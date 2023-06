No Dia dos Namorados, o Boticário quer que famosos te ajudem com conselhos amorosos

Já pensou em ganhar um conselho amoroso de um artista famoso? Bem, durante a semana do Dia dos Namorados, essa será uma possibilidade realista.

Para celebrar a data, O Boticário desenvolveu uma ação específica para curar o coração dos apaixonados. A marca usará todo o seu expertise no tema e bons aliados para ajudar as pessoas a tirarem dúvidas, desabafarem sobre seus relacionamentos e pedirem conselhos amorosos a partir de uma ligação online na Central do Amor do Boti.

Como funciona?

A ação se inicia com um filme digital, protagonizado pela apresentadora Ana Clara Lima, que será a anfitriã da Central do Amor e irá conduzir os atendimentos. No dia 6 de junho, os consumidores poderão receber dicas e conselhos de personalidades famosas e que entendem do assunto:

No ramal 1, o ator e compositor Alexandre Pires receberá ligações para ajudar as pessoas que querem “curar um fora”;

receberá ligações para ajudar as pessoas que querem “curar um fora”; No ramal 2, o cantor e compositor Fábio Jr. vai conversar com os consumidores que desejam “encontrar uma alma gêmea”;

vai conversar com os consumidores que desejam “encontrar uma alma gêmea”; No ramal 3, a atriz Deborah Secco dá dicas para quem quer “se jogar no flerte”;

dá dicas para quem quer “se jogar no flerte”; No ramal 4, o ator João Guilherme vai conversar com as pessoas que têm interesse em “ativar os contatinhos";

vai conversar com as pessoas que têm interesse em “ativar os contatinhos"; No ramal 5, o casal Marcela Mcgowan e Luiza Martins estarão de prontidão para aconselhar às pessoas que querem “manter a chama acesa da paixão”.

A estratégia para a data é assinada pela GUT.

A estratégia do Boticário para o Dia dos Namorados

O amor é sempre motivo de celebração, por isso, desde 2022, o Boticário decidiu dar um novo significado ao tradicional 12 de junho, data em que se comemora o Dia dos Namorados no Brasil, e passou a ampliar para além dos namorados, incluindo todo e qualquer tipo de relação que tem o amor como pilar.

“Para nós, o dia do amor segue na pauta como uma expressão de representatividade em muitas dimensões. Para este ano, criamos experiências ainda mais especiais, desde promover a interação com experts em várias áreas do amor, até a criação de um holograma que vai conversar com o público ao vivo para dar dicas de presentes e conselhos amorosos”, explica Marcela de Masi, diretora de Branding e Comunicação do Grupo Boticário.

A executiva ainda afirma que a recepção do público em 2022 foi positiva com o movimento de reintitular a data comemorativa para Dia do Amor e têm expectativas altas para continuar surpreendendo os consumidores neste ano.

Conselhos com Marcela Mcgowan

Para criar mais um ponto de interação e criar uma experiência de compra ainda mais positiva para os clientes, a marca traz um holograma hiper-realista com Marcela Mcgowan, médica, empresária e influenciadora, que estará na loja conceito da marca no MorumbiShopping para dar dicas e guiar os consumidores para serem aconselhados na Central do Amor. A caixa holográfica tem uma supertecnologia por trás que faz com que as pessoas pensem que a personalidade está dentro da caixa, mas na realidade é uma gravação que se torna interativa a partir de um menu.

A ação tem início em 1º de junho e os consumidores poderão interagir com o holograma até 12 de junho. A experiência se torna ainda mais completa no dia 10 de junho na loja do MorumbiShopping, uma vez que a interação entre Marcela Mcgowan e o público acontecerá ao vivo. Na ocasião, os consumidores têm a oportunidade de pedir conselhos amorosos e dicas de presentes para celebrar o amor na data.

Incentivo ao toque

Parte da estratégia da marca para a data envolve também o lançamento de duas fragrâncias especiais com fórmulas que convidam o consumidor a descobrir o lado provocante do toque. Com inspiração em um dos maiores sucessos da marca, a linha Coffee Seduction, que ganha duas novas fragrâncias, feminina e masculina, que são ideais para presentear a pessoa amada na data.