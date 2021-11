Messi amplia recorde e ganha 7ª Bola de Ouro da carreira

O argentino Lionel Messi conquistou a sétima Bola de Ouro de melhor jogador do mundo de sua carreira na noite de ontem, batendo o polonês Robert Lewandowski e o brasileiro naturalizado italiano Jorginho para levantar um dos troféus mais prestigiados do futebol mundial novamente.

O atacante soma o atual prêmio aos troféus de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019 após conquistar a Copa América com a seleção argentina pela primeira vez em julho.

"É incrível estar aqui de novo. Dois anos atrás eu pensei que seria a última vez, vencer a Copa América foi a chave”, disse Messi no Theatre du Chatelet em Paris.

“Foi um ano especial para mim com este título da Copa América. Significou muito ganhar no estádio do Maracanã e fiquei muito feliz em comemorar com o povo argentino", acrescentou.

"Não sei se é o melhor ano da minha vida, tenho uma longa carreira, mas foi especial com o título com a Argentina depois dos tempos difíceis e das críticas."

Messi, que chegou ao Paris St. Germain em uma transferência livre no início da temporada, conseguiu 613 pontos, com Lewandowski, do Bayern de Munique, escolhido melhor atacante na segunda-feira, chegando a 580.

Jorginho, que venceu a Liga dos Campeões da Europa com o Chelsea e a Eurocopa com a Itália, terminou com 460, à frente dos franceses Karim Benzema e Ngolo Kanté em quarto e quinto lugar, respectivamente.