Decoração de Natal na medida: anote dicas para acertar nos enfeites

A alegria do Natal merece ser retratada na decoração de casa. Não é maravilhoso poder resgatar as velhas tradições e fazer com que todos voltem sentir a magia desta data? E, vamos combinar, o mundo nunca precisou de tantas demonstrações de amor, como as que costumam ser vistas nesta época. Vamos preparar a fachada, o jardim e a varanda de casa para o Natal?

Originalidade

Se você é uma pessoa criativa e com habilidades manuais, certamente não sentirá dificuldade para criar uma decoração de Natal autêntica para a frente da sua casa. Uma sugestão são os cordões personalizados. Pode-se esticar uma longa faixa de luzinhas e colocar, em intervalos, uma peça autêntica. Pode ser um globo feito de barbante ou uma estrela de cartolina colorida.

Toques de humor

Os tais cordões de luz podem ser esticados através do beiral do telhado da varanda. Já no jardim, outros elementos, feitos por você, podem adornar as bordas dos canteiros – como raquetes para gravar na grama em formatos variados de personagens do Natal. Claro que coisas semelhantes também são encontradas prontas nas lojas. E algumas delas vêm até com luzinhas, ajudando a iluminar todo o trajeto do portão até a porta de entrada da casa.

Esta decoração montada no jardim e na varanda pode ganhar toques bem coloridos e engraçados, inspirados nas histórias e canções de Natal. Quer contar para as crianças, através da decoração do seu imóvel, sobre o Papai Noel e suas renas, os bonecos de neve, os elfos e os presentes? E por que não os ensinar sobre a verdadeira razão pelo qual comemorarmos esta data, retratando a cena do nascimento de Cristo?

Para tornar toda esta composição bem divertida, invista em muitas fitas e laços. Também em bolinhas de todas as cores. E não esqueça das guirlandas. Elas podem ajudar a enfeitar janelas.

Mas o mais comum é colocar uma na porta de entrada. Tal item deve combinar com a decoração de fora e dentro de casa, dando boas-vindas aos visitantes e atraindo energias positivas para a festa.

Dramaticidade

Decorações de Natal instaladas em fachadas impactam o olhar; e elas podem também ter certo ar dramático, além do bom humor. É o caso das super elaboradas decorações cheias de pirotecnia que são montadas por empresas especializadas nos Estados Unidos.

Estas decorações contam especialmente com refletores de luz e cordões de lâmpadas de LED, ligadas e desligadas em um ritmo especial, controlado por um computador.

Claro que você não precisa investir em tanta tecnologia para conseguir criar uma decoração de Natal realmente espetacular para a fachada, varanda e jardim de sua casa.

Comece colocando luzinhas nos elementos naturais mais proeminentes do paisagismo, como ciprestes e palmeiras. Já as tuias, por vezes colocadas em vasos grandes ao lado da porta de entrada, para “proteção energética”, podem simular pequenos pinheirinhos de Natal.

Quer dar mais volume à esta decoração idealizada? Então, aposte nos festões – existem em todas as cores possíveis e imagináveis. Sempre é possível se surpreender com as alternativas.

Alguns festões já vêm com enfeites junto, mais brilhantes que se destacam na iluminação local. Mas os modelos de festões mais bonitos, muito utilizados em decorações norte americanas e europeias, e que realmente combinam com o “clima” do Natal, são os que imitam galhos de pinheiro. Estes podem ter os seus filamentos abertos e dobrados, formando arcos e mais formatos ou envolvendo pilastras e cercas.

Estes festões podem ser utilizados para criar uma marcação na porta de entrada da sua casa. Eles também podem destacar o desenho da varanda e mais detalhes da arquitetura e decoração do imóvel.

Sua casa pode ficar linda neste Natal, basta usar toda sua criatividade e se inspirar nessas ideias, vamos lá, tente você também!

Essas dicas de decoração natalina foram criadas pela equipe Viva Decora.