Decoração em salas pequenas: 7 dicas para otimizar seu espaço

O principal desafio de decorar salas de apartamentos pequenos é saber como conciliar conforto e funcionalidade.

Além de encaixar os principais móveis em poucos metros quadrados, é importante manter o espaço bem aconchegante para que você e sua família possam relaxar no dia a dia enquanto assistem TV ou recepcionam um convidado.

Seguindo algumas dicas de decoração bem simples - e econômicas - é possível aproveitar cada cantinho da sala de estar e de jantar para conquistar uma decoração incrível e super acolhedora.

Decoração clara e iluminada

Quanto mais iluminação natural entrar na sala, melhor. Isso porque as cores claras em conjunto com a luz dão a sensação de que o ambiente é maior do que realmente é - além de deixar o espaço arejado e agradável no dia a dia.

A dica para garantir uma entrada de luz no ambiente é mandar fazer cortinas em tecidos claros e finos, como um voil (que permite uma boa entrada de luz) ou o linho.

Móveis pequenos, porém aconchegantes

Meça sua sala de estar para saber qual o tamanho ideal do mobiliário. Caso seja possível, mande fazer o rack, o painel e a mesa de jantar em lojas de móveis feitos sob medida, assim o espaço é aproveitado ao máximo.

Lembre-se que a circulação do espaço interfere no conforto e praticidade do ambiente, então quanto mais planejado for o projeto, melhor para sua rotina. Não deixe nada que seja extra na decoração.

Ah, também vale a pena ir até as lojas de móveis para verificar se o sofá, poltrona, cadeiras e puffs realmente são confortáveis. Caso compre online, leia comentários sobre as peças para garantir um ótimo custo-benefício. É a melhor maneira de compor uma sala bem confortável para relaxar.

Enfeites com cores alegres

A melhor forma de inserir cores alegres e vibrantes na sala pequena é por meio dos enfeites. Deixe os móveis principais e os revestimentos das paredes em tons neutros, para ampliar a decoração.

Os melhores enfeites coloridos são:

Almofadas : aliás, elas são fundamentais para o conforto do sofá. Quanto mais modelos, melhor!

Vasos de flores e plantas : decore a mesa de centro ou a mesa de jantar com a beleza das flores;

Tapete : escolha uma cor que combine com as almofadas ou poltronas para garantir a harmonia do espaço;

Quadros : que tal fazer um conjunto de quadros em aquarela ou temáticos atrás do sofá? Fica sensacional!

Integração com outros espaços

Evite separar a sala de estar da sala de jantar com divisórias, isso rouba espaço na decoração. Prefira integrar os ambientes para ter uma área maior e mais agradável para passar o tempo com a família.

Outro espaço que funciona super bem nesse esquema de integração é a cozinha com a sala de jantar/estar. Ao invés de fechar a parede com armários, monte a mesa de jantar na divisão dos ambientes, como se fosse uma bancada. Essa abertura facilita a comunicação entre quem está na cozinha com a sala e ainda permite a passagem de ar e luz por todo o cômodo.

Escolha uma parede para destacar a pintura

Se você gosta de seguir tendências, nossa dica é investir na pintura setorizada para dar um toque de cor suave na sala compacta.

Você pode escolher apenas uma parede para fazer esse tipo de pintura, como na metade dela ou no canto, formando detalhes orgânicos. É uma decoração bem criativa!

Além disso, a pintura setorizada é excelente para quem precisa montar uma escrivaninha para home office na sala ou simplesmente para diferenciar o espaço da mesa de jantar do conforto da sala de estar.

Dica: caso não goste das cores, experimente usar uma textura de papel de parede diferente, como o tijolinho branco, cimento queimado ou granilite (uma grande tendência decorativa).

Invista no minimalismo

Evite encher a sala com enfeites variados. O minimalismo é ideal para sua decoração ser clean (visualmente limpa) e iluminada, além de facilitar muito na hora de higienizar o espaço no dia a dia.

Use e abuse dos espelhos

Por refletir tudo que está a sua frente, os espelhos transmitem a sensação de amplitude em espaços compactos.

Você pode investir em móveis espelhados, como uma mesa de centro, painel de tv ou rack, assim como instalar em partes da parede para garantir um efeito ainda maior.

Mas vale lembrar que os espelhos costumam destacar a sofisticação de um projeto, portanto, caso sua decoração seja clássica, o espelho vai evidenciar essa característica no ambiente. Em modernos, será um toque de luxo.

Essas dicas de decoração foram criadas pela Equipe da Viva Decora.