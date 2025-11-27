5 resorts all inclusive no Nordeste por menos de R$ 3 mil a diária

Viajar para o Nordeste é quase sempre uma ótima ideia para as férias de verão: o calor, as praias de tirar o fôlego e a gastronomia que só melhora com o tempo são ótimos atrativos para o merecido descanso. E com hospedagem all inclusive, a viagem fica ainda melhor para aproveitar de verdade.

Espalhados entre dunas, coqueirais e falésias, vários resorts com tudo incluso prometem uma experiência completa — refeições fartas, bebidas liberadas e atividades para toda a família. A seguir, a Casual EXAME fez uma seleção dos melhores destinos para quem quer curtir o paraíso nordestino sem pensar no próximo boleto. Confira:

Club Med Trancoso

Entre Trancoso e Arraial d’Ajuda, o Club Med fica localizado no alto das falésias da Praia do Taípe. Protegido das principais rotas turísticas da Costa do Descobrimento, o resort conta com bangalôs charmosos e diversas atividades para adultos e crianças.

Como os demais hotéis da rede, o espaço tem como foco a prática de esportes e oferece desde tênis a trapézio voador. Arco e flecha, polo aquático, vôlei e futebol também estão entre as atividades oferecidas.

No formato all inclusive, todas as refeições são feitas no restaurante principal. À parte, há um restaurante à la carte com culinária brasileira.

Pelo Tripadvisor, a diária em dezembro custa a partir de R$ 2,2 mil.

Iberostar

Na Praia do Forte, um dos cartões postais da Bahia, o Iberostar é a estrela da região. O resort fica a beira-mar, distante 20 minutos de carro da vila. Dividido em duas instalações, o Waves — de entrada — e o Selection — com experiências mais exclusivas —, o complexo possui cinco piscinas, um spa, seis restaurantes e oito bares. Para as crianças, os espaços de lazer contam com camas elásticas, parques infantis e área de jogos aquáticos.

O espaço conta também com quadra de tênis, academia, arco e flecha e com carabina, espaço de wellness e um imenso campo de golde de nove buracosme par 36, projetado por P.BDye.

Pelo booking.com, a diária em dezembro custa a partir de R$ 2,6 mil.

Summerville Ipojuca

Para fechar a lista, vale a menção do Summerville Ipojuca, localizado bem próximo a Porto de Galinhas, um dos destinos mais bonitos e buscados de Pernambuco. Situado de frente para o mar, o resort possui uma área de lazer completa, estadia em bangalôs, apartamentos e suítes, loja de conveniência, salão de beleza, SPA e diversas instalações esportivas, incluindo quadras de tênis e futebol, futebol de praia, vôlei de praia, pistas de corrida, campo de mini golfe, arco e flecha e trapézio.

O espaço conta com uma piscina estreia e comprida que serpenteia o resort como um rio. Bem próximo do local também fica uma piscina natural para quem prefere algo mais próximo do mar. São ao todo quatro restaurantes — dois deles à la carte e separados do all inclusive, que precisam ser agendados à parte.

Pelo booking.com, a diária em dezembro custa a partir de R$ 2,6 mil.

Japaratinga Lounge Resort

Autêntico resort de praia, o Japaratinga Louge tem estrutura completa de frente para o mar. Com uma área de mais de 87.000 m², o espaço é localizado em um dos destinos paradisíacos mais bonitos e quase inexplorados de Alagoas: Japaratinga. No complexo há uma praia privativa, duas quadras poliesportivas, salão de jogos, sauna, serviços náuticos exclusivos, SPA, espaço wellness e piscinas diversas.

Com tudo incluso, o resort conta com seis restaurantes para café da manhã, almoço, jantar e refeições intermediárias.

Pelo booking.com, a diária em dezembro varia entre R$ 4,9 mil e R$ 5 mil.

Salinas Maragogi

Com estrutura completa para a família à beira-mar, o resort fica localizado em Maragogi, uma das praias mais bonitas do Brasil. No total, são 66 mil m² de área, cortado pelo Rio Maragogi. Foi inaugurado em 1989 e se tornou all inclusive em 2009, com três restaurantes, quatro bares e uma cafeteria.

O Salinas conta com estrutura de lazer completa, com quadra de pickeball, campos de vôlei e futebol, salões de jogos, mais de 1,500 m² de complexos aquáticos e centros náuticos com mergulho e passeios de barco. No modelo com tudo incluso, há 10 pontos de consumo espalhados pelo resort.

Pelo booking.com, a diária em dezembro custa em torno dos R$ 4,6 mil.