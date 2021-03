Dia da Mulher: veja opções do que comer e beber pagando menos hoje

Para terminar o Dia Internacional da Mulher em grande estilo e de barriga cheia, a Casual selecionou cinco bares e restaurantes que estão com pratos em promoção. Seja para um drink, massa ou pastel de nata, todos os estabelecimentos da lista entregam por Delivery ou tem retirada no local. Confira:

Bar NEGRONI (negroni.sp)

O bar Negroni celebra o Dia Internacional da Mulher com uma promoção especial. A cada Caramel pedido (gin com infusão de caramelo, bitter italiano e vermute tinto – R$ 34), a cliente ganha uma pizza de abobrinha, que leva queijo de cabra, parmesão, limão siciliano e manjericão. Para quem quiser pedir via delivery, o combo Caramel + Pizza de Abobrinha terá 20% de desconto e custará R$ 64,80.

Negroni: Rua Padre Carvalho, 30 – Pinheiros – São Paulo/SP - Fone (11) 2337-4855.

BOTANIKAFE (@botanikafe)

As três unidades do Botanikafé - Jardins, Butantã e a recém-inaugurada em Pinheiros - vão celebrar o Dia Internacional da Mulher com um mimo especial. As homenageadas que visitarem as casas ganharão como cortesia um coquetel Mimosa, drinque leve e frutado preparado com espumante e suco fresco de laranja com gelo ou, se preferirem, uma cerveja.

Unidade Jardins: Al. Lorena, nº 1.765 | Telefones: (11) 3064-6570 / (11) 93084-6135

Unidade Butantã: Av. Magalhães de Castro, nº 286 | Telefone: (11) 93431-5660

Bar da Praia: segunda à sexta-feira das 16h às 22h / sábados, domingos e feriados das 9h30 às 20h

Unidade Pinheiros: Rua Padre Garcia Velho, 56 | Telefones: (11) 3360-8919 / (11) 94523-6929

NONNA ROSA (@osterianonnarosa)

Para comemorar o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o chef Carlos Leiva, do restaurante Nonna Rosa, servirá o Salmone Stagionato – salmão gravelax, servido com massa fresca al limone, pistache tostado e pesto de ervas (R$ 65). E para brindar, um drinque criado exclusivamente para a data: Bis Nis, feito com Tanqueray Sevilla, limão siciliano e mel (R$28).

Endereço: Rua Padre João Manuel, 950 - Jardins. Tel.: (11) 2369-5542.

NOU (@nourestaurante)

O restaurante NOU irá brindar com todas as clientes o Dia Internacional da Mulher. No dia 8 de março irá oferecer para elas uma taça de vinho da casa (branco, rosé ou tinto) em qualquer uma de suas três unidades: Rua dos Pinheiros, Ferreira de Araújo e Vilaboim. Entre os pratos famosos do consagrado menu do NOU – e que farão ótimo par com o vinho – estão o Salmão com pupunha, aspargos, abóbora e tomates assados com redução de balsâmico (R$ 62) ou o Filé a Milanesa com risoto de limão siciliano (R$ 59).

Rua Armando Penteado, 12 – Higienópolis – São Paulo/SP – Fone (11) 3562-8003

Rua Ferreira de Araújo, 419 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 3812-1848

Rua dos Pinheiros, 274 – Pinheiros – São Paulo/SP - Fone (11) 3064-0033

Rancho Português (@ranchoportuguessp)

No Dia das Mulheres (8 de março), o Rancho Português, na Vila Olímpia, presenteia elas com um Pastel de Nata, durante almoço e jantar. Os pedidos de delivery podem ser feitos por telefone (11-2639-2077) e Whatsapp (11-95393-4531) com retirada no local ou Ifood. De segunda a sábado das 9h-22h e domingo das 9h-18h.