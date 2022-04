Cortinas: dicas sobre diferentes modelos para casa

Cortinas podem controlar a entrada de vento e luz, fazer certa barreira sonora e visual, e até mesmo marcar os limites entre ambientes. Mas já percebeu quantas versões diferentes de cortinas e persianas estão à venda nas lojas. Por exemplo, flexibilidade desse controle total, além de personalizar de modos diferentes os cômodos da casa conforme as atividades desempenhadas dentro de cada um. Com isso, selecionamos dicas sobre o tema. Confira.

Qual a diferença entre cortinas e cortinas persianas?

As cortinas persianas feitas com tiras metálicas horizontais ou tiras metálicas verticais são bem conhecidas por conta dos projetos de arquitetura comercial.

Contudo, é possível usar persianas em projetos residenciais também. E essa prática até aumentou nos últimos anos com a evolução das tecnologias e o aumento na oferta de modelos por parte dos fabricantes.

Algumas pessoas pensam que a diferença entre cortinas e persianas estaria no sentido de abertura da janela, mas não é verdade. A diferença está mesmo no nível de controle da entrada de luz e ventilação.

Por exemplo, o modelo de persiana moderna double vision pode ser ajustada em diferentes alturas e, devido a sua composição, intercalar camadas fechadas e teladas, bloqueando total ou parcialmente essa passagem.

Agora, em contrapartida, as cortinas tradicionais, de tecido, podem ser compostas por várias camadas de elementos e, assim, oferecer mais possibilidades para personalização da decoração da casa.

Além do mais, são vendidos vários acessórios para sua instalação e utilização que também contribuem para isso, incluindo os próprios varões e suas ponteiras, muitas vezes em metalizados chamativos - como o dourado, tendência em 2022.

Observação: já existe, sim, persianas coloridas e com estampas, embora seja menos comum. Os modelos de persiana romana, por exemplo, podem ser encontrados à venda em versões estampadas, incluindo sendo para uso blackout.

Qual a função de cada elemento que compõe as cortinas?

Uma cortina comum, de tecido, pode ser fabricada para correr em trilho - como as drapeadas ou em formato de painel - ou varão - como com ilhós, argolas ou laços. Mas ela pode apresentar mais detalhes em seu design. Por exemplo, ter um acabamento superior de sanefa - barra reta -, bandô frizado ou xale. Na parte de trás, um forro. E nas laterais, um reposteiro com direito a alça.

Voltando a falar do blackout, essa é uma solução recente para cortinas. É claro que pode-se usar um tecido mais grosso para forro, como gabardine. Mas o tecido de mistura de poliéster e acetato ou poliéster e algodão, chamado de blackout, consegue oferecer melhor proteção contra o frio, o calor e os raios intensos de sol. Fora que é uma alternativa mais leve e com menos espessura, comprometendo menos a decoração da casa.

Quando usar e como calcular cortinas de tecidos?

A definição de "Posso usar esse modelo de cortina, ou não?" está totalmente relacionada com a questão da limpeza. Para uma cozinha ou banheiro, por exemplo, ambientes com alto índice de partículas de água no ar e mais o mais indicado são as persianas, pois peças mais fáceis de serem higienizadas, inclusive, se necessário, retiradas para serem lavadas.

Mas quando falamos em salas, quartos e home office, a criatividade praticamente não tem limites. Inclusive, é possível fazer uma composição mesclando persiana com cortina. Uma forte tendência na decoração contemporânea são as persianas tipo blind, com barras de pvc imitando madeira. Já para as cortinas comuns, estão em alta os tecidos leves, como voil e poliéster.

E para descobrir a metragem do tecido, deve-se começar o cálculo multiplicando por 3 a altura da parede ou superfície a ser coberta. Depois, somar ao resultado as medidas necessárias para bainha superior e inferior - algo em torno de 40 cm. Já a largura será apenas a da largura a ser coberta mais cerca de 50 cm para cada lado para as bainhas ou "folga" de tecido.

Quais os estilos de cortinas combinam com decorações modernas?

No passado, mesmo as cortinas mais simples eram com muitas pregas e franzidos. Algumas eram bem fantasiadas, como as com entremeados com tiras de crochê ou rendas de algodão e as de "fole", com babados, ou até em duas camadas.

Esses modelos mais antigos só aparecem hoje em propostas de decoração com uma pegada mais vintage ou retrô. De verdade, para ambientes mais minimalistas e clean, o estilo indicado é outro.

Além das persianas rolô, também são alternativas modernas de cortinas para casa, pregas mágicas, tipo painel, com ilhós e persianas de madeira e palha.

Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.

