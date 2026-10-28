Os 50 melhores hotéis do Brasil

Poucos países reúnem uma diversidade de paisagens tão ampla quanto o Brasil, característica que pode representar uma vantagem competitiva para a hotelaria nacional. Muitos dos principais hotéis do país estão cercados por fauna e flora que se integram à arquitetura e funcionam como uma extensão da experiência oferecida aos hóspedes. É o caso do Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel, instalado dentro do Parque Nacional do Iguaçu (PR). Depois de permanecer por dois anos entre os cinco melhores hotéis do país no ranking Casual EXAME, o empreendimento chegou ao pódio em 2026.

A variedade de cenários ajuda a explicar a diversidade da hotelaria brasileira. Ao longo de mais de 7.400 quilômetros de litoral, praias, falésias, dunas e ilhas se alternam. No interior, os hotéis se espalham por ecossistemas tão distintos quanto a Amazônia, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga e o Pantanal. As diferenças também aparecem na cultura, na gastronomia, na arquitetura e na forma como cada destino recebe seus visitantes.

Nos primeiros oito meses de 2026, o Brasil recebeu 6,4 milhões de turistas internacionais, segundo dados da Embratur. É nesse cenário que chega a terceira edição do ranking Casual EXAME 50 Melhores Hotéis do Brasil, com hotéis, resorts e pousadas localizados em 33 cidades de 13 estados.

A lista foi elaborada a partir dos votos de um júri formado por 34 jornalistas, críticos e influenciadores especializados em turismo e estilo de vida de diferentes regiões do país (confira abaixo). Cada jurado indicou dez hotéis, em ordem de preferência, nos quais se hospedou ou com os quais teve contato profissional, seja em eventos, seja em reportagens, ao longo do último ano. Confira os eleitos e escolha o destino da sua próxima viagem.

Por Júlia Storch e Juliana A. Saad

☉ 1 o LUGAR - Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel

Pela primeira vez, o Hotel das Cataratas chegou ao topo do ranking dos melhores hotéis do Brasil. Parte da experiência está justamente no que nenhum outro hotel do país consegue oferecer: é o único instalado dentro do Parque Nacional do Iguaçu, cercado por 185.000 hectares de Mata Atlântica e diante das exuberantes 275 quedas d’água. Os hóspedes podem acessar a área das quedas antes da abertura e depois do fechamento do parque, quando os visitantes já foram embora e as trilhas ficam praticamente vazias. Projetado por Ângelo Alberto Murgel, o edifício de 1958 segue uma arquitetura inspirada no estilo português, pensada para se integrar à paisagem. A natureza também aparece nos interiores, com pinturas de Ludmilla de Montes e Romilda Patez e azulejos pintados à mão. São 176 apartamentos em 12 categorias, incluindo suítes com vista para as quedas. Na gastronomia, a novidade é o restaurante Y, criado em parceria com o chef Luiz Filipe Souza, com um menu que percorre sabores brasileiros em uma releitura de pratos como o ovo dourado com tucupi e mandioca e a feijoada.

Serviço: diárias a partir de 3.700 reais + 15,5% de taxas (exceto feriados). Café da manhã incluso no restaurante Ipê. Rodovia BR-469, km 32, Parque Nacional do Iguaçu, Foz do Iguaçu, Paraná. Reservas: (21) 2545-8878 ou belmond.com

☉ 2 o LUGAR - Rosewood São Paulo

A piscina do hotel Rosewood, em São Paulo: arte na hotelaria☉ 3o LUGAR (Rosewood/Divulgação)

Por dois anos, o Rose­wood São Paulo esteve na primeira colocação deste ranking. Instalado a poucos passos da Avenida Paulista e em meio ao ritmo acelerado da capital, o hotel funciona como um respiro de arte e natureza, com jardins, ­áreas verdes e arquitetura que ajudam a criar a sensação de estar isolado na maior metrópole do país.

O hotel ocupa a antiga Maternidade Matarazzo e a Torre Mata Atlântica, projetada por Jean Nouvel, com 184 quartos e suítes. Sob a direção artística de Philippe Starck, mais de 450 obras de artistas brasileiros estão espalhadas por quartos e áreas comuns, com trabalhos de nomes como Vik Muniz, Sandra Cinto e Caligrapixo. A vegetação também se destaca na experiência com jardins que cercam parte dos espaços de convivência, enquanto o restaurante Le Jardin se estende do lobby para a área externa, aproximando interior e natureza. A gastronomia é outro dos pilares da propriedade, com seis restaurantes e bares. Além do Le Jardin, aberto 24 horas, estão o Blaise, de inspiração francesa, e o Taraz, dedicado à cozinha sul-americana e ao fogo. Duas piscinas e o Asaya Spa completam o refúgio urbano.

Serviço: diárias sob consulta. Rua Itapeva, 435, Bela Vista, São Paulo. Reservas: (11) 3797-0500 ou saopaulo@rosewoodhotels.com

☉ 3 o LUGAR - Copacabana palace, A Belmond Hotel

Vista do quarto do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro: reforma neste ano (Belmond Hotel/Divulgação)

Há mais de um século emoldurado no cenário de Copacabana, o Copacabana Palace segue se reinventando. A nova fase do hotel gira em torno de um de seus maiores símbolos: a piscina. Depois de uma reforma de 19 meses no Edifício Piscina e em seu entorno, o espaço ganhou um novo desenho no fundo, inspirado nas águas do oceano em frente ao hotel, com curvas que substituem parte da antiga geometria de linhas retas. Ao redor dela surgem ainda o novo Bar do Copa, com balcão de quase 10 metros, novas suítes com varandas voltadas para a piscina e o mar e uma área social renovada que muda de ritmo ao longo do dia, dos mergulhos pela manhã à bossa nova ao vivo à noite.

Em novembro, esse circuito também ganha o Lumio, novo restaurante do chef Nello Cassese. Com apenas 38 lugares por noite, o endereço terá um menu degustação que aproxima o sul da Itália do Brasil, combinando referências mediterrâneas e ingredientes nacionais, além de uma adega com mais de 400 rótulos. Ao lado do Mee, estrelado pelo Guia Michelin, e do Pérgula, a novidade consolida os arredores da piscina como um dos principais polos de gastronomia e convivência do Copa.

Serviço: diárias a partir de 3.150 reais + 15,5% de taxas (exceto feriados). Café da manhã incluso no Pérgula. Avenida Atlântica, 1.702, Copacabana, Rio de Janeiro. Reservas: (21) 2545-8878 ou belmond.com

☉ 4 o LUGAR - Palácio Tangará

Palácio Tangará, em São Paulo: paisagismo e mesas ao ar livre (Palácio Tangará/Divulgação)

Cercado pelo Parque Burle Marx, o Palácio Tangará consegue algo raro em São Paulo ao fazer a cidade quase desaparecer da vista. Inaugurado em 2017, o hotel tem 141 quartos e suítes voltados para o verde e combina a elegância de um palácio urbano com a sensação de estar em um refúgio cercado pela natureza. A gastronomia é um dos protagonistas. O Tangará Jean-Georges já conquistou quatro vezes uma Estrela Michelin e combina técnicas francesas, influências asiáticas e ingredientes brasileiros. No Pateo do Palácio, mesas ao ar livre ficam entre as árvores do parque, cenário para o disputado brunch de domingo, o chá da tarde e noites de jazz e bossa nova. Duas piscinas semiolímpicas e climatizadas — uma interna e outra externa —, além do Lancôme Absolue Spa, completam a experiência de bem-estar em meio a um dos maiores respiros verdes da capital paulista.

Serviço: diárias a partir de 3.800 reais por casal, com café da manhã. Rua Deputado Laércio Corte, 1.501, Panamby, São Paulo. Reservas: (11) 4904-4001 ou oetkercollection.com/pt/hoteis/palacio-tangara

☉ 5 o LUGAR - Hotel Ort

Hotel Ort, em Campos do Jordão: inspiração bávara e alta gastronomia (Hotel Ort/Divulgação)

Em meio à Serra da Mantiqueira, o Hotel Ort transforma a paisagem de Campos do Jordão em parte da experiência. Cercado por araucárias, o hotel combina arquitetura de inspiração bávara, gastronomia e uma forte proposta de bem-estar, com espaços pensados para desacelerar e aproveitar a montanha em outro ritmo. O empreendimento manteve a mesma posição conquistada em 2025 neste ranking. A novidade agora vem da própria terra. O hotel iniciou a produção de seus primeiros vinhos e espumantes autorais, da linha Despina, elaborados com uvas Chardonnay e Pinot Noir. A vindima virou também experiência para os hóspedes, que podem acompanhar etapas da vinificação e até participar da pisa das uvas. Os rótulos foram pensados para harmonizar com os pratos dos três restaurantes do hotel: o Küche, de inspiração europeia; o descontraído Ôpa; e o Eins, dedicado a menus degustação.

Serviço: diárias a partir de 1.440 reais. Rua Engenheiro Gustavo Kaiser, 165, Vila Natal, Campos do Jordão, São Paulo. Reservas: (11) 2824-2000, (12) 99150-0888 ou reservas@orthotel.com.br

☉ 6 o LUGAR - F asano Jardins

Piscina do Fasano Jardins: primeiro hotel da marca (Fasano/Divulgação)

O lobby do Fasano Jardins, em São Paulo, funciona como uma grande sala de estar e concentra boa parte da identidade do hotel. Madeira, couro, mármore travertino de Roma, tijolos ingleses e móveis antigos compõem o ambiente de tons sóbrios, que se tornou também um tradicional ponto de encontro da cidade. Primeiro hotel da marca Fasano, o endereço deu um salto no ranking deste ano: passou da 24a posição, em 2025, para a 6a colocação.

As 60 acomodações, divididas em cinco categorias, seguem a mesma elegância discreta, com camas king size, lençóis de algodão egípcio de 500 fios, travesseiros de plumas de ganso, tapetes persas e vasos de Murano que remetem à herança italiana da Família Fasano. A gastronomia também é parte central da experiência, com o restaurante Fasano, o Nonno ­Ruggero e o Baretto, embalado por jazz, blues e bossa nova. No 21o andar, a piscina aquecida revestida de mármore travertino romano tem cascatas, poltronas de Hans Wegner e grandes janelas com vista panorâmica para os Jardins e a cidade.

Serviço: diárias sob consulta. Rua Vittorio Fasano, 88, Jardins, São Paulo. Reservas (11) 3896-4000

☉ 7 o LUGAR - Casana Hotel

Casana Hotel: privacidade e escola de kitesurf na Praia do Preá, no Ceará (Casana Hotel/Divulgação)

Na Praia do Preá, no Ceará, o Casana Hotel aposta em uma ideia de luxo em pequena escala. São apenas sete suítes distribuídas em uma área de 10.000 metros quadrados, todas de frente para o mar e pensadas para garantir privacidade aos hóspedes. O cenário também ajuda a definir a experiência. Com ventos constantes, o destino é um dos mais procurados do mundo para a prática de kitesurf, e o hotel mantém escola própria com equipamentos renovados.

Para a temporada 2026/2027, o hotel ampliou o foco em bem-estar e esporte. A Suíte Master ganhou piscina privativa com raia de 15 metros, enquanto o novo Wellness Center reúne saunas, hidromassagem, imersão a frio, massagens e tratamentos. A estrutura esportiva também cresceu, com quadra de tênis, bicicletas elétricas e aulas de jiu-jítsu. Na gastronomia, as diárias incluem todas as refeições, servidas à la carte em menus rotativos, com ingredientes locais e cozinha brasileira e internacional. Segundo Natalia Furland, proprietária junto com seu marido, Jimmy, “a construção do Casana é a realização de um sonho, ao oferecer uma experiência completa, pensada nos mínimos detalhes, com base em tudo de mais incrível que pudemos experienciar durante nossas viagens ao redor do mundo”.

Serviço: diárias sob consulta. Avenida Beira Mar, s/n, Caiçara, Cruz, Ceará. Reservas: (85) 2180-5076 ou reservations@casana.com

☉ 8 o LUGAR - Fasano Salvador

Piscina do Fasano Salvador: no topo do edifício em estilo art déco (Xico Diniz/Divulgação)

Instalado em um prédio histórico tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac), o Fasano Salvador carrega no próprio endereço parte da memória da cidade. Por mais de 45 anos, o edifício em estilo art déco abrigou o jornal A Tarde. A fachada ainda exibe o letreiro original do periódico, agora ao lado do sobrenome Fasano.

Com 11 andares, o hotel reúne 70 apartamentos, de 26 a 73 metros quadrados. O destaque é o número 106, antiga sala da presidência do jornal, que preserva o piso de taco, os painéis de jacarandá e adornos de gesso restaurados. O projeto também manteve o desenho original das portas e reaproveitou as janelas superiores como luminárias. No rooftop, a piscina revestida de granito Azul Bahia se abre para a Baía de Todos os Santos, ao lado do bar, do spa e da academia. Na gastronomia, o Gero combina clássicos italianos com sabores locais, como moquecas, bobó de camarão e cocada de forno, em um salão que também preserva elementos da construção dos anos 1930.

Serviço: diárias a partir de 2.280 reais + taxas. Praça Castro Alves, 5, Salvador. Reservas: (71) 2201-6300 ou ssa@fasano.com.br

☉ 9 o LUGAR - Mahré Hotel & Spa

Mahré, em São Miguel dos Milagres: piscina privativa em cada quarto (Mahré/Divulgação)

No Mahré, em São Miguel dos Milagres, a sensação de isolamento começa dentro da própria suíte. São apenas 30 acomodações espalhadas por uma área de mais de 40.000 metros quadrados, todas com piscina e jardim privativos, cama king size, sala integrada, enxoval Trousseau e amenities Bvlgari.

A arquitetura, assinada pelos escritórios Agra e ­Lemos e João Armentano, foi pensada para manter o mar e a vegetação sempre próximos. Fora dos quartos, o hotel reúne piscina com raia semiolímpica, quadra de tênis, academia 24 horas, rooftop voltado para o mar e serviço de praia. Massagens também podem ser feitas nas varandas das suítes, cercadas pelo verde.

Na gastronomia, o chef Rafa Gomes, vencedor do MasterChef Profissionais e do Iron Chef Brasil, aposta em uma cozinha autoral que combina técnica e ingredientes locais. A experiência se estende a jantares privativos na praia ou no jardim e a piqueniques ao pôr do sol às margens do Rio Tatuamunha.

Serviço: diárias a partir de 3.188 reais, com café da manhã. Sítio Monjolo, São Miguel dos Milagres, Alagoas. Reservas: (82) 99381-1515

☉ 10 o LUGAR - Fera Palace Hotel

Fera Palace Hotel : vista privilegiada para o pôr do sol (Fera Lounge/Divulgação)

Do alto do Centro Histórico de Salvador, o Fera Palace combina algumas das marcas mais fortes da cidade: arquitetura, arte, gastronomia e a vista para a Baía de Todos os Santos. No rooftop, a cúpula de cobre original dos anos 1930 divide espaço com uma piscina de borda infinita revestida por azulejos artesanais e com o Fera Lounge, ponto privilegiado para acompanhar o pôr do sol. A principal novidade está à mesa. O Arento, comandado pelo chef baiano Peu Mesquita, aproxima o litoral da Bahia do Mediterrâneo, com peixes, mariscos, ingredientes de produtores locais e massas artesanais.

Nos interiores, o passado do antigo Palace Hotel continua presente, mas ganha novas leituras. Obras de Nádia Taquary e fotografias de Akira Cravo ocupam os ambientes, enquanto pisos originais, referências art déco e materiais como linho, sisal e algodão ajudam a preservar o vínculo do hotel com Salvador.

Serviço: diárias a partir de 1.230 reais + taxas. Rua Chile, 20, Centro Histórico, Salvador. Reservas: (71) 3036-9200 ou reservas@ferahoteis.com

Os 50 Melhores Hotéis

A lista completa dOs finalistas apontados pelos jurados da Casual EXAME

1 Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel Foz do Iguaçu, PR 2 Rosewood São Paulo São Paulo, SP 3 Copacabana Palace, A Belmond Hotel Rio de Janeiro, RJ 4 Palácio Tangará São Paulo, SP 5 Hotel ORT Campos do Jordão, SP 6 Fasano Jardins São Paulo, SP 7 Casana Hotel Cruz, Praia do Preá, CE 8 Fasano Salvador Salvador, BA 9 Mahré Hotel & Spa São Miguel dos Milagres, AL 10 Fera Palace Hotel Salvador, BA 11 Emiliano Rio Rio de Janeiro, RJ 12 Nannai Muro Alto Ipojuca, PE 13 Estância Caiman Miranda, MS 14 Fairmont Rio de Janeiro Copacabana Rio de Janeiro, RJ 15 Awasi Santa Catarina Governador Celso Ramos, SC 16 Uxua Casa Hotel & Spa Trancoso, BA 17 Clara Arte Resort Brumadinho, MG 18 Barracuda Hotel & Villas Itacaré, BA 19 Txai Resort Itacaré Itacaré, BA 20 Botanique Hotel Campos do Jordão, SP 21 Mirante do Gavião Amazon Lodge Novo Airão, AM 22 Janeiro Hotel Rio de Janeiro, RJ 23 Tivoli Ecoresort Praia do Forte Mata de São João, Praia do Forte, BA 24 Ibiti Projeto Lima Duarte, MG 25 Hotel Toriba Campos do Jordão, SP 26 Casa Marambaia Petrópolis, RJ 27 Íz Hotel Conceito Goiânia, GO 28 Juma Amazon Lodge Autazes, AM 29 Jaguaríndia Village Fortim, CE 30 Casas Brancas Boutique Hotel Búzios, RJ 31 Hotel Arpoador Rio de Janeiro, RJ 32 Fasano Rio de Janeiro Rio de Janeiro, RJ 33 Clara Ibiúna Resort Ibiúna, SP 34 KA BRU Beach Boutique Hotel Maraú, BA 35 LK Design Hotel Florianópolis, SC 36 Hotel Unique São Paulo, SP 37 OIÁ Casa Daia Barroquinha, CE 38 Origem Patacho Design Hotel Porto de Pedras, AL 39 Anttunina Pousada e Spa Maragogi, AL 40 Pousada Literária de Paraty Paraty, RJ 41 Fasano Angra dos Reis Angra dos Reis, RJ 42 Fazenda Bom Retiro Hotel Boutique Vinícola Thera Bom Retiro, SC 43 Zendaya Resort Beach Sport & Spa Búzios, RJ 44 Pousada Trijunção Jaborandi, BA 45 Anavilhanas Jungle Lodge Novo Airão, AM 46 Casa Brasileira Hotel Galeria Porto de Pedras, AL 47 Fasano Boa Vista Porto Feliz, SP 48 Fasano Trancoso Trancoso, BA 49 JW Marriott Hotel São Paulo São Paulo, SP 50 Parador Cambará do Sul Cambará do Sul, RS

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