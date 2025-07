Dia do Batom: Eudora cria produto a partir de entrevista com mais de 10 mil mulheres

Há mais de 12 anos, o Dia do Batom é oficialmente comemorado no Brasil. A data, celebrada hoje, 29, é mais do que um momento de lançamentos, mas um ativo de conexão, escuta e inovação com o público.

O Dia do Batom foi incorporado ao calendário de Eudora em 2013, quando a marca decidiu transformar uma data simbólica, já existente internacionalmente, mas pouco explorada no Brasil, em um marco relevante de diálogo com suas consumidoras.

A relevância do movimento também se sustenta em dados de mercado. O Brasil é hoje o quarto maior mercado global de beleza e cuidados pessoais, e a categoria de maquiagem segue em expansão. De acordo com a Euromonitor International, o setor movimentou R$ 10,4 bilhões em 2023 e deve crescer, em média, 6% ao ano até 2027 — impulsionado por tendências como autocuidado, influência digital e a busca por produtos com alta performance e inovação.

Desde então, a cada edição, Eudora busca ampliar o alcance da data com ações, produtos e iniciativas de impacto que posicionam o batom como um ícone de autoestima, liberdade e expressão feminina.

“Decidimos transformar essa data em uma oportunidade de celebrar o brilho único de cada mulher e destacar um produto que faz parte do core da marca e da brasileira: o batom. Foi Eudora que ressignificou esse momento como um marco de diálogo real com nossas consumidoras, ouvindo suas histórias e entendendo o que o batom representa em suas vidas", diz Renata Gomide, Vice Presidente de Consumer do Grupo Boticário.

Segundo a executiva, a divisão de maquiagem é uma das principais de Eudora, com o batom ocupando uma parcela expressiva nas vendas. Como parte dessa estratégia, a marca reserva sempre o fim de julho para campanhas especiais e o lançamento de novos produtos cosméticos.

Dentre as edições, a marca vendeu mais de 800 mil unidades de batons, o que equivale a quase 2 mil batons por hora ao longo do período. A expectativa para esse ano é alcançar o equivalente a mais de 80 piscinas de 2.500 litros de batom.

“Todos os anos buscamos inovar e ampliar essa conversa, com ações de impacto que reforçam o batom como um símbolo de autoconfiança. Mais do que marcar presença em uma data, queremos seguir inspirando as mulheres”, diz Renata.

Eudora: lançamento do batom Matte Supreme (Eudora/Divulgação)

Este ano, o lançamento é o Matte Supreme, batom líquido matte da marca, criado especialmente para a data a partir de um processo de escuta ativa com consumidoras e revendedoras. Utilizando ferramentas de social listening e conversas diretas com 10 mil mulheres, Eudora identificou o desejo por um batom líquido matte com textura confortável, longa duração e alta pigmentação.

“A escuta ativa é parte essencial do nosso modelo de inovação. Queremos criar produtos que nascem de diálogos reais, que traduzem o que as consumidoras realmente desejam. O Matte Supreme é resultado dessa construção conjunta”, diz.