Os 39 melhores restaurantes de São Paulo segundo ranking EXAME Casual 2025

Na lista dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil 2025, as cinco regiões do país estão representadas em 23 cidades, incluindo tanto capitais quanto municípios do interior, refletindo a rica diversidade gastronômica do Brasil. São Paulo é a cidade com o maior número de estabelecimentos, somando 39 restaurantes.

A maior cidade do país concentra uma grande variedade de vertentes gastronômicas, com restaurantes eleitos por 65 jurados, entre os mais importantes jornalistas, críticos e influenciadores da cena culinária nacional. Cada jurado indicou os dez melhores restaurantes que visitou nos últimos 12 meses, sem ordem de preferência.

Pela primeira vez, um restaurante fora do eixo Rio-São Paulo ocupa o topo da lista. O restaurante Origem, de Salvador, foi o mais votado, seguido pelo Lasai, do Rio de Janeiro, que manteve o segundo lugar após ser o primeiro colocado no ano passado. O primeiro restaurante de São Paulo a aparecer no ranking é o Tuju, em quarto lugar. Confira o ranking completo abaixo ou neste link.

4 º lugar | Tuju | São Paulo

Tuju: cardápio muda quatro vezes ao ano, de acordo com as estações das chuvas (Kato78/Tuju/Divulgação)

Não espere por um menu fixo na casa comandada por Ivan Ralston. No Tuju, o cardápio muda quatro vezes ao ano, de acordo com as estações das chuvas. Até o final do outono, em junho, estará em vigor o menu Ventania, com dez etapas (1.250 reais), elaborado a partir de ingredientes da estação. Entre os insumos da época estão a cavaquinha, do Rio de Janeiro, o milho, colhido em Pindamonhangaba, e a endívia de Holambra, no interior de São Paulo. Para entender sobre os ingredientes ao redor, em 2022 Ralston e a pesquisadora Katherina Cordás fundaram o Tuju Pesquisa. Ao longo de dois anos, a dupla viajou com parte da equipe para diferentes biomas brasileiros e visitou produtores em diferentes estações para entender melhor a relação entre os ciclos das chuvas e os sabores e texturas de alimentos. Com isso, o restaurante com duas estrelas Michelin também abre as portas para cursos ao longo do ano.

Rua Frei Galvão, 135, Jardim Paulistano, São Paulo. De terça a sábado, das 19h às 22h.

5 º lugar | Maní | São Paulo

Helena Rizzo e o chef belga Willem Vandeven: simbiose perfeita no já tradicional Maní. (Carolina Vianna/Divulgação)

A chef Helena Rizzo está no seleto grupo de profissionais que acumulam importantes premiações nacionais e internacionais. Eleita a melhor chef do mundo pela lista The World’s 50 Best Restaurants em 2014, Helena também é jurada do aclamado MasterChef Brasil e, desde 2006, comanda o multipremiado Maní. Há quase três anos ela divide a criação e o comando da cozinha com o chef belga Willem Vandeven. Conhecido por pratos que valorizam os ingredientes locais — sempre que possível, orgânicos —, o Maní oferece tanto um menu degustação quanto um cardápio à la carte. Independentemente da escolha, o cliente encontrará a mesma essência: comida brasileira contemporânea. Para uma experiência mais imersiva no universo criativo dos chefs, a sugestão é optar pelo menu degustação, no valor de 680 reais (sem harmonização). Outra opção é o menu de três cursos, que inclui entrada, prato principal, sobremesa e um belisquete surpresa, por 360 reais, com uma versão vegetariana disponível por 280 reais.

Rua Joaquim Antunes, 210, Jardim Paulistano, São Paulo. De terça a sábado, no almoço e no jantar; domingo, somente no almoço.

7 º lugar | Evvai | São Paulo

Evvai: revisitando as cozinhas italiana e brasileira (Tadeu Brunelli/Evvai/Divulgação)

Em comemoração aos sete anos do Evvai, o chef Luiz Filipe Souza apresenta uma nova versão do Menu Oriundi, revisitando as cozinhas italiana e brasileira. A casa com duas estrelas Michelin inicia o serviço com uma combinação de melão, puxuri e grão-de-bico, seguida por bocadas como a tartelette de açaí com granita de atum Bluefin e a tradicional bomba de vieiras, inspirada no bomboloni, salgado que marcou a jornada profissional do chef Luiz Filipe na Itália, tingida com tinta de lula, em referência a uma bomba de desenho animado. Entre os principais estão o xinxim de galinha orgânica, criada solta, com caju e marsala, e a fregola com ragu de cordeiro e camomila coroado com shidal, técnica indiana de fermentação de pescados. A seção das sobremesas é comandada pela chef confeiteira Bianca Mirabili e tem cinco momentos doces. O menu de 15 tempos (895 reais) pode ser harmonizado com uma das três seleções de vinhos elaboradas pelo sommelier Marcelo Fonseca: Sintonia (619 reais), Plena (957 reais) e Magna (1.765 reais).

Rua Joaquim Antunes, 108, Pinheiros, São Paulo. Reservas: (11) 3062-1160 ou pelo site evvai.meitre.com. Jantar de terça a sábado, das 19h às 23h. Almoço aos sábados, das 12h às 15h.

8 º lugar | Metzi | São Paulo

Metzi: gastronomia mexicana com toque brasileiro. (Nani Rodrigues/Divulgação)

Criar uma culinária mexicana autêntica, moderna e de alta qualidade, mas com um toque brasileiro. Esse é o desafio constante dos chefs Luana Sabino e Eduardo Ortiz desde a abertura do Metzi. Não foi diferente na recente reformulação do cardápio. Com oito tempos, a experiência gastronômica fechada (440 reais por pessoa, sem bebidas) apresenta pratos como o huatape de pescados (caldo de peixe defumado com katsuobushi e chili puya), perfeito para abrir o apetite e aquecer o corpo nas noites frias. Também se destacam o peixe do dia com aljillo, queijo tulha e ikura, e a costela de porco Duroc em recado negro com jiló tatemado, que deve ser saboreada como recheio das macias tortilhas feitas na casa, servidas à parte, estimulando a interação à mesa. Além do menu degustação por 440 reais, o Metzi oferece pratos à la carte, como a tostada de atum com macha de castanhas-do-pará e avocado (76 reais) e o peixe a la talla com salsa verde e chile mixe (170 reais).

Rua João Moura, 861, Pinheiros, São Paulo. Terça e quarta, das 19h às 22h30; quinta e sexta, das 19h à meia-noite; sábado, das 12h30 às 15h e das 19h à meia-noite; domingo, das 12h às 17h.

10 º lugar | Fame | São Paulo

Fame: menu degustação de 11 tempos no jantar com pratos que passeiam por sabores clássicos da Itália (Tadeu Brunelli/Fame/Divulgação)

Entrar pela discreta porta de identificação no número 216 da Oscar Freire, em São Paulo, é como atravessar um portal para a boa comida. O chef italiano Marco Renzetti oferece, exclusivamente, um menu degustação de 11 tempos no jantar — 740 reais sem harmonização —, com pratos que passeiam por sabores clássicos da Itália, como massas e risotos, apresentados de forma contemporânea. Os pratos são servidos pontualmente às 20h30 para todos os 16 clientes do restaurante, de forma simultânea. A regra é seguida de forma estrita para garantir a qualidade do serviço; por isso, a recomendação é não se atrasar. A harmonização com os pratos pode ser incluída por 690 reais a mais. Com uma estrela Michelin, a casa ocupa atualmente a 57a posição no ranking 50 Best América Latina.

Rua Oscar Freire, 216, Jardins, São Paulo. De terça a sábado, no jantar.

11º Nelita – São Paulo

No bairro de Pinheiros, em São Paulo, o Nelita, restaurante comandado pela chef Tássia Magalhães, encanta com sua proposta autoral e toque italiano. Em um salão amplo e acolhedor, com paredes de tijolos e móveis de madeira, a cozinha aberta, composta exclusivamente por mulheres, revela a alma do lugar. A chef utiliza ingredientes locais e autênticos, como o leite de búfala de Pindamonhangaba, que se transforma em uma delicada coalhada no snack de flor. Pratos como o risoto de aspargos e radicchio e a minitartelete de acerola e chocolate branco, feitos com ingredientes frescos, fazem parte de uma degustação memorável. A experiência do menu degustação, que custa R$ 590 (sem harmonização), é servida no balcão em uma sequência de 11 etapas, de terça a sábado. No Nelita, cada prato conta uma história de dedicação, sabor e afeto.

Serviço: Rua Ferreira de Araújo, 330, Pinheiros, São Paulo. De terça a sexta-feira, das 19h às 23h; sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h; domingo fechado.

13º A Casa do Porco - São Paulo

"O Porco Passeando Pelo Mundo" é assim o novo menu degustação da Casa do Porco, uma viagem de oito etapas que custa R$ 320 e atravessa lugares como Ásia, Itália, Estados Unidos, até chegar ao interior do Brasil com o clássico San Zé, o prato que nunca sai do cardápio. O menu reflete a alma do restaurante e o retorno do chef Jefferson Rueda ao comando do restaurante. Jeffinho (como é chef é conhecido pelos mais próximos) ficou afastado por quatro anos para cuidar da saúde mental, mas sua conexão com a cozinha nunca se rompeu. Agora, de volta à frente do fogão, ele traz um novo olhar para os sabores que marcaram sua carreira, renovando a experiência do cliente com sua paixão e dedicação.

Serviço: Rua Araújo 124, República - São Paulo.Telefone: (11) 3258-2578. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 12h às 23h; domingo, das 12h às 17h.

13º Notiê – São Paulo

Situado no topo do Shopping Light, no coração do centro de São Paulo, o Priceless abriga o bar Abaru e o restaurante Notiê. Por lá, o chef Onildo Rocha explora as riquezas dos biomas brasileiros. Com opções de menu degustação e à la carte, atualmente está em vigor o menu Terra Altar, em que Rocha celebra a Chapada Diamantina. Há três opções de menu, que variam entre cinco (R$ 282), oito (R$ 468) e doze tempos (R$ 624) e apresentam pratos como o Godó de banana verde, um ensopado de carne-de-sol, toucinho e outros embutidos cozidos com banana-verde e cebola, alho e coentro, muito presente na alimentação dos garimpeiros da Chapada; e o Cortadinho de palma, uma cactácea conhecida no Nordeste e muito utilizada na alimentação animal. Considerado alimento de subsistência, possui grande potência nutricional. Na Chapada, é feita em forma de refogado, com alho, cebola e cheiro-verde. A harmonização do menu também vem da Bahia, com vinhos da vinícola Uvva.

Serviço: Rua Formosa, 157, Centro Histórico, São Paulo. De quarta-feira a sábado, das 19h às 23h.

16º Cepa – São Paulo

Após cinco anos de sucesso no bairro do Tatuapé, em São Paulo, o chef Lucas Dante e a sommelière Gabrielli Fleming decidiram mudar a casa para o bairro de Pinheiros. No menu repleto de pratos leves e sazonais seguem sucessos como a endívia glaceada com speck de porco preto, tonnato e alcaparras (R$ 58), a língua de Wagyu com caldo de galinha, quiabo e hortelã (R$ 89) e o arroz de suã com chalota caramelizada, linguiça de porco defumada e salada de erva doce (R$ 119), além de criações como o tartar de curraleiro com anchovas da Cantábria e a salada de berinjela com missô de grão de bico com vinagre de champanhe.

Serviço: Praça dos Omaguás, 110, Pinheiros. Funcionamento: Quarta a sexta-feira das 19h às 23h. Sábado e domingo 12h às 16h. Jantar aos sábados das 19h às 23h

16º Kotori – São Paulo

Após três anos de história em São Paulo, o Kotori decidiu repaginar e se voltar para um restaurante fine casual, guiado pelo conceito da cozinha yōshoku. Isto é, com pratos cada vez mais autorais, inspirados em uma vertente da cozinha japonesa que valoriza o uso de ingredientes regionais e o equilíbrio de sabor. Entre os pratos, está o carpaccio de vieiras de hokkaido, molho ponzu, pimenta de cheiro, picles doce de nabo, óleo de coentro e minitrevo roxo (R$ 120); o pescado do dia maturado por 48 horas acompanhado por molho beurre blanc com Shaoxing, ora-pro-nóbis e bardana (R$ 155); e o matambrito de porco grelhado na brasa, marinado em molho de missô para ter a nota de umami intensificada (R$ 65).

Serviço: R. Cônego Eugênio Leite, 639, Pinheiros - São Paulo. De terça a sexta-feira, 19h às 23h Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h

21º D.O.M. - São Paulo

O D.O.M., restaurante de Alex Atala, celebra seu 25º aniversário com um menu degustação que transita entre os biomas do Brasil. O novo cardápio, inspirado no Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e Amazônia, traz ingredientes como caju, maxixe, feijão de corda e bacuri, exaltando a cultura popular e a brasilidade. A cozinha do restaurante, conduzida pelo subchef Geovane Carneiro e Atala, reflete a identidade da nossa mesa, resgatando memórias afetivas e regionais em preparações como a codorna de arribação e o pirarubu. O menu é uma verdadeira imersão sensorial na rica diversidade do Brasil. Custa R$ 850, sem harmonização.

Serviço: Rua Barão de Capanema, 549, Jardins, São Paulo. Abre de segunda a sexta no almoço e no jantar; sábados somente no jantar.

23º Mocotó – São Paulo

Há mais de 50 anos na Vila Medeiros, são servidos pratos típicos do sertão pernambucano. No início, preparados por seu Zé de Almeida, a casa passou a ser comandada por seu filho, Rodrigo Oliveira, desde 2001. Das criações do Mocotó, está o emblemático Dadinho de Tapioca, criação de Rodrigo que completa 20 anos em 2025. Com duas unidades na cidade, o público encontra sugestões tradicionais como mocofava (uma combinação de caldo de mocotó com favada criada por seu tio Gercino Almeida), baião-de-dois com queijo-de-coalho, linguiça, bacon e carne-seca, feijão-de-corda com maxixe, chuchu, abóbora e quiabo, rabada cozida na cerveja preta com xerém de milho cremoso, queijo Mantiqueira e agrião, dobradinha com pão da casa e o torresmo, petisco clássico do Mocotó.

Serviço: Mocotó - Vila Medeiros. Av. Nossa Sra. do Loreto, 1100 - Vila Medeiros. Funcionamento: segunda a sexta, das 12h às 23h; sábado, das 11h30 às 23h; domingo, das 11h30 às 17h. Telefone: (11) 2951-3056. Mocotó Vila Leopoldina. R. Aroaba, 333 - Vila Leopoldina. Funcionamento: segunda a sábado, das 12h às 22h; domingo, das 12h às 16h. Telefone: (11) 3294-4814.

31º Aiô – São Paulo

Seis anos após dar início à difusão da culinária taiwanesa no Brasil, o empresário Duilio Lin inaugurou o Aiô junto de Caio Yokota e Victor Valadão. A casa, cujo nome remete à expressão de surpresa, em mandarim, tem o propósito de ir ainda mais a fundo na exploração da rica gastronomia do país de origem de sua mãe, Jasmine Chen, com um olhar criativo. No cardápio, é possível encontrar pratos para compartilhar como a salada de tomates com garum, chilli oil, crocante de feijão moyashi e bolo de nabo e tomate (releitura de um prato típico taiwanês com nabo); o bao de peixe frito servido com maionese de pimenta de cheiro, picles de pepino e salsão fresco; e o You Fan, arroz glutinoso com porco, frutos do mar e cebola frita. Para finalizar, a torta de queijo homenageia a grande variedade de leites disponíveis na ilha, a sobremesa láctea vem acompanhada de texturas de goiaba, anis e pérolas de tapioca (pobá).

Serviço: R. Áurea, 307, Vila Mariana. Tel: (11) 5083-4778. Reservas: pelo aplicativo Get In. Horário: De terça a sábado, das 19h às 22h50

32º Cais – São Paulo

Com cinco anos de história em São Paulo, o restaurante Cais, comandado pelos chefs Adriano de Laurentiis, Catarina Ferraz e pelo restaurateur Guilherme Giraldi está em meio ao burburinho da Vila Madalena, mas em uma casa que é um oásis de tranquilidade. Chegam à mesa o crispy chilli (R$ 73) e as ostras frescas com vinagrete de cambuci e óleo de coentro (R$ 39). Já clássicos no menu, a nadadeira na brasa (R$ 115) e a lula grelhada com creme de alho e pão da casa (R$ 89) utilizam partes das proteínas que seriam descartadas total, preocupação do chef, que faz da pesquisa uma constante. Os pratos podem ser saboreados em sistema à la carte ou “Banquete”, menu fechado em formato de degustação com porções para compartilhar no centro da mesa (R$ 398 por pessoa).

Serviço: R. Fidalga, 314 - Vila Madalena. Almoço sexta-feira das 12h30 às 15h. Sábado e domingo das 12h30 às 16h. Jantar: quarta-feira a sábado das 19h às 23h. Telefone: 11 3819-6282. Reservas: aplicativo Get In. Rolha: R$140

32º Cala del Tanit – São Paulo

O Cala del Tanit está profundamente ligado às raízes de Oscar Bosch, que cresceu em uma família de pescadores em Tarragona, no litoral da Catalunha. O restaurante inaugurado em 2023 conta com uma cozinha aberta, decorada com azulejos azuis que remetem a espinha de um peixe. A proposta gastronômica do Cala del Tanit vai além da cozinha espanhola, refletindo as influências “entre mares” e experiências de vida de Bosch. É o caso da seleção de pastas italianas, paixão do chef, como tortellini de ossobuco (R$ 92) e plin de cogumelos e trufa (R$ 82), assim como de criações que combinam sabores mediterrâneos e latinos, como o pão de queijo frito (R$ 43) e o nori roll de atum (R$ 68).

Serviço: Rua Pais de Araújo, 147 - Itaim Bibi, São Paulo. Horário de funcionamento: terça a quinta-feira, das 12h às 15h30 e das 19h às 0h. Sexta-feira, das 12h às 16h e das 19h às 0h. Sábado, das 12h às 17h e das 19h às 0h. Domingo, das 12h às 17h. Telefone: (11) 3167-7139.

32º Charco - São Paulo

Com tijolos expostos e uma iluminação suave, o Charco, de Tuca Mezzomo, é um espaço acolhedor que limita sua capacidade a 40 pessoas. Essa escolha por um ambiente intimista, longe da pressa dos grandes restaurantes, foi essencial para a sustentabilidade financeira e para a criação de uma experiência única. Em seu novo menu degustação, a estrela é o porco preto, uma carne delicada e de sabor incomparável, proveniente de criação natural, sem dietas forçadas. A sequência de R$ 599, compartilhada entre duas pessoas, celebra a tradição do churrasco com cortes cuidadosamente preparados e um toque de originalidade, fechando a refeição com picolé da estação.

Serviço: Rua Peixoto Gomide, 1.492, Jardim Paulista, São Paulo. De terça a quinta-feira das 19h às 23h, sexta-feira e sábado das 13h às 16h e das 19h às 23h. Domingo das 13h às 16h.

32º Kazuo - São Paulo

O Kazuo é uma verdadeira viagem gastronômica pela Ásia, comandada pelo chef Kazuo Harada. Cada prato é uma imersão nos sabores de países como Japão, China, Tailândia, Coréia, Malásia e Índia, conduzindo o comensal por uma jornada sensorial. O menu, que vai de sushi e sashimi a pratos como Peking Duck e Wagyu Ribs, é preparado com ingredientes frescos e responsáveis, incluindo legumes orgânicos e pescados de fontes locais. Em um ambiente sofisticado, Kazuo oferece uma experiência única, com opções como o Omakase, servida diretamente no sushi bar.

Serviço: Rua Prudente Correia, 432 - Jardim Paulistano - São Paulo. Segunda-feira a quinta-feira das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sexta-Feira das 12h às 15h e das 19h à meia-noite. Sábado das 12h às 16h e das 19h à meia-noite. Domingo fechado.

32º Kuro – São Paulo

Com um menu degustação definido pelo que há de mais fresco no dia, o Kuro conta com balcão de 10 lugares onde os clientes acompanham a produção do itamae (chef especializado em sushi, em japonês) Henry Miyano e de seu assistente bem de perto. O shari (arroz temperado) é feito no início de cada horário de serviço (19h e 21h), para garantir o máximo de frescor, textura e consistência, além de explicitar toda a experiência e qualidade técnica do chef. Com 16 etapas, em média, o omakase (R$ 460 + R$ 390 harmonização) começa com fatias de sashimi de atum servidas com três temperos diferentes: wasabi fresco vindo da província de Nagano (Japão), ralado na hora, nori tsukudani e ume shiso, para que se possa entender os diferentes sabores. Na sequência são apresentadas as criações autorais, que mudam a cada noite. Entre elas estão o ⁠shabu shabu de wagyu, o ⁠peixe no vapor com caldo dashi e o furofuki daikon no zuwaigani ankake (nabo cozido no caldo espesso de caranguejo-de-neve). Na etapa de sushi, os peixes frescos e maturados são apresentados na netabako, caixa de madeira japonesa. São valorizados os peixes nativos da costa brasileira como os azuis olhete, carapau, lírio e serra. Além do atum nacional que abre a sequência. Ainda há a possibilidade de acrescentar três peças de bluefin por um adicional de R$ 150. Para adoçar, nada de sobremesas convencionais: um quarteto de mignardises que incluem bombom de chocolate branco com sake e ume, choux cream de matchá, macaron de framboesa e jelly de melão.

Serviço: Rua Padre João Manuel, 712, Cerqueira César - São Paulo (SP). Horário de funcionamento: de segunda-feira a sábado às 19h e às 21h15. Reservas: por mensagem do whatsapp (11) 91255-0906, com pagamento antecipado de R$ 300 por pessoa para confirmação.

32º Murakami – São Paulo

Em dois horários por noite, Tsuyoshi Murakami recebe 17 comensais por vez, que podem escolher entre duas opções de menu degustação, ambos surpresa. O cliente avisa sobre suas restrições alimentares e o jantar é feito com os melhores ingredientes disponíveis no dia. O primeiro menu é o Experiência Murakami (10 tempos, R$ 680), entre pratos frios e quentes preparados com os melhores produtos do dia, acompanha caviar Giaveri x Murakami, de Treviso, Itália. Já o Experiência Sushi (R$ 980) é um menu ⁠Omakase com 3 zensais, 12 tempos de sushi (niguiri), 1 hand roll, tempura e um prato quente. Também acompanha o caviar Giaveri x Murakami. Já o motchi, que volta e meia marca presença no momento da sobremesa, é sempre produzido no dia e fornecido pela Motchimu, outro negócio da família.

Serviço: Alameda Lorena, 1186 – Jardins, São Paulo. Horário de funcionamento de segunda-feira a sábado, das 12h às 15h e das 19h às 23h30 (Omakase às 19h e 21h30). Reservas: (11) 3064-8868 e (11) 97103-1186 (WhatsApp).

39º Ping Yang – São Paulo

Após dois anos desde a abertura, a casa de gastronomia tailandesa comandada por Maurício Santi acaba de ganhar novos pratos e estender o serviço para o almoço de domingo. Considerado a “Tailândia em uma mordida”, o clássico Miang Kham Goon (R$ 70) segue no cardápio, mas em nova versão. Para ser degustado com as mãos, com a folha de chaplu envolvendo os ingredientes, o prato apimentado, doce, ácido e crocante agora é servido com camarão e ikura, combinados ao caramelo de tamarindo, ao coco, amendoim, limão, gengibre e pimentas.

Os espetinhos (Ping) também ganham reforços nesta temporada com o Moo Sam Chan Ping (R$ 36), feito com barriga de porco marinada e grelhada na brasa. Mas é do tao (fogareiro de barro revestido com cinzas de coco, capaz de atingir altíssimas temperaturas), que pode ser visto por quem optar por sentar-se no balcão ou mesmo da rua, através da grande janela de vidro que separa a cozinha, que vem o maior volume de novidades. Entre elas estão o Gaeng Kiaw Wan Neua Kem (R$ 122), curry verde com costela bovina, e sua versão vegetariana Gaeng Kiaw Wan Pak (R$ 98), preparada com vegetais da estação, e a aromática e cítrica Tom Kha Gai Yang (R$ 72), sopa de galanga e aromáticos com frango grelhado.

Serviço: Rua Doutor Melo Alves, 767, Jardim Paulista Horário: segunda das 19h às 23h; terça fechado; quinta e sexta, das 19h às 23h45; sábado, das 12h30 às 16h e das 19h às 23h45; domingos, das 12h30 às 17h. Reservas: widget.getinapp.com.br/e63RK71v

40º Arturito – São Paulo

Comandado pela eterna jurada do Masterchef, Paola Carosella, a cozinha do Arturito expede ótimos pratos clássicos, como o coquetel de camarão (R$ 92) e o carpaccio estilo Cipriani (R$ 92), nas entradas. Entre os principais, a ascendência italiana da chef argentina também dá o tom do menu com uma seleção de massas frescas como o capellini a puttanesca (R$ 98) e o maccheroni all’amatriciana (R$ 98). A casa também serve menu executivo e uma novidade, um menu para as tardes, com pratos e lanches como medialunas recheadas, hamburger (R$ 45) e milkshake (R$ 42). A bebida dedicada a Fran, filha da chef, é feita com sorvete de baunilha da casa com calda de chocolate, chantilly e crocante de chocolate.

Serviço: R. Chabad, 124 - Jardim Paulista, São Paulo - SP. De terça a sexta-feira das 12h às 15h e das 19h às 23h30. Sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h30. Domingo das 12h às 16h30.

46º Tangará Jean-Georges - São Paulo

Premiado com uma estrela Michelin este ano, o Tangará Jean-Georges oferece uma proposta de gastronomia contemporânea que combina técnicas francesas refinadas, influências asiáticas e ingredientes brasileiros. Sob a liderança do chef executivo Filipe Rizzato, o restaurante revela novidades no menu assinado pelo celebrado chef francês Jean-Georges Vongerichten. O novo menu degustação premium (R$ 1.040) inclui iguarias como o caviar e brioche, com gemas confitadas e ervas frescas; Laços de Atum, acompanhado de avocado, rabanete e molho de gengibre; e o foie gras caramelizado, que é servido com compota de cereja fresca, amêndoas, brioche tostado e folhas jovens de aipo.

Serviço: Rua Dep. Laércio Corte, 1501, Panamby, São Paulo. Telefone: (11) 4904-4040. Quarta a sábado das 19h às 23h.

47º Clandestina - São Paulo

Mais nova casa da chef Bel Coelho, o Clandestina oferece um cardápio composto por pratos para compartilhar, preparados segundo as bases que norteiam o trabalho de Bel há mais de 25 anos: os biomas brasileiros, com foco em ingredientes nativos, priorizando produtos locais, agroecológicos, orgânicos e de pequenos produtores.

Para beber, há uma apurada seleção de vinhos, além de vermutes feitos no restaurante. Todos preparados com especiarias brasileiras, os vermutes têm três versões: o branco, que leva cítricos, o rosé, preparado com flores, e o tinto, cuja receita inclui chocolate e café. Há ainda uma ótima oferta de drinques com e sem álcool.

Rua Girassol, 833, Vila Madalena, São Paulo. Tel. (11) 94145-9589. Terça a sexta-feira, das 19h às 23h. Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h. Domingo, das 12h30 às 17h.

47º Fasano - São Paulo

Localizado no térreo do Hotel Fasano São Paulo Jardins desde setembro de 2003, data que marca a abertura do espaço, o projeto é assinado pelo arquitetos brasileiros Isay Weinfield e Marcio Kogan, que criaram um ambiente elegante e acolhedor. Recentemente, o restaurante acrescentou ao seu menu uma seleção de novos pratos elaborados pelo chef Luca Gozzani.

Entre os antepastos, destacam-se o crocante Caranguejo das Neves, iguaria cuja textura e sabor da carne branca é potencializada com os aspargos, o prato é preparado ao azeite de oliva e limão siciliano. Para os apreciadores de carnes, o restaurante apresenta ainda novidades. Um dos destaques é o Stracotto de Cordeiro, que acompanha creme de alcachofras e cogumelo porcini frito.

Rua Vittorio Fasano, 88, Jardim Paulista; São Paulo. Telefone (11) 3896-4000. Segunda a quarta, das 19h à 00h. Quinta a sábado, das 19h à 01h. Domingo, das 12h às 17h.

53º Aizomê - São Paulo

Com duas unidades e um café – a primeira, conhecida informalmente como “casa- mãe” e localizada no Jardim Paulista, e a segunda, que abriu, além do restaurante o Aizomê Café, dentro do centro cultural Japan House –, a casa é baseada em valores autenticamente japoneses, como o omotenashi, que é a cultura da hospitalidade.

Além de pratos quentes à la carte e seleção de sushis e sashimis, o restaurante oferece também um menu especial em cinco tempos e almoço executivo; no jantar, há também opções de omakase – menus degustação que incluem entradas, pratos quentes e frios, seleção de sushis e sashimis e sobremesa.

Alameda Fernão Cardim, 39 Jardim Paulista. Tel (11) 2222-1176. Segunda a domingo das 11h30 às 14h30 e segunda a sábado das 18h às 22h.

53º A Baianeira – São Paulo

A chef Manu Ferraz apresenta o novo momento d’A Baianeira, que em 2025 completa 11 anos de história. Além da casa-mãe, na Barra Funda, e o Boteco de Manu, inaugurado em 2024, a chef mantém, desde outubro de 2019, a segunda unidade d’A Baianeira no MASP, que inicia uma nova fase no Edifício Pietro Maria Bardi, novo prédio do museu. Para comer, novas histórias compõem o cardápio como o bacalhau com caruru, que acompanha batatas torneadas (R$ 143); o galeto ao falso molho pardo, cogumelos e purê de mandioquinha (R$ 78), em que o sangue é substituído por um denso molho de chocolate, representando a mistura que faz a cozinha brasileira se reinventar; e a moqueca de ostra e ovo caipira (R$ 110), que há tempos aparece como especial no menu da casa e agora chega para ficar. Também passam a integrar o menu entradas como a vieira com banana e calda de maracujá (R$ 46); barriga de porco e feijões (R$ 42); e o mini arroz de jambu e presunto cru (R$ 44), resultado de uma recente visita da chef ao Pará.

Serviço: A Baianeira MASP - Av. Paulista, 1510 - Bela Vista, Edifício Pietro Maria Bardi (piso térreo) Horários: de terça a sexta-feira das 11h30 às 15h. Sábado e domingo, das 11h30 às 16h Café: Terça-feira das 10h às 20h Quarta e Quinta-feira das 10h às 18h Sexta-feira das 10h às 21h. Sábado e Domingo das 10h às 18h. Reservas: WhatsApp (11) 91107-4074 ou pelo aplicativo Get In. A Baianeira Barra Funda - Rua Dona Elisa, 117 – Barra Funda Delivery, retirada e presencial Terça a sexta-feira, das 9h às 15h. Sábado, das 9h às 16h. Reservas: Whatsapp (11) 94380-1847.

59º Gero - São Paulo

Com 30 anos de atividade, o projeto arquitetônico do Gero foi desenvolvido pelo mexicano Aurelio Martinez Flores e permanece no mesmo endereço até hoje. O restaurante conta com uma cozinha consistente e público constante. No menu, é possível encontrar grandes clássicos da culinária italiana, sem muitas adaptações para o paladar do brasileiro.

Entre as opções de destaque, o Carpaccio de Abobrinha, com alcaparras, parmesão e amêndoas, é uma entrada leve e delicada. Já entre os principais, a Costeleta de vitela à milanesa oferece aos clientes crocância e sabor.

Rua Haddock Lobo, 1.629, Jardins. Tel: (11) 3064-6317. Segunda a quinta-feira, das 12h às 15h e das 19h à 0h. Sexta e Sábado, das 12h à 1h. Domingo, das 12h à 0h.

62º Picchi - São Paulo

Com três opções de menu degustação, Tutto Pasta (R$ 487), tradizione (R$ 691) ou Picchi (R$ 1.229) com pratos que mudam diariamente de acordo com a estação –, o Picchi presta homenagem à diversidade e riqueza da cozinha italiana ao combinar receitas e ingredientes clássicos a técnicas modernas.

Entre os clássicos da casa estão a ostra de lardo di Colonnata, o cannoli de mortadela, o agnolotti à caçadora e o risoto de cevadinha queijo de cabra e porcini. E traz ainda criações como suco de azeitona solidificado, as vieiras frescas com mel fermentado e véu de flores gelatinadas, o canelone com língua de wagyu com salsa verde e molho roti, e o espaguete com molho de ovas cruas de tainha.

Serviço: Rua Oscar Freire, 533. Tel 3065-5560. Terça a sábado, 12h às 15h, domingo até́ 16h. Terça a sábado 19h às 23h.

64º Shihoma - São Paulo

Após sucesso no serviço de delivery de pastas frescas, o Shihoma abriu as portas na Vila Madalena, tendo como sócios os chefs Bia Freitas e Joey Lim. Entre os clássicos da casa estão o L’uovo al raviolo – pasta recheada com ricota, espinafre, gema de ovo e servido com manteiga e sálvia; Tortelli di gamberi – pasta all’uovo recheada com camarão rosa fresco, e Pici alla carbonara – pasta de sêmola feita a mão, queijo Pecorino Romano D.O.P, pancetta curada, gema de ovo e queijo Tulha; além dos crudos e tartares.

Serviço: Rua Medeiros de Albuquerque, 431, Vila Madalena, São Paulo. Tel. (11) 3819-2333. Terça a Sábado das 12h às 15h, e das 18h30 às 22h.

65º Bar da Dona Onça - São Paulo

No coração de São Paulo, o Bar da Dona Onça celebra 18 anos de história com uma nova proposta gastronômica, marcada pela maturidade e pela força feminina de Janaína Torres. Com o menu “Celebrar, Ousar e Amar”, a chef homenageia os pratos clássicos que moldaram sua trajetória e celebra as novas possibilidades que surgem com o tempo. Entre as opções, o ravioli com queijos brasileiros e a galinhada modernista conquistam corações. O menu de 7 etapas está disponível por R$ 290, com harmonização alcoólica a R$ 190 ou sem álcool por R$ 140. Uma experiência que homenageia o Brasil, suas raízes e a evolução de seu legado.

Serviço: Edifício Copan - Av. Ipiranga 200 – CJ 27 e 29. Centro - São Paulo. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 12h às 23h; domingo, das 12h às 17h.

68º Ryo - São Paulo

Imagine um espaço exclusivo, com apenas 18 lugares – 8 no balcão e 10 nas mesas –, onde cada detalhe é cuidadosamente planejado para oferecer uma experiência única. Esse é o Ryo, restaurante japonês renomado por sua culinária de excelência, que reabriu suas portas ao público em 2025 após um período de reforma, sob a regência do chef Edson Yamashita. Desde o final de 2021, o restaurante funcionava apenas por delivery.

O Ryo foi o único restaurante japonês no Brasil a conquistar duas estrelas Michelin e parece que nada mudou nesse tempo. O restaurante retornou com seu icônico menu omakase, servido no almoço e no jantar, com 8 ou 10 tempos, sempre adaptado à estação do ano, com o valor de R$ 1.290 (sem harmonização).

A grande novidade desta fase é o menu de outono, inspirado na colheita da estação. O cardápio promete surpreender com ingredientes como Wagyu, outros itens sazonais e combinações ousadas como aipim e milho, que conectam a cozinha japonesa com toques brasileiros.

Serviço: Rua Pedroso Alvarenga, 665, Itaim Bibi. Tel (11) 3881-8110 Terça à sábado almoço das 12h às 14h30, e 19h às 23h.

69º Tanit - São Paulo

Com forte tradição familiar na gastronomia, o espanhol Oscar Bosch escolheu São Paulo para abrir o seu primeiro restaurante próprio. Inaugurado em 2016, o Tanit propõe uma cozinha mediterrânea autoral com alma catalã. Entre os destaques estão as batatas bravas servidas como mil-folhas com salsa brava e allioli e os mini cones crocantes, recheados de tartar de atum, gema curada ralada e caviar de shoyu. Já na seção de pratos principais, as proteínas vêm acompanhadas por receitas que destacam ingredientes frescos e combinações criativas. O peixe do dia, por exemplo, é servido com texturas de alcachofra, mini challotas douradas, ar de parmesão trufado e emulsão de azeite extravirgem.

Serviço: Rua Oscar Freire 145, Jardins. Tel (11) 3062-6385. Terça a sexta, das 12h às 16h e das 19h às 0h. Sábado, das 12h às 17h e das 19h às 0h. Domingo, das 12h às 17h.

70º Komah - São Paulo

Por meio de criações que mesclam ingredientes e preparos tradicionais coreanos a técnicas e influências de todo o mundo, São Paulo passou a conhecer um pouco mais dessa cultura alimentar tão rica com o auxílio do Komah. De lá para cá, a casa ampliou o salão para atender a clientela que fazia filas na porta, bem como ganhou um bar de onde saem drinques autorais que também exaltam a tradição coreana. Hoje, a cozinha do lugar conta com o olhar atento do chef Daniel Park – que recebeu o bastão das mãos do fundador, Paulo Shin.

No cardápio, evidenciam-se o steak tartare coreano preparado com miolo de alcatra semicongelada, gema curada e pêra asiática, o Kimchi Bokumbap, arroz salteado com kimchi (acelga fermentada e apimentada), servido sob omelete cremoso, e o Samgiopsal, pancetta assada e glaceada com molho gochujang.

Serviço: Rua Cônego Vicente Miguel Marino, 378, Barra Funda. Telefone: (11) 3392-7072. Segunda a sexta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h; sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h.

75º Tordesilhas - São Paulo

O restaurante paulistano trabalha com os clássicos brasileiros, como a Carne de sol de Boi Curraleiro com Tortelli recheado de Abóbora e Molho de Queijos Brasileiros. A carne de sol é preparada no próprio local, a partir do corte vazio (fraldinha) de um boi da raça Curraleiro, criado em Pirenópolis, Goiás.

Aos domingos, a chef Mara Salles faz uma sugestão ao cliente, que pode ser uma Caldeirada, uma Galinhada, uma Carne de Sol com Vinagrete de Feijão Manteiguinha e Mandioquinha ou ainda um pernil lentamente assado.

Serviço: Alameda Tietê, 489, Jardins. Tel (11) 3107-7444. Terça a Sexta da 19h às 23h. Sábado 12h às 17h e 19h30 23h. Domingo 12h às 17h.

77º Modern Mama Osteria - São Paulo

O Modern Mamma Osteria é um dos restaurantes italianos mais procurados da capital paulista e tem à frente os chefs Paulo Barros e Salvatore Loi. A casa aposta em um cardápio de inspiração italiana clássica, com algumas releituras que acompanham a sazonalidade e as preferências do público. As entradas variam de focaccias para compartilhar até o Gnocchi Dourado recheado com vitelo.

Entre os pratos principais, opções tradicionais como o Mezzi Rigatoni alla Carbonara, o Polpetone recheado e a Lasanheta de Vitelo com trufas compõem o menu. Para a sobremesa, o tiramissu e a torta de chocolate com sorbet de maracujá encerram bem a refeição.

Serviço: Rua Manuel Guedes, 160 - Itaim Bibi (outras unidades em Pinheiros e nos Jardins). Tel (11) 99848-4179. Segunda a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23hSábado das 12h às 23h, domingo das 12h às 21h.

79º Dalva e Dito - São Paulo

A cozinha do Dalva e Dito, do chef Alex Atala, hoje é comandada por um quarteto de profissionais: a chef executiva paulista Amanda Rinaldi, natural de Ribeirão Preto, o subchef haitiano Claudir Groin, de Porto Príncipe, o subchef paulista Netto Moreira, de Avaré, e a potiguar Lyssa Moreira, de Natal, que está à frente da parte de eventos.

Com uma proposta mais voltada à cozinha brasileira afetiva, valorizando os ingredientes locais e receitas tradicionais do país, a casa é lugar de moqueca baiana, mandioca frita, caldinho de feijão, macarrão de forno, bife à parmegiana e pudim. Entre os pratos clássicos que figuram no cardápio estão o rubacão, versão do clássico baião-de-dois nordestino, acompanhado de mandioca frita e queijo coalho.

Serviço: Rua Padre João Manuel, 1115, Cerqueira César.Tel (11) 3068-4444. Segunda a sábado, das 12h às 15h e das 19h às 23h; domingo, das 12h às 16h.

81º Cora - São Paulo

Localizado no topo de um edifício revitalizado, com vista para o Centro de São Paulo, o restaurante Cora está com novidades. Com quase quatro anos, a casa comandada por Rafael Capobianco, Dany Simon e o chef Pablo Inca renova o cardápio, ainda valorizando uma cozinha de produtos com ingredientes frescos e sazonais transformados por técnicas simples.

Com um meu reduzido, pensado para compartilhar, os destaques seguem com a Tortilha de lula; o Coração de pato, acompanhado de um delicado creme de couve-flor. e cebolas assadas e o Olhete caju com limão e pimenta, fresco e cheio de sabor.

Serviço: Rua Amaral Gurgel, 344, 6ºandar, Vila Buarque Tel (11) 3231-4561. Terça a sábado, das 12h às 23h; domingo das 12h às 17h.

81º Cozinha 212 - São Paulo

O Cozinha 212 apresenta uma culinária criativa e autoral que combina ingredientes sazonais baseada nos vegetais orgânicos que chegam semanalmente da horta do restaurante, o Mato 212, em Cotia. Os pratos assinados por Stefan Weitbrecht saem da grelha cheios de técnicas que valorizam cada ingrediente, seja ele da terra ou do mar, com sabores distintos em criações feitas na brasa.

Destaque para o polvo feito na parilla e a berinjela grelhada com queijo de cabra. No charmoso bar aberto para a calçada, a bartender Vera Elid prepara clássicos e combinações autorais com infusões de ingredientes da horta.

Serviço: Rua dos Pinheiros, 174, Pinheiros. Tel (11) 2478-6612.Terça a sexta das 19h à 1h. Sábado das 13h às 16h e 19h à 1h.

92º Makoto - São Paulo

Criado pelo chef Makoto Okuwa, a casa é reconhecida por unir técnica tradicional, ingredientes de alta qualidade e uma abordagem moderna e autoral. Em São Paulo, o restaurante abriu as portas oficialmente em 2018, no Shopping Cidade Jardim. Em 2020, uma segunda unidade foi inaugurada no Shops Jardins. Ambas as casas seguem o padrão que tornou o restaurante um sucesso em Miami, onde foi inaugurado em 2011.

O cardápio reúne pratos consagrados da matriz americana e criações exclusivas pensadas para o público local. Entre os destaques estão o Truffle Salmon — lâminas de salmão com molho cítrico, sal maldon dry, miso e azeite trufado — e o Short Rib Yaki Noodle, massa com costela, gengibre, molho de tamarindo, azeite trufado e mix de cogumelos.

Serviço: Shopping Cidade Jardim. Av. Magalhães de Castro, 12000, Piso Térreo. (11) 91261-0274. Todos os dias, das 12h às 22h30.

Os 100 restaurantes eleitos

Na lista completa escolhida pelo júri da Casual EXAME aparecem endereços em 16 estados brasileiros. Confira no site as resenhas completas dos 100 restaurantes

1 Origem Salvador 2 Lasai Rio de Janeiro 3 Manu Curitiba 4 Tuju São Paulo 5 Maní São Paulo 6 Oteque Rio de Janeiro 7 Evvai São Paulo 8 Metzi São Paulo 9 Manga Salvador 10 Fame São Paulo 11 Nelita São Paulo 12 Casa 201 Rio de Janeiro 13 A Casa do Porco São Paulo 13 Notiê São Paulo 13 Oseille Rio de Janeiro 16 Cepa São Paulo 16 Kotori São Paulo 18 Asu Curitiba 18 Glouton Belo Horizonte 18 Ichigo Ichie Curitiba 21 D.O.M. São Paulo 21 Ocyá Rio de Janeiro 23 Mocotó São Paulo 24 K.sa Curitiba 25 Oro Rio de Janeiro 26 Casa do Saulo Santarém (PA) 27 Dona Mariquita Salvador 28 Igor Curitiba 29 Taberna Japonesa Quina do Futuro Recife 30 Íz Goiânia 31 Aiô São Paulo 32 Cais São Paulo 32 Cala del Tanit São Paulo 32 Charco São Paulo 32 Kazuo São Paulo 32 Kuro São Paulo 32 Murakami São Paulo 38 Pacato Belo Horizonte 39 Ping Yang São Paulo 40 Arturito São Paulo 41 Banzeiro Manaus 42 Birosca Belo Horizonte 43 Capincho Porto Alegre 44 Valle Rústico Garibaldi (RS) 45 Cipriani Rio de Janeiro 46 Jean Georges São Paulo 47 Clandestina São Paulo 47 Fasano São Paulo 49 Remanso do Peixe Belém 50 Sud, o Pássaro Verde Rio de Janeiro 51 Arvo Recife 51 Benedita Cozinha Afetiva Fernando de Noronha (PE) 53 Aizomê São Paulo 53 A Baianeira São Paulo 55 Ori Salvador 56 Duq Curitiba 57 Trintaeum Belo Horizonte 58 Gata Gorda Belo Horizonte 59 Gero São Paulo 60 Cozinha Tupis Belo Horizonte 61 Boia Salvador 62 Chez Claude Rio de Janeiro 62 Picchi São Paulo 64 Shihoma São Paulo 65 Bar da Dona Onça São Paulo 66 Casa do Saulo Onze Janelas Belém 67 Xapuri Belo Horizonte 68 Ryo Gastronomia São Paulo 69 Tanit São Paulo 70 Komah São Paulo 71 Amado Salvador 72 San Omakase Rio de Janeiro 73 Madê Santos (SP) 74 Koral Rio de Janeiro 75 Tordesilhas São Paulo 76 Toto Restaurante Rio de Janeiro 77 Modern Mamma Osteria São Paulo 78 Ostradamus Florianópolis 79 Dalva e Dito São Paulo 80 Casa de Tereza Salvador 81 Cora São Paulo 81 Cozinha 212 São Paulo 83 Feér Curitiba 84 Mahalo Cozinha Criativa Cuiabá 85 Dois de Fevereiro Rio de Janeiro 86 Casa do João Bonito (MS) 87 Caxiri Manaus 88 Ninita Belo Horizonte 89 Divina Gula Maceió 90 Osteria Della Colombina Garibaldi (RS) 91 La Cozinha — Barra Grande Cajueiro da Praia (PI) 92 Makoto São Paulo 93 Picuí Maceió 94 Preta Restaurante Salvador 95 Reteteu Recife 96 Marie Brasília 97 Rocka Búzios (RJ) 98 Tragaluz Tiradentes (MG) 99 Xavier Porto Alegre 100 Angá Petrópolis (RJ)

Júri: Alessandra Carneiro (Agenda Carioca), André Bezerra (Duo Gourmet), Arnaldo Lorençato (Veja-SP), Bárbara Browne (@mesadividida), Bruna Vitória Gasparini (@comeremcg), Carlos Altman (Estado de Minas), Carolina Daher (revista Encontro), Cecilia Padilha (@yeswecook), Celina Aquino (Estado de Minas), Cris Beltrão (Veja Rio), Daniela Filomeno (CNN Viagem & Gastronomia), Danielle Dalla Valle Machado (Bom Gourmet), Diego Fabris (Wine Locals), Edi Souza (Folha de Pernambuco), Eduardo Milan (revista Adega), Fabio Wright (Taste & Fly), Felipe Almeida (@almeida1984), Fernanda Meneguetti (jornalista), Françoise Terzian (@prazerices), Gabrielli Menezes (UOL), Georgia Guzzo (@eatingcuritiba), Gilson Garrett Jr. (EXAME), Gisele Rech (Paladar/O Estado de S. Paulo), Gisele Vitoria (Robb Report), Giulianna Iodice (Versatille), Gui Torres (@siteguitorres), Isabela Lapa (@coisasdemineiro), Isabelle Moreira Lima (revista Gama), Ivan Padilla (EXAME), Izakeline Ribeiro (@saboresdacidade), Josimar Melo (Sabor & Arte/Folha de S.Paulo), Julia Frischtak (Cellar Vinhos), Júlia Storch (EXAME), Juliana Saad (jornalista/@jusaad), Juliana Simon (UOL), Junior Ferraro (revista Azul), Jussara Voss (@jussaravoss), Kike Martins (revista 29horas), Laura Miranda (@lauraomiranda), Lela Zaniol (Destemperados), Liana Sabo (Correio Braziliense), Lorena Martins (O Tempo), Luciana Penante (@boracuritiba), Luciana Tezoto (TV Globo), Luiza Fecarotta (CBN), Marcel Miwa (Gula), Mariella Lazaretti (Prazeres da Mesa), Marina Marques (revista Claudia), Nide Lins (@nidelins), Otavio Furtado (@maiorviagem), Patricia Ferraz (Rádio Eldorado), Patricia Oyama (Elle), Paula Theotonio (jornal Correio), Priscila Matta (@deondevinho), Rafael Tonon (Eater), Raphael Camposo (@raphaelcamposo), Renata Araújo (@youmustgoblog), Renata Monti (@viagemgourmet), Rita Comini (A Gazeta Cuiabá), Roberta Malta (jornalista), Roberto Hirth (@robertohirth), Robson Mattos (@robsonmattos), Rosa Moraes (The World’s 50 Best Restaurants), Tereza Carvalho (@proveieaprovei) e Tina Bini (CNN Viagem & Gastronomia).