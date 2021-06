Das 10 marcas mais valiosas da Europa, 4 são de carros

Meses a fio de pandemia impactaram o valor de marca de inúmeras companhias europeias, mas apesar de vendas mais controladas, fabricantes de carros permanecem como as bandeiras mais valiosas do velho continente.

Segundo relatório da Brand Finance, 4 das 10 primeiras colocadas no ranking das 500 marcas mais valiosas e fortes da Europa são montadoras de automóveis.

Para Richard Haigh, Diretor Administrativo da consultora, "o impacto da pandemia sobre as principais marcas europeias não pode ser ignorado, com o valor total de marca das 500 primeiras do ranking diminuindo 10% ano a ano"

Mesmo neste cenário, o setor automotivo é o mais valioso em todo o continente, com 27 marcas que figuram no ranking das 500 mais valiosas, representando cerca de 237,7 bilhões de euros.

As companhias alemãs ainda comandam a indústria automotiva em toda a Europa, totalizando impressionantes 171,5 bilhões de euros em valor de marca, mais da metade do setor.

As marcas de carros mais valiosas

No continente europeu, a Mercedes-Benz, patrocinadora da estrela da Fórmula I, Lewis Hamilton, mais uma vez lidera o ranking das bandeiras mais valiosas, com valor de marca de 49,6 bilhões de euros.

Na sequência vem Volkswagen (queda de 1% para 40,0 bilhões de euros), BMW (queda de 6% para 34,4 bilhões de euros) e Porsche (queda de 5% para 29,2 bilhões de euros), que reivindicam posições entre os 10 primeiros em 3º, 5º e 6º, respectivamente.

Apesar de manter sua posição no topo, a Mercedes registrou uma queda de 16% no valor da marca este ano. A icônica marca alemã também se esforçou para formular uma estratégia coerente de mobilidade elétrica e comunicar uma visão clara para seus modelos de carros elétricos, diz o relatório.

Já a Volkswagen registrou resultados mais saudáveis, com o valor de sua marca registrando uma queda marginal de 1%.

A marca continuou a se concentrar em sua estratégia de "Nova Volkswagen", descrita como uma nova era para a marca, bem como na implementação de sua estratégia TOGETHER 2025+, que tem como objetivo investir nos veículos totalmente elétricos e em opções híbridas.

A lista das 10 marcas mais valiosas da Europa em 2021

1º Mercedes-Benz - €49,570

2º Deutsche Telekom - €43,510

3º Volkswagen - €40,031

4º Shell - €35,890

5º BMW - €34,435

6º Porsche - €29,223

7º BP - €18,191 -1

8º Siemens Group - €17,577

9º EY - €17,272 -1

10º Allianz - €17,201

*Em bilhões de euros.

Ferrari é a marca mais forte da Europa

Além de medir o valor geral das marcas, o Brand Finance também determina a força relativa das marcas por meio de um scorecard balanceado de métricas que avaliam o investimento em marketing, o patrimônio das partes interessadas e o desempenho dos negócios.

De acordo com esses critérios, a Ferrari é a marca mais forte da Europa e a segunda marca mais forte do mundo, com uma pontuação de 93,9 de100 (classificação correspondente da elite AAA + força da marca).

A Ferrari reagiu de forma proativa à pandemia, inicialmente encerrando a produção e, em seguida, reabrindo com foco na criação de um ambiente de trabalho seguro.

Isso minimizou a interrupção das fábricas e reforçou a reputação da marca como uma empresa responsável e de alta qualidade, diz o relatório,

Paralelamente, a Ferrari mantém uma alta reputação particularmente na Europa Ocidental, e também continua a ser uma marca altamente desejada, embora mais aspiracional do que acessível. No quesito valor de marca, a Ferrari ocupa a posição de número 54 do ranking, projetada a 7,869 bilhões de euros.