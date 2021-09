Dez séries no Star+ que valem a maratona

Com lançamentos simultâneos ao cinema, o Star+, serviço de streaming da Walt Disney Company, também conta com séries aclamadas, porém nem sempre conhecidas pelo grande público. Confira a seleção de dez séries que valem a maratona.

Snowfall

O drama de 4 temporadas acompanha os primeiros momentos da epidemia de uso de cocaína que aconteceu em Los Angeles no início dos anos 80 e seu impacto radical na cultura conforme conhecemos. A história acompanha diversos personagens em uma violenta rota de colisão, incluindo: Franklin Saint (Damson Idris), um jovem empreendedor em uma jornada de poder; Gustavo Zapata (Sergio Peris-Mencheta), um lutador mexicano que bate de frente com uma família criminosa; Teddy McDonald (Carter Hudson), um agente da CIA com um passado obscuro que inicia uma operação fora da agência; e Luica Villanueva (Emily Rios), a filha de um poderoso chefão do crime mexicano.

Resident Alien

Depois de assumir a forma humana e a identidade de um médico, Harry Vanderspeigle (Alan Tudyk), um alienígena enviado para uma missão na Terra, começa a trabalhar em uma clínica. Mas ele terá que enganar a única criança na cidade que pode ver através de seu disfarce e fugir dos agentes secretos do governo que o procuram.

Sleepy Hollow

Ichabod Crane (Tom Mison) desperta da morte 250 anos no futuro, quando ele deve resolver um mistério da época dos fundadores dos Estados Unidos. Devido a um feitiço de sangue lançado em um campo de batalha durante a Revolução, o infame cavaleiro sem cabeça é revivido junto com Crane – e o cavaleiro assassino embarca em uma violência sangrenta na atual Sleepy Hollow. A série conta com 4 temporadas.

The Strain

Criada por Chuck Hogan e pelo aclamado diretor Guillermo Del Toro (O Labirinto do Fauno, A Forma da Água), a série conta a história do Dr. Ephraim Goodweather (Corey Stoll), chefe da Equipe Canário do CDC, que investiga um surto em Nova York com marcas de vampirismo. Enquanto a tensão se espalha, a equipe trava uma batalha pela humanidade. A série conta com 4 temporadas.

Station 19

Station 19 acompanha um grupo de heroicos bombeiros do Corpo de Bombeiros de Seattle. Esses bravos homens e mulheres são como uma família, e juntos colocam suas próprias vidas em risco para salvar a vida de outras pessoas. A série é o mais recente spin-off de Grey’s Anatomy, e conta com participações de personagens da série original na trama. As duas primeiras temporadas, do total de quatro, estão disponíveis no Star+.

Atlanta

Criada e estrelada por Donald Glover – também conhecido, em sua carreira musical, como Childish Gambino – Atlanta conta a história de dois primos que trabalham no cenário musical de Atlanta para melhorar suas vidas e as de suas famílias. A série já ganhou 5 prêmios Emmy, incluindo o de Melhor Ator em Série de Comédia para Donald Glover.

Private Practice

Primeiro spin-off de Grey’s Anatomy, Private Practice é focado na história da personagem Addison Montgomery (Kate Walsh), e acompanha os médicos da clínica particular Seaside Health e Wellness atendendo pacientes com necessidades médicas que frequentemente apresentam dilemas morais e éticos. As cinco primeiras temporadas, do total de seis, estão disponíveis no Star+.

Feud: Bette and Joan

Feud é uma série antológica do premiado Ryan Murphy (Glee, Pose, American Crime Story), que explora história reais de inimizades e conflitos épicos ente celebridades famosas. A primeira temporada, Feud: Bette and Joan, é focada na rixa entre as atrizes Bette Davis (interpretada por Susan Sarandon) e Joan Crawford (Jessica Lange) nos bastidores do clássico filme O Que Terá Acontecido a Baby Jane?.

You're the Worst

Uma visão moderna do amor e da felicidade contada pelos olhos de duas pessoas que não tiveram muito sucesso com nenhum dos dois. You're the Worst é uma história de medo, coração partido, romance, sexo, comida e amizade com cinco temporadas.

Legion

Baseada nos quadrinhos da Marvel, Legion segue a história de David Haller (Dan Stevens), um jovem problemático que foi diagnosticado com esquizofrenia quando criança, passando por várias instituições psiquiátricas. Contudo, aos 30 e poucos anos, com a ajuda de uma paciente chamada Syd (Rachel Keller) – por quem se apaixona – e uma equipe de especialistas, ele descobre que as vozes e as visões que o afligem podem ser reais: ele havia sido assombrado todo esse tempo por um parasita de poder inimaginável.