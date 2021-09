David Luiz aceita proposta do Flamengo, diz jornalista

David Luiz e Flamengo chegaram a um acordo verbal, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Em outras ocasiões, o profissional italiano acertou sobre o destino de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Se em meados de agosto as negociações pareciam difíceis de se concretizar, agora, de acordo com Romano, o zagueiro já aceitou a proposta de defender o rubro-negro carioca até dezembro de 2022. O próximo passo seria a parte burocrática do processo com o empresário de David, Giuliano Bertolucci.

“Exclusivo: David Luiz Para o Flamengo, acordo verbal selado e lá vamos nós. O zagueiro brasileiro aceitou a proposta de contrato até dezembro de 2022. Agora, está preparado para se juntar ao Mengão. Hora da papelada. Missão: também vencer a competição no Brasil”, escreveu o jornalista.

O clube carioca não esconde os esforços para trazer o jogador que, desde que saiu do inglês Arsenal, está sem contrato com nenhum time e não esboça um retorno ao futebol europeu.

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, estava pessoalmente empenhado na contratação e teria apresentado aos seus representantes as condições do clube para ter o jogador, de 34 anos, em seu elenco.