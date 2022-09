Dia da Cachaça: 10 lugares em São Paulo para comemorar com drinques

Como a maioria das bebidas alcoólicas, a cachaça surgiu por acaso. Durante o processo de transformar a cana-de-açúcar em rapadura, às vezes o extrato que era feito para adoçar, fermentava. Com o processo de destilação, foi criada a cachaça. Anualmente, o Brasil exporta mais de 10 milhões de litros. Porém, 60% da produção é consumida no mercado interno.

Hoje (13), é celebrado o Dia da Cachaça, e nada melhor que comemorar com bons drinques. Confira a seleção de 10 bares e restaurantes com criações feitas com a bebida.

Tantin

Para acompanhar os pratos do bar, a sugestão é o drinque Aridan feito com cachaça, vermute e Cynar (R$29).

Serviço: Rua dos Pinheiros, 987 - Pinheiros. (11) 3034-3082.

Amazo

Para quem gosta de um drinque com sabores brasileiros, o restaurante peruano sugere o Amazônico que leva Pisco infusionado com formigas, xarope de amêndoas, limão, angostura, folhas e flores de jambu e é claro, cachaça (R$ 42).

Serviço: Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos. (11) 99560-4321.

Bottega 21

O bar de drinques comandado pelo bartender Michel Felício tem como opção o clássico brasileiro Macunaima, que além da cachaça leva Fernet Branca, suco de limão e xarope de açúcar (R$ 32).

Serviço: Rua dos Pinheiros, 1308 – Pinheiros. (11) 99342-2332.

Café Hotel

O bar localizado em Pinheiros oferece o drinque Made in Brazil que tem Cachaça Yagura, cordial de morango, xarope de romã e angostura (R$ 38).

Serviço: Rua Amaro Cavalheiro, 22 - Pinheiros. (11) 3819-9255.

Exquisito

Para os amantes de bebidas mais cítricas, mas com cachaça, o bar latino-americano indica o drinque Bacurau que contém um blend de cachaças, cajuína e limão (R$ 29).

Serviço: Rua Artur de Azevedo, 2079 – Consolação. (11) 2323-5432.

Guilhotina

No bar comandado pelo premiado bartender Spencer Amereno, há o drinque Passou Batido, feito com cachaça Princesa Isabel Prata, rum Bacardi Carta Blanca, creme de coco queimado caseiro, suco de abacaxi, pre-batch, creme de coco queimado caseiro, suco de abacaxi (R$ 40).

Serviço: Rua Costa Carvalho, 84 – Pinheiros. (11) 3031-0955.

Carrasco

Para os amantes de um drinque clássico, o bar localizado dentro do Guilhotina oferece, o Soneto ao Caju preparado com compota de caju, cachaça branca, limão tahiti e cajuína (R$ 47).

Serviço: Rua Costa Carvalho, 84 – Pinheiros.

Negroni

No bar dedicado aos drinque italiano, há uma versão perfeita para comemorar o Dia da Cachaça. O Negroni Limone leva cachaça, bitter italiano, vermute tinto e angostura (R$ 34).

Serviço: Rua Padre Carvalho, 30 – Pinheiros. (11) 2337-4855.

Nona Rosa

No restaurante italiano, vale ser surpreendido por uma mistura inusitada com o drinque Tropical Basilico, feito com cachaça Yaguara, limão siciliano, xarope simples e manjericão (R$ 35).

Serviço: Rua Padre João Manuel, 950 – Jardins. (11) 2369-5542.

Marola

O bar que serve boas receitas do mar, tem como opção para comemorar o Dia da Cachaça, o drinque que batiza a casa. O Marola leva cachaça Mato Dentro, caldo de cana gaseificado e hortelã (R$ 33).

Serviço: Rua dos Pinheiros, 1293. (11) 3813-5167.

