Daslu retorna para ressignificar o conceito de morar

Que a Daslu foi um marco na história do luxo brasileiro, ninguém discute. “Muita gente frequentou a loja quando era muito jovem, com os pais, ou quando já era adulto”, diz Fabrício Mitre, CEO da Mitre Realty. “E a quantidade de pessoas que ouviram falar nela é incalculável”.

A influenciadora digital Barbara Katz Migliori lembra de circular por lá como se fosse ontem. “Quando a gente pensa de que forma o luxo foi forjado no Brasil, é inegável que o nome Daslu venha à mente e paute uma série de referências que, se não nasceram naqueles espaços ‘labirínticos’, como se descrevia a mélange de casinhas no bairro da Vila Nova Conceição que abrigaram a primeira formação da boutique, certamente ali se consagraram”, escreve ela no manifesto da nova Daslu.

Sim, a icônica marca está de volta — só que não mais como uma loja de roupas e artigos de luxo. Ela foi adquirida, dois anos atrás, pela Mitre Realty, incorporadora referência no segmento de alto padrão. Incorporada ao portfólio da companhia, a primeira experiência da Daslu, revelada esse mês, será o Daslu Residences São Paulo, empreendimento imobiliário sem paralelos.

“A Daslu é, sem dúvida, uma das mais valiosas surpresas da Mitre e um presente para o mercado. Nossa primeira iniciativa é um produto único que mantém vivo o DNA da marca: a atenção ao cliente de forma impecável e a excelência na curadoria de experiências”, resume o CEO da Mitre Realty.

Sim, a incorporadora cogita erguer outros empreendimentos com a marca Daslu Residences em outras praças, eventualmente por meio de licenciamento. “É uma referência brasileira em matéria de sofisticação”, acrescenta o executivo.

Daslu Residences São Paulo

Com 31 andares, o Daslu Residences São Paulo será um novo marco arquitetônico na cidade. Com design contemporâneo, a fachada será revestida com mármore travertino entre o térreo e o terceiro pavimento, no qual a torre residencial começa.

Projetado pelo escritório Königsberger Vannucchi Arquitetos Associados, o empreendimento terá duas entradas para pedestres, pela Rua Chabad e pela Alameda Gabriel Monteiro da Silva. Ambas darão acesso ao chamado Boulevard Daslu, um espaço aberto ao público e repleto de surpresas inspiradas pela arquitetura européia. “Vai ser uma continuação do bairro”, explica Mitre. “Estamos criando um novo hotspot nos Jardins”.

O paisagismo, outro diferencial do empreendimento, será assinado por Benedito Abbud. A arquitetura de interiores está a cargo de Patricia Anastassiadis, responsável por renomados projetos hoteleiros de alto luxo no Brasil e no exterior.

O térreo vai abrigar um restaurante de um dos chefs brasileiros mais comentados da atualidade. Falamos de Rafael Cagali, dono do Da Terra, em Londres, que ostenta duas estrelas Michelin. “Trazer Rafael Cagali ao Daslu Residences São Paulo é um marco. Proporcionar ao público brasileiro a experiência da alta gastronomia de um chef condecorado internacionalmente, enquanto valorizamos nossa culinária nacional de forma inédita e sofisticada é sem dúvida algo exponencial”, ressalta Fabricio.

Uma escada rolante dará acesso ao ‘Daslu SPA & Wellness Club”, um espaço de mais de 600 metros assinado pela Renata de Abreu - uma das maiores referências do país e internacional em wellness - que oferecerá terapias inovadoras e customizadas.

Para momentos de encontros e descontração, o espaço “The Bar” é inspirado nos famosos clubes privados de Londres e Nova York e proporciona um ambiente intimista e elegante. Complementando a experiência, o “The Terrace” acrescenta uma dose de charme com personalidade ao projeto. Inspirado nos brunches e no clássico chá da tarde europeu, o ambiente criará uma atmosfera única em São Paulo com um espaço ao ar livre para relaxar e apreciar a vista privilegiada, em andar superior, prometendo ser um dos locais mais aconchegantes e encantadores de São Paulo.

O edifício também oferecerá um simulador de golfe profissional em parceria com a Tiro Certo (nenhum outro edifício residencial dispõe de algo do tipo) e uma academia assinada e acompanhada pela Sett Academia, exclusiva para moradores.

Com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 600 milhões, o Daslu Residences São Paulo terá três categorias de apartamentos que variam de 114 metros quadrados (com duas vagas na garagem) a 350 metros quadrados (com até quatro vagas). O cliente terá ainda a opção de receber seu apartamento pronto e inteiramente decorado.

O empreendimento vai ressignificar o conceito de morar à medida que oferece serviços exclusivos de concierge, mordomia, assessoria de eventos, alfaitaria, laundry service, health coach, governança, além de reparos e instalações.

“Hospitalidade e conveniência foram pensadas para redefinir o conceito de luxury living; nossos residenciais terão serviços de excelência e atendimento cuidadoso que, combinados à um time altamente capacitado, criarão uma experiência verdadeiramente única e sem igual.”, comenta o CEO.

Marina Ruy Barbosa: uma das primeiras proprietárias do Daslu Residences São Paulo, atriz é embaixadora da marca (Daslu/Divulgação)

Não é à toa que uma das primeiras proprietárias do Daslu Residences São Paulo é a atriz e embaixadora da marca Marina Ruy Barbosa. “Dentro do segmento de altíssimo padrão, 52% dos nossos clientes são de fora de São Paulo”, revela Mitre. “São pessoas interessadas em ter uma base na cidade e que privilegiam a praticidade”.

Assim como ela, os moradores do empreendimento que marca a retomada da Daslu poderão ainda fazer parte de um membership club que prevê experiências exclusivas no Brasil e ao redor do mundo, comandadas por um coletivo de renomados curadores nos segmentos de viagem, hospitalidade, gastronomia, bem-estar, arte, cultura, entre outros. “Nossa intenção é que a Daslu seja um grande vetor de geração de valor da companhia nos próximos anos, com licenciamento da marca também em outros segmentos do mercado de luxo”, finaliza o CEO.