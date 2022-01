Deixando superstições de lado, Denzel Washington encarna "Macbeth"

Denzel Washington interpreta um dos personagens mais famosos de William Shakespeare em "A Tragédia de Macbeth", uma nova adaptação da peça de 400 anos que o ator vencedor do Oscar disse nunca ter visto encenada antes.

A estrela de Hollywood interpreta o papel principal na versão cinematográfica em preto e branco de Joel Coen da tragédia sobre um general escocês que, estimulado por sua esposa, comete um assassinato para acessar o trono.

A também vencedora do Oscar Frances McDormand interpreta Lady Macbeth no filme.

"Tive a sorte de que Joel e Fran e eu nos reunimos quase um ano antes das filmagens e começamos a ler as cenas juntos. Nos aprofundamos no material e fizemos perguntas e nos afastamos um do outro e atuamos um pouco e vimos como todos nós trabalhamos juntos", disse Washington em entrevista à Reuters.

De Peter O'Toole e Ian McKellen a James McAvoy e Michael Fassbender, uma longa lista de atores protagonizou "Macbeth", que se acredita ter sido apresentada pela primeira vez no início dos anos 1600.

"Isso é uma pressão, hein? Você pode imaginar isso --alguém se aproxima (e diz) 'Olha, foi uma ótima peça por 400 anos. Não estrague tudo. Boa sorte", brincou Washington, que já estrelou "Otelo", de Shakespeare.

Conhecida como "A Peça Escocesa", "Macbeth" é cercada de superstições, algo que Washington disse não ter "prestado muita atenção".

"A lista é muito longa... Todo dia há outra coisa que você não deve fazer ou algo assim."

O filme "A Tragédia de Macbeth", elogiado pela crítica, será lançado na Apple TV+ na sexta-feira.