Dê um upgrade na cozinha com a geladeira mais adequada para a sua

No que você logo pensa ao comprar uma geladeira? Em primeiro lugar no preço, óbvio. E depois você estuda as possibilidades até achar o melhor custo-benefício. Mas e a estética, importa? Claro que sim. Até porque o design da geladeira que você escolher pode alterar completamente a imagem da cozinha da sua casa. Ainda bem que existem muitas opções deste produto à venda. Aqui falaremos de modelos de refrigeradores ou de geladeiras que são capazes de mudar o visual da decoração de qualquer cozinha.

Ambiente assinado por Vitral Arquitetura Ambiente assinado por Vitral Arquitetura

A tradicional geladeira branca

No passado havia geladeiras de muitas cores no mercado. Mas as geladeiras brancas são as que passaram mais tempo nas lojas. Ainda hoje existem vários modelos nessa cor sendo produzidos por marcas de boa reputação. A maior parte destes modelos apresenta uma porta adicional, a do freezer, na parte de cima. Mas também há alguns modelos importados com duas portas, tipo ‘side-by-side’.

O legal das geladeiras brancas é que elas combinam com todo tipo de decoração de cozinha. Mas, por conta das mais recentes novidades dos fabricantes, elas acabam sendo vistas como defasadas. Uma tremenda injustiça. Geladeiras brancas são capazes de deixar as cozinhas com um visual mais neutro e, além disso, com aspecto limpo. Faz todo sentido para o ambiente em questão.

Ambiente assinado por 3P Studio Ambiente assinado por 3P Studio

A geladeira de inox

As geladeiras em inox são a sensação do momento. O visual delas deixa as decorações de cozinhas com um aspecto super moderno. É por isso que as fabricantes passaram a lançar modelos de geladeiras em cinza – foscas, brilhosas ou com efeito escovado. Mas é importante avaliar a peça antes da compra para saber se é de inox. Do contrário, ela pode não apresentar a mesma durabilidade.

Existem muitos modelos de geladeiras em inox. Basta fazer uma pesquisa rápida para comprovar. Os mais caros são aqueles de duas portas, tipo ‘side-by-side’. Também existem os de uma porta, com diferentes funcionalidades. Por exemplo: as duplex comuns, as com dispenser de água e as com sistema inverse. Lembre-se de verificar, de todo modo, se o modelo escolhido é mesmo Frost Free.

Ambiente assinado por Conseil Brasil Ambiente assinado por Conseil Brasil

A geladeira vintage, colorida

Por fim, vamos falar das geladeiras coloridas. Elas estavam na moda no passado e agora “estão com tudo” outra vez. Claro que os novos modelos apresentam detalhes mais modernos. Estes aparelhos costumam oferecer uma boa mistura entre as tecnologias disponíveis na atualidade com a beleza do design de outrora. Inclusive, vários destes modelos simulam os antigos, com uma pegada mais retrô.

Ambiente assinado por Mauricio Karam Ambiente assinado por Mauricio Karam

Basicamente, há dois tipos diferentes de geladeiras retrôs. Há as geladeiras com cerca de 400 litros, com uma porta e na cor preto. E há as geladeiras com quase 300 litros, com bordas arredondadas e em cores como vermelho escarlate, amarelo canário e azul celeste. E diversos tipos de frigobares, com cerca de 120 litros, em diversas cores.

Talvez nem precisássemos dizer o quanto as geladeiras coloridas são poderosas e mudam a decoração. São capazes de deixar um ambiente com visual bem diferente, alegre e ousado. Elas combinam demais com composições joviais de estilo urbano. E, inevitavelmente, por sua cor e formato, vão acabar sendo o ponto focal principal dos cenários.

Ambiente assinado por Érica Salguero Ambiente assinado por Érica Salguero

Para encerrar, é preciso estudar todas as opções. Só o fato de você trocar a sua geladeira velha por um modelo novo já fará a decoração da cozinha da sua casa ficar com cara renovada. Além do mais, os novos modelos vêm com selo energético, que comprovam menos consumo de energia. Bom para o seu bolso e para o meio ambiente. Agora, pense bem e faça a sua escolha para deixar sua cozinha incrível.

Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.