Dia dos Namorados: mais de 25 presentes para sair do óbvio

1. HC Terraço Itália - Divulgação zoom_out_map 1/25 Voo de helicóperto com a High Class com almoço ou jantar no Terraço Itália. A partir de 1.500 reais por casal. (Terraço Itália/Divulgação)

2. Anantara Spa - TMSP zoom_out_map 2/25 o Anantara Spa São Paulo oferece pacote romântico durante o mês de junho. Com escalda pés, massagem corporal de 90 minutos e banho de imersão de 30 minutos em sala de casal. São servidos uma Baby Chandon Passion e chocolates artesanais feitos pelo head chef do Tivoli Mofarrej São Paulo. 1.200 reais para dois. (Anantara Spa/Divulgação)

3. OSTER_Cafeteira Espresso Oster Xpert Perfect Brew (4) zoom_out_map 3/25 Cafeteira Espresso Xpert Perfect Brew da Oster. Com moedor integrado, bomba italiana e 30 níveis de moagem, além de controle de temperatura e pré-infusão. 2.999 reais (Oster/Divulgação)

4. cliche zoom_out_map 4/25 Kit Cuidado da Cliché contém: espumante, vela personalizada de bambu e ylang ylang, bag personalizada e sais de banho. 149 reais. (Isadora Wright/Divulgação)

5. Sugestão Malizia zoom_out_map 5/25 Vinhos disponíveis na Cellar. Coteaux Bourguignons "La Superbe" (185,25 reais) e Bourgogne Rouge do Domaine Mongeard-Mugneret (356,25 reais). Para uma comemoração memorável, ainda mais se optarem por um arroz de pato ou risoto ao funghi! (Cellar/Divulgação)

6. vert zoom_out_map 6/25 Tênis Vert, edição Nova High. Desenvolvido junto com Malika Favre, conhecida pelas famosas capas ilustradas do The New Yorker, o tênis é produzido com algodão orgânico e agroecológico e borracha nativa da Amazônia. 420 reais. (VERT/Divulgação)

7. @yuoolbrasil R$ 449 - tenis la merino (7) zoom_out_map 7/25 Tênis Yuool, 449 reais. Na compra de dois pares, ganhe 170 reais de desconto. (Yuool/Divulgação)

8. Calvin Klein - TÊNIS MASCULINO WEAR TRICOT COMFORT - R$ 479,00_auto_x2 zoom_out_map 8/25 Calvin Klein - Tênis masculino Wear Tricot Comfort. 479 reais (Calvin Klein/Divulgação)

9. Persol (1) - R$ 2.310 zoom_out_map 9/25 Óculos de sol Persol. 2.310 reais. (Persol/Divulgação)

10. Oliver Peoples - R$ 2.190 zoom_out_map 10/25 Óculos de sol, Oliver Peoples. 2.190 reais (Oliver Peoples/Divulgação)

11. montblanc dia dos namorados (1) zoom_out_map 11/25 Montblanc Star Legacy Chronograph, 32.400 reais e Montblanc Summit 2, 7.850 reais. (Montblanc/Divulgação)

12. Mi-Smart-Band-5-1-copy zoom_out_map 12/25 Mi Smart Band 5. Relógio com monitoramento de frequência cardíaca, pressão do corpo, qualidade de sono e ciclo menstrual. 429,99 reais. (Divulgação/Reprodução)

13. beats zoom_out_map 13/25 Fone Solo Pro, Beats by Dre. 2.499 reais. (Beats by Dre/Divulgação)

14. Bvlgari, B.Zero1 R�11.200,00 zoom_out_map 14/25 Anel Bvlgari B.Zero. 11.200 reais. (Bvlgari/Divulgação)

15. Bottega Veneta R�9.620,00 658521_VCP30_5130_UC1069317 zoom_out_map 15/25 Bolsa Bottega Veneta. 9.620 reais. (Bottega Veneta/Divulgação)

16. natura beijo de humor (1) zoom_out_map 16/25 Presente Natura Beijo de Humor Masculino e Feminino. 109,90 reais. Ambos contêm, desodorante colônia, 75 ml, Elixir humor, beijo, 25 ml e caixa especial. (Natura/Divulgação)

17. oui dia dos namorados (1) zoom_out_map 17/25 Perfume Scapin 245 (feminino) e ICONIQUE 001 (masculino) da O.U.i. 75ml, 299 reais. (O.U.i/Divulgação)

18. LB702900_YSL_LIBRE_EDP_INTENSE_S30ML zoom_out_map 18/25 Fragrância Libre eau de parfum Inense, 30ml, 429 reais. (YSL/Divulgação)

19. L8238200_Y_NewManEDP_60ML zoom_out_map 19/25 Y eau de parfum, 60ml, 499 reais. (YSL/Divulgação)

20. camisa zoom_out_map 20/25 Camisa alfaiataria, Ricardo Almeida. 874 reais. (Ricardo ALmeida/Divulgação)

21. aramis (1) zoom_out_map 21/25 Camisetas numeradas Aramis assinadas pelo artista plástico Zezão. 259,90 reais (Aramis/Divulgação)

22. ge beauty zoom_out_map 22/25 GE Beauty e Novapanty: edição limitada do BIP (vibrador portátil) com cor exclusiva e controle remoto, Booster de Definicão da GE Beauty e sacolinha exclusiva. 209,90 reais. (GE Beauty/Divulgação)

23. RevitalizanteOrvalho e Leite de Aloe R$ 106,80 (1) zoom_out_map 23/25 Ahoaloe, kit com sérum facial revitalizante, hidratante facial orvalho e limpador demaquilante leite de aloe. 106,80 (Ahoaloe/Divulgação)

24. Vela Turn Me On da Lubs - R�169,00 zoom_out_map 24/25 Vela Turn Me On, Lubs. 169 reais. Com notas de baunilha e flor de tabaco. (Lubs/Divulgação)