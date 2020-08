Dez vinhos a partir de R$ 50 para celebrar o Dia dos Pais 2020

1. Wine - Torre Matilde zoom_out_map 1/10 WINE: Torre Matilde - Fácil de beber e jovial, o rótulo traz a Sangiovese mesclada com a Merlot em uma pegada moderna e atual da Toscana, uma região italiana famosa pela sua versatilidade e irreverência. Se o menu que você estiver pensando for um espaguete ao sugo, lasanha de berinjela com queijo, risoto de calabresa com tomate, iscas de filé acebolado, escondidinho de carne seca ou uma pizza marguerita, este vinho é a pedida certa. Preço: R$ 71,90 (sócio Wine); R$ 84,59 (não sócio) (Wine/Reprodução) Wine - Torre Matilde

2. wine Espumante Batasiolo Pinot Chardonnay Brut zoom_out_map 2/10 WINE: Batasiolo Pinot Chardonnay Brut - elegante, com acidez marcante, leve e cítrico. É elaborado pela Batasiolo, cuja propriedade fica no coração de Langhe, terra dos grandes tintos e brancos italianos, com incrível potencial para os espumantes. Combina com salmão defumado, carpaccio de carne com rúcula, risoto de bacalhau, lagosta gratinada, insalata Caprese e bruschettas de Funghi. Preço: R$ 67,92 (sócio Wine); R$ 79,90 (não sócio). (Wine/Reprodução) wine Espumante Batasiolo Pinot Chardonnay Brut

3. WINE Espumante Real De Aragón D.O. Cava Brut zoom_out_map 3/10 WINE: Real De Aragón - As notas de brioche que estão presentes neste espumante provêm da segunda fermentação em garrafa, processo chamado Método Tradicional, também conhecido como Champenoise em Champagne, na França. Esse espumante harmoniza muito bem com uma Paella, hummus com pão árabe, mariscada, tapas espanholas e até mesmo com um churrasco. Preço: R$ 51,90 (sócio Wine); R$ 61,06 (não sócio). (Wine/Reprodução) WINE Espumante Real De Aragón D.O. Cava Brut

4. Wine - Mosaiko zoom_out_map 4/10 WINE: Mosaiko Cabernet Sauvignon chileno - Marca da mesma casta de cinco vinhedos diferentes representados na arte do rótulo da garrafa. Um exemplar que conquista com os olhos e mostra sua complexidade e personalidade no paladar. Harmoniza perfeitamente com bruschettas de presunto cru, salame, embutidos, churrasco, tomate recheado e berinjela à parmegiana. Preço: R$ 57,90 (sócio Wine); R$ 68,12 (não sócio). (Wine/Reprodução) Wine - Mosaiko

5. Evino - Villa Monsignore Barolo DOCG 2016 zoom_out_map 5/10 EVINO: Villa Monsignore Barolo - Elaborado por uma vinícola familiar que está enraizada na célebre região do Piemonte, Villa Monsignore é um Barolo digno de um ritual de degustação para explorar completamente todo o seu potencial aromático e complexidade em boca. Com alto potencial de guarda e cerca de 4 anos de safra, é a pedida perfeita para harmonizar com uma tábua de queijos envelhecidos. Preço: R$ 259,90 (Evino/Reprodução) Evino - Villa Monsignore Barolo DOCG 2016

6. Evino Goulart B Black Legion Special Blend 2018 zoom_out_map 6/10 EVINO: Goulart B Black Legion - Com corpo médio, muita fruta e elegância, leva às taças a história dos vinhedos centenários que compõem o vinho. Sua harmonização pode ser feita com carnes vermelhas grelhadas ou assadas, pizzas e queijos. Preço: R$ 169,90. (Evino/Reprodução) Evino Goulart B Black Legion Special Blend 2018

7. Evino - Anciano Old Magnum Reserva 7 years Valdepeñas DOP 2011 zoom_out_map 7/10 EVINO: Anciano Old Magnum - Envelhecido 12 meses em barricas de carvalho, este vinho em garrafa Magnum (1,5 L) de coloração vermelho-rubi brilhante possui aroma de frutas vermelhas frescas, café, baunilha e caramelo ao final. No paladar se mostra redondo, potente, com carvalho persistente e taninos equilibrados. Para harmonizar, o ideal são carnes vermelhas e lasanha à bolonhesa. Preço: R$ 94,90 (Evino/Reprodução) Evino - Anciano Old Magnum Reserva 7 years Valdepeñas DOP 2011

8. EMPÓRIO SANTA MARIA Brunello Montalcino zoom_out_map 8/10 EMPÓRIO SANTA MARIA: Brunello Montalcino IL Poggione - Elaborado com 100% uvas Sangiovese, com amadurecimento por 36 meses em barris de carvalho francês, esse vinho produzido na região da Tosacana possui uma cor rubi intensa. Tem o paladar Tônico e vibrante com o tipo de intensidade de frutos que garante um longo potencial na adega e aromas de cereja, especiarias, alcaçuz e rosas. Harmoniza muito bem com carnes vermelhas e queijos envelhecidos. O vinho ganhou alta pontuação de dois dos maiores críticos de vinhos do mundo. Preço: R$ 459,00. (EMPÓRIO SANTA MARIA/Reprodução) EMPÓRIO SANTA MARIA Brunello Montalcino

9. St Marche - Vinho Frances Domaines Auriol Chateau Mauleon Vielles Vignes - R$ 112,00 zoom_out_map 9/10 ST MARCHE: Chateau Mauleon - Vinho picante, mas aveludado, com fragrância de violetas e frutas vermelhas e taninos suaves. Medalha de Ouro - Concours Mondial de Bruxelles 2017. Medalha de Ouro - Concours Grands Vins de France Mâcon 2017. Medalha de Bronze - Concours Decanter World Wine Awards 2019. Harmoniza com Presuntos curados, como o Pata Negra da Espanha, carré de cordeiro, costelas de porco com ervas, tomates recheados e cogumelos em creme molho. Preço: R$ 112,00. (St Marche/Reprodução) St Marche - Vinho Frances Domaines Auriol Chateau Mauleon Vielles Vignes - R$ 112,00