O Club Med quer ser amado por todos — mas principalmente pelos brasileiros

Mesmo vivendo em um eterno jet leg, Henri Giscard D'Estaing tem a sorte de ter um sono regulado. O CEO global do Club Med, e filho do ex-presidente francês, passou apenas alguns dias no Brasil antes de estar novamente nos ares, indo para o Oriente Médio e depois para a China — um de seus principais destinos no mundo. O semblante alegre transparece não só o sentimento de Henri pelo Brasil, como também o inverso: a empresa ama os brasileiros assim como os brasileiros amam o Club Med. E, assim como todos nós, ele encontra brasileiros onde quer que esteja.

Henri veio com dois planos ao Brasil: conhecer um negócio que começou aqui e hoje é modelo para outras unidades globais e encontrar uma localização para a nova unidade que o grupo pretende abrir no país. O primeiro, diz respeito a uma nova tendência que a empresa antecipou — e testou — por aqui: viagens de casamento. Já o segundo, ao plano ambicioso de investimento do grupo, que planeja inaugurar 17 novos resorts pelo mundo até 2025.

Além do plano de expansão, o grupo pretende modernizar alguns dos 70 resorts que atualmente controla pelo mundo. A unidade de Trancoso, por exemplo, recebeu R$ 55 milhões em melhorias durante a pandemia — e Rio das Pedras deve receber a mesma atenção. Não à toa, já que o Brasil está entre os cinco principais mercados da rede global.

Viagens de casamento

O Lake Paradise, terceiro resort do Club Med no Brasil e que fica apenas a duas horas de São Paulo, pode não ser tão luxuoso quanto o de Trancoso e Rio das Pedras, mas tem seu trunfo. Por ser perto da capital paulista, a unidade faz sucesso quando o assunto é casamento. Testado por aqui, o nicho virou sucesso e acabou sendo exportado para outras unidades da rede, como Trancoso. A unidade de Punta Cana, por exemplo, só abre em julho, mas já tem 15 casamentos marcados — e grande parte são de brasileiros.

Em parceria com o Grupo Bisutti, o Lake Paradise oferece hospedagem aos convidados do casamento, enquanto o Bisutti cuida de toda a cerimônia e festa. A aposta foi tão certeira que o grupo acabou de inaugurar um segundo espaço exclusivo para casamentos na unidade. Até 2025, o grupo tem mais de 500 casamentos confirmados, sendo 350 somente neste ano.

"A arte de viver uma vida feliz"

Pioneiro no setor de all-inclusive, que vai de resorts na praia aos Alpes Franceses, o Club Med quer ser a cara da felicidade — e espera ser desejado por todos. "O Brasil chegou até mim de braços abertos, assim como o Cristo Redentor. Isso que me fez ficar tanto tempo no Brasil. Não é normal para um executivo ficar 25 anos em um país. Fiquei pois acredito no potencial daqui", relata Janick Daudet, CEO do Club Med para a América Latina. "A gente vende felicidade e eu estou feliz. Não tem como eu vender felicidade e não me sentir assim".

Para o executivo, se fosse possível pegar uma caneta e desenhar quem seria o cliente ideal do Club Med, seria o turista brasileiro. "Brasileiros ocupam tanto as unidades nacionais quanto as internacionais. Se eu for para os Alpes em janeiro para esquiar, você pode ter certeza que estará cheio de brasileiros." E o resort estará preparado para isso: as refeições incluem feijão e cerveja trincando, além de funcionários que falam português, tudo para o hóspede se sentir em casa.

E Henri vê potencial nestes pequenos detalhes. Segundo o CEO global, a aposta da vez no setor de turismo é a personalização. "Fizemos adaptações alimentares e geográficas. Uma criança vai se sentir muito mais confortável com um instrutor que fale sua língua, e é isso que queremos", explica Henri.

"As pessoas agora querem ser cuidadas, e eu diria ao longo de sua estadia, incluindo ainda mais as famílias durante férias. Isso provavelmente vem também do impacto da pandemia. Vemos essa tendência de ser cuidado individualmente", reforça. "É por isso que escolhemos descrever o Club Med com uma expressão francesa que significa 'espírito livre'. As pessoas querem fugir do seu dia-a-dia para serem bem cuidadas."

Mercado de luxo

De uns tempos para cá, o Club Med se esforça para ser competitivo no mercado de luxo. Como ir de um acampamento de férias a uma hospedagem de altíssimo nível? Ajustar uma marca de seis décadas pode ser caro — e demorado. A expansão da marca continuou a evoluir para se tornar mais sofisticada com o recente lançamento de seu portfólio Exclusive Collection, uma coleção de resorts 5 estrelas, vilas, chalés, espaços e um iate ao redor do mundo que incluem elementos que levam o luxo ao próximo nível, desde pratos únicos artisticamente elaborados até quartos enormes e um belo design. Olhando para o futuro, o grupo deve priorizando a expansão de seu portfólio de luxo, abrindo mais propriedades Exclusive Collection e incluindo espaços exclusivos em seus resorts quatro estrelas.