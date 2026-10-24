Anvisa proíbe produtos de limpeza de duas empresas; veja o que fazer

RESUMO ＋ A Anvisa proibiu a fabricação, venda, distribuição, divulgação e uso de produtos de limpeza de duas empresas por irregularidades sanitárias. A Cedro Química Ltda. ME teve produtos com Percarbonato de Sódio Essencial proibidos e recolhidos, enquanto os saneantes da marca Araújo Produtos de Limpeza, como sabões, amaciantes e detergentes, foram vetados por falta de regularização. Publicada no Diário Oficial da União na sexta-feira (23), a medida reforça a importância da fiscalização sanitária, já que produtos irregulares podem causar queimaduras, irritações, problemas respiratórios e intoxicações graves.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, a comercialização, a distribuição, a divulgação e o uso de produtos de limpeza de duas empresas por irregularidades sanitárias. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na sexta-feira, 23, e inclui a determinação de recolhimento de um dos itens.

Uma das empresas afetadas é a Cedro Química Ltda. ME. A Anvisa proibiu o uso de produtos que contenham Percarbonato de Sódio Essencial devido à falta de regularização sanitária e determinou o recolhimento do item.

A segunda empresa, Araújo Produtos de Limpeza, teve os saneantes de sua marca proibidos. A medida abrange produtos como sabões, amaciantes e detergentes, que não possuem registro ou notificação junto à Anvisa, além da necessária Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE).

De acordo com as exigências sanitárias, empresas que comercializam produtos de limpeza devem obter a AFE junto à vigilância sanitária estadual ou municipal. Além disso, dependendo da classificação de risco do produto, é necessário obter o registro sanitário ou cumprir os requisitos de notificação aplicáveis.

Produtos irregulares podem oferecer riscos à saúde

Produtos de limpeza comercializados sem a devida regularização são considerados clandestinos e podem representar riscos aos consumidores. Sem a avaliação sanitária adequada, não há garantia de que esses itens atendam aos requisitos de segurança e qualidade exigidos.

Entre os possíveis danos à saúde estão queimaduras, irritações, problemas respiratórios, ferimentos e intoxicações graves. A gravidade dos efeitos depende de fatores como a composição do produto e a forma de exposição.