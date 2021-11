Cristiano Ronaldo rebate 'mentiras' sobre rivalidade com Messi

Cristiano Ronaldo respondeu a comentários feitos pelo organizador da Bola de Ouro, Pascal Ferré, dizendo que o editor-chefe da revista France Football "mentiu" sobre sua rivalidade com Lionel Messi.

Ferré disse ao New York Times na sexta-feira que a única ambição do atacante do Manchester United era se aposentar com mais prêmios de melhor jogador do mundo do que Messi.

O argentino Messi, que saiu do Barcelona para ingressar no Paris Saint-Germain em uma transferência livre no início da temporada, derrotou o atacante do Bayern de Munique, Robert Lewandowski, e o meia do Chelsea, Jorginho, conquistando sua sétima Bola de Ouro, um recorde.

"Pascal Ferré mentiu, usou o meu nome para se promover e para promover a publicação para a qual trabalha", disse Cristiano Ronaldo, que ganhou o prêmio cinco vezes, em uma publicação no Instagram na segunda-feira.

"É inadmissível que o responsável pela atribuição de tão prestigiado prêmio possa mentir desta forma, num absoluto desrespeito por alguém que sempre respeitou a France Football e a Bola de Ouro."

A France Football não respondeu de imediato a um pedido por e-mail de comentário sobre a publicação de Ronaldo.

"A maior ambição da minha carreira é deixar o meu nome escrito a letras de ouro na história do futebol mundial", acrescentou o jogador português.