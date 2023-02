Corte nobre, preparo simples: o que você sabe sobre o Prime Rib?

Seja churrasqueiro de final de semana ou expert na técnica, trazer um corte diferenciado para o evento é desafio e diversão. Além da oportunidade para exibir os dons churrasqueiros, a expectativa envolve também os convidados.

Corte de tradição americana, menos comum no Brasil, e envolto em osso, o prime rib pode causar certo receio, especialmente aos churrasqueiros de ocasião. Mas não há razão para susto. Apesar de ser um corte robusto e particular, o prime rib é uma boa opção para cumprir o desafio de um churrasco especial. Corte extremamente macio e saboroso, exige foco no preparo, mas a atenção a poucos passos é suficiente para o sucesso.

O que é o Prime Rib?

O prime rib é um corte bovino, retirado do começo do contra filé. Entre a 6ª até a 12ª costela. A mesma parte do ancho. A diferença, é que ele vem com o osso. Fato que contribui para assumir-se que seu preparo seja complicado.

Como indica o nome, trata-se de um corte nobre. Costela de primeira, com mais tendência a marmoreio, ou seja, gordura entremeada na carne. Ótimo corte para ser feito na churrasqueira, ou até mesmo na frigideira.

Preparo adequado para máximo sabor

Brasa

Por vir com o osso, o corte é mais largo. Na churrasqueira, recomenda-se selar os dois lados, em calor forte, para criar a chamada reação de Maillard - aquela casquinha crocante e saborosa, que enche os olhos, tanto quanto o paladar.

Depois de selada, deve-se ajustar a brasa para um calor mais baixo, para que o interior asse.

No ponto

O ponto perfeito de cada carne é muito particular. É aquele que mais agrada ao consumidor. Não tem certo ou errado. Porém, para retirar-se máxima suculência, maciez e sabor da carne, o ponto ideal não é segredo: ao ponto!

Tempero simples

O prime rib é uma carne extremamente saborosa por si só e não exige adição de combinações mirabolantes. Como toda carne bovina, harmoniza-se bem com temperos básicos, como alho, molho de soja, manteiga, ervas finas, mostarda, entre outros.

Onde encontrar

Por ser um corte de tradição mais americana, pode não ser tão fácil encontrar em todo açougue. As boutiques de carne, contudo, costumam oferecer o corte, normalmente congelado e embalado a vácuo.

Como vem acompanhado do osso, cada prime rib pode pesar de 300 gramas até 1 quilo. O tamanho do corte tem relação com o tamanho do boi, podendo variar bastante.

O valor também varia bastante, tanto de marca para marca, quanto de acordo com as raças do boi. Esta, apresenta algumas diferenças. O angus, por exemplo, que possui melhor genética, maciez e marmoreio (a gordura entremeada na carne) terá valor mais alto que o nelore. De forma geral, o corte deve variar entre 60 e 200 reais o quilo.

Alternativa

Um corte muito parecido com o prime rib é o tomahalk, proveniente da mesma porção de carne, mas que possui um osso maior.

*José Almiro, churrasqueiro profissional e apresentador do canal Churrasqueadas, maior perfil de receitas de churrasco das redes sociais.