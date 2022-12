Da sala de estar ao hall de prédios: a trajetória da Artefacto

Com 46 anos de história mobiliando casas com peças de alto padrão, a Artefacto expande os negócios para o ramo imobiliário ao assinar empreendimentos. "Percebi cada vez mais a importância do branding no mercado imobiliário, como os edifícios Trump e Armani, e pensei 'Por que não [um edifício] Artefacto?'", diz Paulo Bacchi, CEO da empresa. Assim, há três anos surgiu um convite de construir a Artefacto Towers em Balneário Camboriú. "Comecei a glamorização da marca", complementa.

Hoje, estão em processo de construção a CK Construções e Empreendimentos, com o projeto “Artefacto Towers by CK”, em Itajaí (SC), Helbor Construtora e Incorporadora, com “Helbor Jardins por Artefacto”, e com a Opportunity Imobiliário e a SIG Engenharia fechando a parceria com o Glória Residencial Rio de Janeiro, retrofit do icônico hotel na zona sul.

O “Artefacto Towers by CK”, em Itajaí (SC) é assinado pelo escritório NWO Arquitetura, possui 195 unidades, composta de duas suítes, três quartos, quatro suítes, penthouse, dois duplex e o apartamento garden. "Com o nosso branding, tivemos um sucesso comercial incrível, com 92% das unidades vendidas em três meses", diz.

Toda a área comum do empreendimento possui o design de interiores assinada pela arquiteta Patrícia Anastassiadis, com mobiliário Artefacto.

Outro residencial de alto padrão recém-lançado é o Helbor Jardins por Artefacto (SP), com 76% das unidades vendidas, que apresenta o conceito de casas suspensas em um condomínio com duas torres: uma com um apartamento por andar e outra com dois.

Os projetos são Aflalo & Gasperini (arquitetura), Hanazaki (paisagismo) e Fernanda Marques (interiores), o empreendimento terá 21 apartamentos com metragens privativas de 322 metros quadrados e 372 metros quadrados, com quatro suítes e quatro vagas de estacionamento. O produto é uma parceria da Helbor e da Toledo Ferrari com a Artefacto, que fornecerá todo o mobiliário das áreas e ambientes de uso comum.

O Glória Residencial Rio de Janeiro, retrofit do icônico hotel na zona sul, em quatro dias do lançamento, foram vendidas 90 das 260 unidades.

Os futuros moradores do empreendimento ganharão um voucher em mobiliários da marca para ser usado quando o imóvel estiver pronto. "A parceria com o novo Glória enaltece o nosso DNA, pois a Artefacto vende estilo. Somos referência no Brasil e no exterior", conta Bacchi.

Há 20 anos, a empresa decidiu se internacionalizar e neste ano inaugurou a primeira loja em Miami. "Fomos aprendendo como os concorrentes trabalhavam, italianos, franceses e americanos. Na Flórida, somos líder de mercado", diz.

Em abril de 2023, os planos continuam no exterior, com o lançamento da primeira Artefacto Tower em Miami. "Será um projeto com edifício com a marina ao lado, para descer do apartamento para o barco", adianta.

Segundo o executivo, os projetos são voltados para um público que valoriza a arquitetura, o design, e a arte. "O cliente busca a arte contemporânea. Voltamos nossos projetos o modernismo brasileiro, com a valorização do paisagismo com elementos da floresta brasileira", explica.

Porém, os projetos se diferem entre os empreendimentos. "Há um contrato de exclusividade de cinco anos em cada área de cada prédio que está sendo lançado", diz Bacchi.

“Rompemos as fronteiras do Brasil para virar referência internacional em móveis de alto padrão. Mobiliamos empreendimentos assinados pelos maiores starchitects do planeta: Norman Foster, Bjarke Ingels, Antonio Citterio, Herzog & de Meuron, Renzo Piano, Zaha Hadid, entre outros. Também fomos os escolhidos para o novo projeto do Cipriani Club, em Nova York, além de estarmos presentes em hotéis de luxo que vão de Jumby Bay Island ao Hotel du Cap-Eden-Roc, no sul da França. Vi a transformação de uma empresa familiar conquistar o mercado brasileiro", finaliza Bacchi.

