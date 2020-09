Da cozinha ao home-office: lojas vendem móveis com descontos de quase 50%

Mesmo com a pandemia, a versão nacional da Black Friday, a Semana do Brasil, que terminou no dia 13 de setembro, registrou um faturamento 25% maior que a edição do ano passado. Tudo somado, ela movimentou 2,33 bilhões de reais, contra 1,86 bilhão de reais em 2019. Quem aproveitou, aproveitou. Para quem não conseguiu… é só ir atrás das inúmeras ofertas que as redes varejistas continuam a tirar do papel com o intuito de diminuir os prejuízos deste ano nada fácil. A seguir, reunimos dez móveis em promoção vendidos por quatro redes de móveis bem conhecidas, Tok&Stok, Breton, Leroy Merlin e Westwing. As ofertas, com descontos de quase 50%, valem para a cidade de São Paulo e até o início de outubro. Boas compras.

Escrivaninha da Breton Escrivaninha da Breton

Escrivaninha Cosme

Feita de lâmina de pau ferro natural, tem detalhes em aço inox na cor cobre.

Preço original: R$ 16.011,45

Preço promocional: R$ 8.806,29

Onde encontrar: Breton

Jogo de mesas da Westwing Jogo de mesas da Westwing

Jogo de mesas laterais Irony

De metal, o trio ocupa pouco espaço da sala e é uma ótima solução para quem se vê com muitos visitantes de uma hora para outra.

Preço original: R$ 800

Preço promocional: R$ 639,90

Onde encontrar: Westwing

Poltrona da Leroy Merlin Poltrona da Leroy Merlin

Poltrona Costelinha

Indicada para áreas externas, é feita de eucalipto e acomoda duas pessoas.

Preço original: R$ 1.282,49

Preço promocional: R$ 911,87

Onde encontrar: Leroy Merlin

Poltrona Tok&Stok Poltrona Tok&Stok

Poltrona Detroit

Com estrutura em madeira maciça, tem encosto com revestimento de espuma e revestimento sintético em PVC.

Preço original: R$ 1.599,00

Preço promocional: R$ 999,99

Onde encontrar: Tok&Stok

Mesa de jantar da Breton Mesa de jantar da Breton

Mesa de Jantar Amsterdam

Com tampo giratório, destaca-se pela lâmina de nogueira natural.

Preço original: R$ 17.669,40

Preço promocional: R$ 9.718,17

Onde encontrar: Breton

Sofá Tok&Stok Sofá Tok&Stok

Sofá Terrace 2 lugares

Com estrutura de alumínio, tem revestimento em corda trançada em polipropileno e pés em madeira maciça.

Preço original: R$ 4.299,00

Preço promocional: R$ 3.199,00

Onde encontrar: Tok&Stok

Estante da Leroy Merlin Estante da Leroy Merlin

Estante Dalla Costa

De freijó com estrutura preta e fosca, ajuda a organizar escritórios e ambientes sociais.

Preço original: R$ 509,90

Preço promocional: R$ 392,90

Onde encontrar: Leroy Merlin

Pendentes da Westwing Pendentes da Westwing

Pendente Trio Perímetros Cinza Claro

Cada pendente tem 6,5 centímetros de largura, o mesmo tanto de profundidade e 10 centímetros de altura. Em conjunto, os pendentes dão outra cara ao ambiente.

Preço original: R$ 700

Preço promocional: R$ 384,90

Onde encontrar: Westwing

Poltrona da Breton Poltrona da Breton

Poltrona Adria

De madeira imbuia maciça, é indicada tanto para salas de estar quanto home-offices.

Preço original: R$ 5.134,00

Preço promocional: R$ 2.823,70

Onde encontrar: Breton

Carrinho da Westwing Carrinho da Westwing

Carrinho de bar Natucci

A peça, com 1 metro de largura, mistura a madeira nogueira com hastes metálicas.

Preço original: R$ 3200

Preço promocional: R$ 2559

Onde encontrar: Westwing