Copo 'inquebrável' da Alemanha Oriental pode voltar ao mercado

Em tempos de copo Stanley, o original e as imitações, chama a atenção a história do Superfest, o copo "inquebrável" produzido na antiga Alemanha Oriental.

As peças foram projetadas para durar cinco vezes mais que os copos comuns. Descobriram que eram 10 vezes mais duráveis., segundo reportagem do Guardian.

A empresa que os fez faliu após a queda do Muro de Berlim, em 1989, mas como designers contemporâneos estão explorando métodos de produção mais ecológicos e sustentáveis, os copos Superfest produzidos entre 1980 e 1990 estão sendo mais procurados do que nunca, rendendo cerca de € 35 (R$ 214) cada em mercados online como eBay e Etsy. Alguns designers até sonham em trazer a tecnologia de volta à produção.

Os copos geralmente são uma categoria ignorada do design de utensílios domésticos. Isso não se aplica a uma taça de vinho Kurt Zalto ou um copo de uísque Tom Dixon, por exemplo. Agora, o copo de água não entra nessa lista de desejos dos consumidores.

Origem do copo

No caso do copo Superfest, o anonimato dos fabricantes também era politicamente desejado. O regime da Alemanha Orienta pregava solidariedade e unidade. A ideologia predominante considerava o coletivo mais importante do que os talentos e habilidades do indivíduo. Embora os copos Superfest fossem onipresentes em todos os bares, cantinas e lares do estado satélite soviético, poucas pessoas tinham ouvido falar de Paul Bittner, Fritz Keuchel e Tilo Poitz, o coletivo de design que lhes deu sua forma. "Ninguém tinha ideia de quem realmente projetou o Superfest", diz Günter Höhne, que de 1984 a 1989, nos últimos anos da RDA, trabalhou como editor-chefe do principal jornal de design industrial do país, Form und Zweck.

A tecnologia inovadora que eles implantaram foi desenvolvida na década de 1970 no Departamento de Pesquisa de Estrutura de Vidro do Instituto Central de Química Inorgânica perto de Dresden. Os cientistas de materiais sabiam que quando o vidro quebra, isso normalmente ocorre devido a rachaduras microscópicas na superfície do material que se formam durante o processo de produção. Eles descobriram que aumentar drasticamente a resistência da superfície do vidro era possível, substituindo os íons menores de sódio no vidro por íons de potássio carregados eletronicamente.

Mas a principal razão para o declínio do copo, paradoxalmente, foi sua força. Os varejistas de vidro que seguem as regras do mercado vivem do fato de que seus produtos quebram, para que possam vender mais. Um vidro que não quebrasse era uma ameaça aos lucros. "Descobriu-se que o Superfest não é adequado para o mercado", diz Höhne. "Os vidros são bons demais para o pensamento puramente de mercado."

Vai voltar?

Hoje, os vidros altamente duráveis ​​só podem ser comprados de segunda mão - mas uma startup de Berlim está tentando mudar isso. Como a sustentabilidade ganhou destaque na agenda dos negócios, a empresa Soulbottles acredita que os clientes estão preparados para pagar preços mais altos por produtos duráveis ​​e de alta qualidade.

Seus fundadores, Paul Kupfer e Steve Köhler, arrecadaram € 251.139 (R$ 1,5 milhão) para uma unidade de produção que se baseia parcialmente na antiga tecnologia de íons da era da RDA da Superfest.

"Comparado ao plástico, o vidro é um material que pode ser reciclado quase sempre que você quiser", diz Köhler. "Ele é insípido e transparente, e tem apenas uma desvantagem: ele quebra."