Decoração e organização: as vantagens da cama box com baú

Conforto é essencial na decoração do quarto. E o modelo de cama box confere isso para o ambiente, com todas suas molas ensacadas, espumas revestidas com qualidade, e tecidos muito bem costurados.

Alguns modelos possuem ajustes de alturas, que ajudam quem divide o colchão com outra pessoa ou tem problemas de coluna. Mas o modelo de cama box baú pode unir isso à outra vantagem incrível.

Camas multifuncionais

Não basta apenas decorar os quartos de maneira criativa, também é preciso mantê-los organizados e repletos de conforto. E para garantir essa sensação de bem-estar dentro de casa, tudo precisa estar guardado em seu lugar.

Muitas vezes não podemos somar gaveteiros e outros armários dentro do cômodo, pois poderia comprometer até mesmo a livre circulação no local. Daí vem a ideia de aproveitar a zona sob a cama.

Com as camas tradicionais, utilizamos a área livre debaixo do estrado para colocar caixas organizadoras e mais. Contudo, isso nem sempre garante uma boa limpeza do quarto.

Com o tempo, essas camas foram substituídas pelas camas box, por serem muito mais confortáveis. Então, os designers passaram a sugerir, de forma inteligente, o aproveitamento do vácuo interno desta estrutura como baú.

Agora, para ter certeza de que o modelo escolhido vai, de fato, atender às suas necessidades, como aspectos como tamanho da cama e profundidade do espaço de armazenamento.

Lembrando de que ter uma cama box já é sinônimo de economia de espaço na decoração. Por quê? Porque o móvel dispensa estrutura de barras laterais, cabeceira e peseira. Com isso, o ganho de área livre é bastante perceptível.

Camas box baú

Claro que as camas box baú juntam essa boa característica de design, que faz reduzir a área ocupada da planta dos quartos, com sua versatilidade e multifuncionalidade. E isso por conta desse seu espaço de armazenamento integrado, fora outros recursos de design ergonômico. Boas soluções que podem ser vistas aplicadas às versões de cama box casal, solteiro e infantil.

Para acessar o baú na parte interna dessas camas, basta levantar, pela sua parte frontal, o sistema de suporte do colchão. Esse sistema mecânico lembra bastante a abertura de porta-malas de veículos.

Ele se vale de pistões ou válvulas hidráulicas que dispensam grandes esforços físicos para o abrir e fechar do baú. O único peso encontrado é mesmo do colchão e roupas de cama. É uma estrutura bem segura.

Alguns modelos, em especial, possuem esse fundo de baú totalmente vazio - como é o caso das camas box solteiro, com 88cm x 188cm.

Outros apresentam uma divisão no meio, que garante mais sustentação para o colchão e setores iguais para organizar melhor os pertences no local - é o caso das camas box casal, com 138cm x 188 cm até 193cm x 203 cm.

Nas camas baú é possível guardar roupas da estação, cobertores, brinquedos, livros, sapatos, contas e documentos, roupas de cama, roupas de banho, roupas de mesa, malas de viagem, mochilas, barracas, colchões infláveis, travesseiros extras, equipamentos eletrônicos, ferramentas, álbum de fotografias e outras lembranças.

Organização do baú

Cabe muita coisa dentro de uma cama box baú. Primeiro analise o tamanho de espaço de armazenagem disponível e estude como organizar as coisas para não ultrapassar a altura da base ou a profundidade do móvel. Para aproveitar cada pedacinho de área, junte os objetos por categorias. E guarde os de uso menos frequente e maiores no fundo.

Usar embalagens à vácuo para compactar objetos guardados é uma ótima maneira de otimizar o espaço do baú da cama box. Outra ideia são as caixas organizadoras, bem distribuídas e organizadas por formatos ou cores. Isso também facilita o processo de organização, livra os itens do acúmulo de poeiras e bactérias, que podem causar alergias.

Como a cama box com baú pode ser valorizada na decoração do quarto?

A cama box, acompanhada de uma linda cabeceira, deve se destacar no cenário e valorizar a decoração do quarto - seja ele de casal ou de solteiro. Para um ambiente mais funcional, a maioria das pessoas prefere um conjunto mais minimalista de roupa de cama, além do acompanhamento de cabeceira e mais em cores neutras. Quanto menos elementos ao redor, melhor, mais harmônico e equilibrado.

Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.

