por R$ 299, mais taxas (1° lote).

Informações: Tel. (54) 3295-8000 | WhatsApp (51) 98162-9522 ou e-mail assist.aeb@wishserrano.com

Wish Foz do Iguaçu, Foz do Iguaçu (PR)

Além dos estonteantes passeios pela natureza da cidade, o Wish Foz oferece desconto de 15% na hospedagem do final de semana, caso o casal opte também pelo jantar especial de Dia dos Namorados, que acontece no dia 12 de junho. Servido no Grand Room, tem custo de R$ 490 por casal. Há ainda a opção de jantar privativo, com menu a ser desenvolvido junto com o chef, servido em quatro tempos. Valor R$ 950 por casal, sem bebidas. Para reservas e informações: (45) 3521-3400.

Nordeste

Txai Resort, Itacaré (BA)

Refúgio no sul da Bahia, o Txai Resort Itacaré é uma alternativa ideal para viajar durante o feriado de Corpus Christi, com possibilidade de estender a estada e celebrar o Dia dos Namorados. Além de apresentar uma experiência completa com opções gastronômicas, de wellness e entretenimento, o resort ainda preparou uma programação exclusiva para casais comemorarem a data de forma especial, com alternativas para quem viaja em família e grupos de amigos. Entre os dias 7 e 11 de junho, os programas de três noites começam no valor de R$ 14,54 mil, no Apartamento Superior, e vão até R$ 23,63 mil, no Bangalô Premium, ou para quatro noites, no valor de R$ 17,41 mil, no Apartamento Superior, e R$ 28,13 mil, no Bangalô Premium.

Para os hóspedes que quiserem estender a estada e celebrar o Dia dos Namorados no resort, o time do Txai irá oferecer atividades para contratação, como café da manhã especial com buquê de rosas ou com espumante, jantar à luz de velas no restaurante da praia e decoração especial das acomodações com espumante. Para os que viajarão em família, uma recreação infantil acontecerá na noite do Dia dos Namorados, com cinema na sala de TV e jantar Kids junto com os monitores. A diária do Dia dos Namorados é R$ 3,52 mil em Bangalô Luxo.

Para mais informações e reservas, entrar em contato através do e-mail central.reservas@txairesorts.com ou pelo telefone (11) 3040-5010.

BA’RA Hotel, João Pessoa

Para as reservas feitas entre 9 e 12 de junho, o BA'RA Hotel, localizado em frente à Praia de Cabo Branco, oferece decoração romântica especial e personalizada, acompanhada de uma cesta com espumante e chocolates finos para serem degustados a dois. O restaurante Orama oferece menu especial para a data, com o diferencial da deslumbrante vista das areias brancas da praia. Informações e reservas: http://www.barahotel.com.br

Hotel Vila Selvagem, Fortim (CE)

À beira-mar na Praia do Pontal de Maceió, em Fortim, no Ceará, o Hotel Vila Selvagem terá uma noite especial no dia 12 de junho. Os casais serão recebidos com uma taça de espumante francesa para o jantar, que inclui a entrada, prato principal e sobremesa, no valor de R$ 430 + taxa de serviço (casal). A noite será acompanhada de música ao vivo e um clima bem intimista e romântico. Os casais que desejam se hospedar no final de semana que antecede o Dia dos Namorados serão recebidos com decoração especial no quarto, e uma surpresa. Reservas por meio do e-mail reservas@vilaselvagem.com ou telefones (88) 3413.2031 e (88) 99990-5555. http://www.vilaselvagem.com

Wish Natal, Natal

A programação do melhor resort da capital do Rio Grande do Norte, localizado na cinematográfica via costeira da cidade, inclui uma atração que se estende para o público em geral e outras exclusivas para os hóspedes. São elas: sábado, 10: Jantar Especial com música ao vivo no O Brac, restaurante localizado no piso térreo do Hotel. Atração aberta ao público em geral. Valor: R$ 350 (casal) + taxas. Informações e Ingressos: (84) 3220-8900. Entre os dias 8 e 12 de junho, o Wish Natal terá também uma programação exclusiva para hóspedes enamorados. Entre as atrações: Gincana Quiz dos Casais; Cine Open Air dos apaixonados; música ao vivo na piscina; aula de forró, karaokê, ioga, desafio do cupido... Na sexta-feira, 9, jantar temático com música ao vivo. No almoço de sábado, 10, feijoada com samba ao vivo. À noite, Jantar Especial dos Namorados com música romântica ao vivo.