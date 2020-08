Delivery: para o home-office, almoço executivo na sua porta

CASUAL listou oito restaurantes badalados que entregam refeições pensadas para o almoço de quem está trabalhando em casa durante a quarentena. Confira:

Carlos Pizza

Com preços que partem de R$ 29, as opções de almoço do estabelecimento do chef Luciano Nardelli são entregues de segunda a sábado, das 11h30 às 15h. Dos três calzones do menu, todos a R$ 29, o mais chamativo reúne cebola assada, queijo gorgonzola, mussarela, orégano e queijo Tulha. Pelo mesmo preço é entregue o sanduíche de pancetta com mussarela, cebola-roxa, tomate, alface e queijo Tulha. As almôndegas mergulhadas em molho de tomate assado com manjericão e queijo Tulha custam R$ 39. Opção mais light, a salada é feita de rúcula, radicchio, alface romana, tomates orgânicos e generosas lascas de parmesão (R$ 19). Al. Tietê, 658, Jardins, São Paulo. Tel. (11) 3088-0666. Delivery: iFood.

Muquifo

Às próprias pretensões autorais a chef Renata Vanzetto dá vazão no Ema. No Muquifo ela se dedica ao trivial bem feito com receitas clássicas como estrogonofe de frango com arroz e batata palha e bife à parmigiana ao molho de tomate com burrata e arroz coberto de batata palha (a cozinheira também é dona do bar Me Gusta e da lanchonete Matilda). De olho na turma do home-office ela incluiu no delivery uma seleção de pratos executivos que podem ser pedidos de terça à sexta, das 12h às 16h. Todas as opções custam R$ 57. Uma delas: salada caprese, espaguete ao vôngole e sobremesa do dia. Rua da Consolação, 2.910, Jardins, São Paulo. Tel: (11) 98232-7677. Delivery: próprio e via iFood.

Trattoria Nacional

O estabelecimento em Moema, do restaurateur Marcos Piazza, já retomou o atendimento presencial (assim como a maioria dos listados nesta reportagem). Para o almoço de quem segue em regime de home-office a casa sugere cinco receitas, todas acompanhadas de salada e pudim de leite ou gelato do dia. O que muda é o prato principal. Pode ser parmigiana de frango com arroz e batata rústica (R$ 36); espaguete com molho pomodoro e polpetines (R$34); pescada à milanesa com musseline de mandioquinha e legumes (R$ 36); filé com nhoque defumado com manteiga temperada (R$ 38); e, para os vegetarianos, lasanha verde (R$ 36). Rua Canário, 480, Moema, São Paulo. Tel: (11) 5052-0520. Delivery próprio.

Nosu

Mais um que retomou o atendimento presencial, o restaurante em Santana chama a atenção com seu teto e paredes de bambu, favorecidos pela charmosa iluminação. É um endereço indicado para saborear sushis sofisticados como o de atum com foie gras ou o que junta salmão com ovo de codorna trufado. Para o almoço de quem está em home-office a casa expede três combinados, de terça a sábado. O mais em conta, a R$ 67, reúne tartar de salmão, um temaki feito com o mesmo peixe, quatro sashimis, o mesmo tanto de sushis, quatro bateras e um brigadeiro de colher. Rua Maria Curupaiti, 414, Santana, São Paulo. Tel. (11) 2283-5822. Delivery próprio.

Capim Santo

O restaurante da chef Morena Leite dispõe de menus distintos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Nesta última cidade os pratos executivos são chamados de matulas. A caipira é a junção de coxa e sobrecoxa desossadas e assadas na brasa, farofa de ovo caipira com legumes, arroz branco, polenta cremosa e feijão vermelho (R$ 55). A vegana combina moqueca de palmito pupunha, banana da terra, castanha de caju, arroz de coco e farofa de dendê (R$ 55). Outra opção é o picadinho de filé-mignon com feijão carioca, arroz branco, farofa de ovo e purê de raízes (RF$ 59). A última do quarteto é a reunião de salmão grelhado, arroz, lentilhas com cebolas carameladas, espinafre refogado e purê de cenoura com gengibre (R$ 59). No Capim Santo de São Paulo, por sua vez, a clientela monta o próprio executivo, a R$ 51, definindo tanto a proteína quanto os grãos, o tipo de farofa e o acompanhamento. Avenida Faria Lima, 2705, Jardim Paulistano, São Paulo. Tel. (11) 3816-0745/98189-0082; Village Mall, Av. das Américas, 3900, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Tel. (21) 3252-2528/99959-3048. Delivery próprio e iFood, Rappi e Uber Eats.

Ototo

Prestes a reabrir as portas do Tan Tan, em Pinheiros, o chef Thiago Bañares continua a investir no Ototo, que entrega opções mais simples e mais acessíveis que seu restaurante principal. O novo negócio é especializado em bentôs, como são chamadas as marmitas japonesas. Combinam sempre arroz, conservas, vegetais, cozidos, saladas e proteínas com preparos variados e custam cerca de R$ 40 cada um. O menu também lista os chamados domburis, aquelas tigelas montadas com gohan, e outros complementos, caso dos tradicionais bolinhos de arroz envoltos em alga. Delivery: Rappi.

Aizomê

Na ativa desde 2007, o discreto restaurante da chef Telma Shiraishi expede bentôs ideais para aplacar a fome da hora do almoço. O yakizakana combina peixe grelhado, arroz, conserva japonesa e dois acompanhamentos. Já o tonkatsu leva lombo de porco empanado, arroz, a mesma conserva e também dois acompanhamentos. Arroz e tofu salteado com cogumelos e vegetais são a base da versão vegetariana. Os bentôs grandes custam cerca de R$ 40 e os menores, R$ 28. Alameda Fernão Cardim, 39, Jardim Paulista, São Paulo. Tel. (11) 2222-1176/ 97247-3862. Delivery próprio e iFood.

Vinheria Percussi

A casa comandada pela chef Silvia Percussi e seu irmão, Lamberto, também criou um menu executivo para viagem. É despachado de terça a sexta, das 12h às 15h. Todas as opções custam R$ 43 cada uma e incluem entrada, prato principal e sobremesa. Para começar, caponata ou salada de rúcula fresca com tomate. De principal, escalope de frango ao molho de limão siciliano mais massa com recheio de abóbora e manteiga temperada; polenta com linguiça artesanal; e nhoque à bolonhesa ou ao molho de creme de leite, manteiga e parmesão. A sobremesa é a palha italiana. Rua Cônego Eugênio Leite, 523, Pinheiros, São Paulo. Tel. (11) 3088-4920/3064-4094. Delivery próprio.