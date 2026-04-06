Dia do Carbonara: 9 lugares para saborear o prato (e releituras) em São Paulo

Poucos pratos despertam tantas paixões — e discussões — quanto o carbonara. Ícone da culinária romana, a receita atravessou décadas cercada de debates sobre a autenticidade: guanciale ou pancetta? Pecorino ou parmesão? O consenso, no entanto, é um só: o segredo está na cremosidade perfeita da gema, que nunca pode virar omelete.

Celebrado mundialmente em 6 de abril, o Dia do Carbonara é a desculpa ideal para explorar como os chefs de São Paulo interpretam esse clássico. Seja seguindo a cartilha rigorosa ou arriscando releituras com frutos do mar e até em formato de hambúrguer, a capital paulista oferece um roteiro completo. Confira nossa curadoria para celebrar a data:

Donna

Com ambiente elegante e intimista, o restaurante tem cardápio assinado pelo chef André Mifano, que revisita a cozinha clássica italiana à sua moda. Para marcar o Dia do Carbonara, ele apresenta três versões do prato. A primeira é o Fusilloni IGP alla Carbonara (R$ 105), leitura fiel ao espírito clássico, preparada com gema caipira e pecorino, mas com pancetta no lugar de guanciale.

Já o Carbonara di Mare (R$ 215) leva a receita para o litoral ao combinar linguini com lula, camarão e mexilhões tostados, sem abrir mão do ovo e do pecorino — e tudo finalizado com ovas de mujol. Para completar, o chef resgata uma memória afetiva com o Carbonara Vintage (R$ 102): feito com spaghetti artesanal, o prato reúne cebola, bacon, ervilha, creme de leite, gema de ovo e queijo parmesão. Os pratos ficam disponíveis de 6 a 11 de abril e é recomendado fazer reserva.

Rua Peixoto Gomide, 1815 - Jardim Paulista, São Paulo/SP - Fone: (11) 97593-9047 | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 19h às 22h45, sexta das 19h às 23h, sábado das 13h às 15h30 e das 19h30 às 22h45 | @restaurantedonna_

Lassù

O restaurante está localizado no 28º andar do Edifício K1, em Santana, e em 2025 foi recomendado pelo Guia Michelin. A casa oferece uma experiência memorável com piso giratório e uma vista de 270º, que se estende do Pico do Jaraguá até a Serra do Mar. Para quem procura pedidas clássicas, a sugestão é o Spaghetti Carbonara (R$133), que leva gema de ovo caipira, queijo pecorino, pancetta e pimenta-do-reino.

Rua Conselheiro Saraiva, 207, 28º andar (Edifício K1) – Santana, São Paulo/SP | Reservas pelo WhatsApp: (11) 97627-6148 | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h e 18h à 0h, sábado das 12h às 16h e 18h à 0h, domingo das 12h às 17h | Aceita VR | @lassu_ristorante

La Serena

Localizado no Shopping JK Iguatemi, no Itaim, o La Serena tem uma ótima releitura do prato. O Spaghetti alla Carbonara (R$128) leva todos os ingredientes clássicos — gema de ovo, parmesão, pecorino, guanciale e pimenta —, com uma receita autêntica do país da bota.

Shopping JK Iguatemi (Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 - Vila Olímpia, São Paulo – SP). Tel:11-3152-6204/ 3152-6205. Segunda a quarta: 12h-15h30/ 19h-23h. Quinta a domingo:12h-23h. Aceita cartões de crédito e débito.

Ristorantino

O restaurante, localizado no Jardins, traz a elegância da culinária italiana clássica, executada com pitadas de ousadia e criatividade. Com ambiente sofisticado e moderno, a casa se destaca pela excelência técnica e por uma adega primorosa com mais de 150 rótulos focados no Velho Mundo. No Dia do Carbonara, vale pedir o tradicional Spaghetti Carbonara (R$149), com gema de ovo caipira, pancetta, pimenta-do-reino e queijo de ovelha.

Rua Dr. Melo Alves, 674 - Jardim Paulista, São Paulo/SP - Fone: (11) 3063-0977 | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h e das 19h às 0h, sábado 12h às 17h e das 19h à 0h, domingo das 12h às 17h e das 19h às 22h | @ristorantino_

Marena Cucina

Com cozinha comandada pelo chef Denis Orsi, a casa se inspira na atmosfera rústica e acolhedora da região da Puglia, sem abrir mão do conforto e da elegância. Em 2025, entrou na lista de recomendados pelo Guia Michelin. Entre os pratos de destaque está o Spaghetti Carbonara (R$105), feito com gema caipira, guanciale artesanal e queijo Parmigiano Reggiano maturado por 24 meses.

Rua Pais de Araújo, 138 - Itaim Bibi, São Paulo/SP – Tel: (11) 99861-4960 | Reservas pelo WhatsApp: (11) 91462-2852 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 11h45 às 15h e das 18h30 às 23h, quinta das 11h45 às 15h e das 18h30 à 0h, sexta das 11h45 às 16h e das 18h30 à 0h, sábado das 12h às 16h30 e das 19h à 0h e domingo das 12h às 20h | @marenacucina

Balcone

Localizado em Pinheiros, o Balcone tem ambiente agradável, e aposta em uma cozinha descomplicada de raiz italiana. Para a data, o Spaghetti alla Carbonara (R$71) aparece em uma versão feita com massa grano duro italiana tradicional, parmesão, pimenta preta, gema de ovo caipira e pancetta.

Rua Cristiano Viana, 370 - São Paulo/SP – Fone: (11) 3476-7084 | Horário de funcionamento: terça a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das 12h às 23h55, domingo das 12h às 17h | @balcone.sp

Fahrenheit

Com opções sofisticadas, a casa traz um ar de gastronomia mediterrânea para qualquer hora do dia. O cardápio oferece ótimas opções para um almoço rápido ou um jantar requintado, além de drinks e entradinhas perfeitos para a happy hour. Na casa, o Carbonara (R$89) é feito com spaghetti alla chitarra, gema de ovo, guanciale e grana padano.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 (Shopping JK – 3º Piso) - Vila Olímpia, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 11h30 às 22h. Sábados, domingos e feriados das 12h às 22h | Aceita VR | @fahrenheit.jk

A Pizza da Mooca

Apontada entre as melhores do mundo pelo guia internacional 50 Top Pizza, a A Pizza da Mooca é referência paulistana no estilo napolitano. Comandada pelo chef Fellipe Zanuto, une tradição italiana a ingredientes artesanais e toques autorais. É o caso da Pizza Carbonara (R$74 com quatro fatias), que combina molho bechamel, pancetta, grana padano e gema de ovo mole.

2 unidades + Rua Áurea, 198 - Vila Mariana, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda das 18h às 22h, terça a domingo das 18h às 23h | http://www.apizzadamooca.com.br | @apizzadamooca

NOU Burguer

Com serviço apenas por delivery ou retirada, a casa especializada em sanduíches oferece opções para todos os gostos, desde os clássicos até os mais inovadores. Para quem gosta de fugir do óbvio, vale provar o Carbonara (R$35), sanduíche que leva um burger de 120 gramas, mais creme de parmesão, bacon, ovo frito, cebola caramelizada e azeite trufas no pão brioche.

Endereço para retirada: Rua Padre Carvalho, 204 - Pinheiros, São Paulo/SP - Pedidos por telefone/whatsapp: (11) 3816-0210 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, domingo das 12h às 22h | Aceita VR | @nouburguer