Stone apresenta novo Índice do Varejo para apoiar empreendedores. Veja o que muda

A Stone, conhecida por oferecer um ecossistema completo de soluções financeiras e de gestão para os empreendedores, acaba de realizar sua primeira grande atualização no Índice do Varejo Stone (IVS). Em sua 22ª edição, o estudo mensal que acompanha a movimentação do setor ganha um novo formato, mais prático e intuitivo, com linguagem aprimorada para apoiar os empreendedores em decisões estratégicas para seus negócios.

O Índice, que utiliza uma metodologia desenvolvida pelo Federal Reserve Board (Fed), dos Estados Unidos, trará a partir de agora análises detalhadas sobre mais segmentos, como combustíveis e artigos de uso pessoal, além de comparar o desempenho do mercado digital e físico.

Essa renovação busca fortalecer a comunicação da marca com os varejistas ao apresentar um conjunto mais abrangente de análises e métricas. O IVS traz ainda gráficos interativos, que permitem segmentar os dados por variações mensais e anuais, estados e setores do comércio, facilitando a visualização de tendências.

Com uma nova identidade visual, o estudo foi agora incorporado à plataforma de conteúdo da Stone. O objetivo é oferecer uma linguagem conectada com a realidade do empreendedor brasileiro, gerando insights valiosos que auxiliem nos desafios diários do seu negócio.

“O novo formato do Índice do Varejo Stone (IVS) reflete nosso compromisso em oferecer informações mais precisas e acessíveis para os varejistas. Queremos que o empreendedor tenha em mãos não apenas dados, mas insights que apoiem suas decisões estratégicas.”

Matheus Calvelli, pesquisador e cientista de dados da Stone

Outubro volta a trazer números positivos

Após um primeiro semestre positivo, embora moderado, os resultados de outubro sugerem que a queda registrada em setembro pode ter sido uma exceção, visto que este movimento veio em um contexto de baixa taxa de desemprego, que atingiu mínimas históricas de 6,4% em setembro de 2024, aumento da massa salarial e crescimento de 24% nas concessões de crédito para consumo.

Dados de outubro: mês foi muito positivo para o varejo, com crescimento tanto nas lojas físicas quanto online (Stone/Divulgação)

Comparativo digital versus físico



No comparativo entre vendas nos ambientes online e físico, o Comércio Digital apresentou um crescimento mensal de 3,2%, enquanto o Comércio Físico cresceu 0,4%. Esse desempenho reflete uma tendência de digitalização da jornada de compra, apontando uma preferência dos consumidores.

No comparativo anual, os resultados também são positivos, com altas de 4,9% no digital e 2,7% no físico, evidenciando que ambos os canais seguem em uma trajetória de crescimento.

Setores de maior crescimento

Olhando setores separadamente, o IVS destaca o setor de Material de Construção, que apresentou a maior alta do mês, com crescimento de 5,1% em outubro, recuperando-se após dois meses de quedas consecutivas.

Outros segmentos que também mostraram bom desempenho foram: Artigos Farmacêuticos, com aumento de 2,1%, e Outros Artigos de Uso Pessoal e Doméstico, que subiu 2,9%. Móveis e Eletrodomésticos subiu 1,6%, revertendo a queda de setembro. Livros, Jornais, Revistas e Papelaria teve alta de 2,5%, mostrando bom desempenho para o período.

Essas variações indicam uma recuperação importante, principalmente após oscilações em meses anteriores, e trazem perspectivas mais otimistas para o encerramento de 2024.

O setor de Tecidos, Vestuário e Calçados também teve alta mensal de 1,8%, recuperando-se após queda em setembro. O setor de Hipermercados, Supermercados, Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo apresentou sinais de estabilização, com um recuo menor em outubro (0,6% ante 2,8% em setembro).

Por fim, o segmento de Combustíveis e Lubrificantes também caiu 0,6%, indicando relativa estabilidade.

“Outubro foi um mês muito positivo para o varejo, com crescimento tanto nas lojas físicas quanto online. O setor também teve um bom desempenho no recorte regional e entre os segmentos analisados, recuperando boa parte da queda no mês passado. Com as expectativas altas para o segundo semestre, esses resultados podem ser um impulso extra para que os empreendedores intensifiquem a preparação para datas estratégicas como a Black Friday e o Natal”, analisa Calvelli.