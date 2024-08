Conhecemos o jato executivo de R$ 340 milhões que acaba de chegar ao Brasil

Uma das principais atrações da 19ª edição da Labace, feira de aeronaves executivas que começou ontem terça-feira 6, no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, é a estreia do Falcon 6X no mercado nacional. Com preço estimado em cerca de 60 milhões de dólares, o jato executivo intermediário da Dassault Aviation tem na amplitude da cabine um dos seus principais trunfos.

Foi o que a reportagem da EXAME Casual experimentou em um voo de demonstração realizado no último domingo, a convite da fabricante francesa. A aeronave recebeu a certificação da FAA e da EASA em 22 de agosto de 2023 e entrou em serviço em 30 de novembro de 2023.

A primeira surpresa foi não ter que se curvar para caminhar pela cabine de 12,3 metros de comprimento. Com 1,77 metro de altura, ainda fiquei longe do 1,98 metro da cabine, embora o espesso carpete tenha me acrescentado alguns centímetros.

Mais de 10.000 km de autonomia

São três áreas de lounge separadas. Na configuração da nossa aeronave, quatro poltronas compunham a primeira seção: duas à esquerda e duas à direita, uma de frente com a outra. Entre os amplos e confortáveis assentos, mesinhas de madeira que abrem e fecham silenciosamente.

Na poltrona ao lado, Rodrigo Pesoa, vice-presidente de vendas da Dassault para a América Latina, explica que o voo será de aproximadamente uma hora, mas que seria possível ir até Paris com o Falcon 6X, cuja autonomia é de 10.186 quilômetros a Mach .80 ou 9.445 km a Mach .85.

De acordo com a Dassault, algumas “missões típicas” do 6X incluem voos de Los Angeles a Genebra, de São Paulo a Londres, de Pequim a São Francisco ou de Paris para Pequim, entre outros.

Avião sempre disponível

Pesoa começava a detalhar o perfil do comprador deste tipo de jato quando o Falcon 6X se pôs a decolar. A força dos motores turbofan PW812D de 13.500 lb da Pratt & Whitney interrompeu todas as conversas a bordo, que se converteram em um uníssono “uau!”. E sentado em uma poltrona virada para trás, o frio na barriga se multiplica.

De volta ao papo, o executivo explica que os proprietários do Falcon 6X são bilionários, ou milionários quase chegando lá. E que fazem questão da propriedade da aeronave. “O latino, geralmente, não gosta da modalidade do compartilhamento. Ele quer seu avião absolutamente disponível”, conta Pesoa.

A maioria usa para o trabalho. Ir de uma fazenda em Goiás a outra no interior da Bahia pela manhã e, aproveitando o tempo bom, no começo da tarde prospectar um futuro cliente no Rio Grande do Sul. Mas, naturalmente, o uso também recai para o lado pessoal, como embarcar toda a família para as férias.

Unidade já está vendida

Lá no alto, em velocidade de cruzeiro, a estabilidade e o silêncio a bordo (a Dassault promete níveis abaixo de 50 dB) convidam para um passeio. O segundo lounge é mais dedicado à labuta, com mesa maior e poltronas conjuntas. Ideal para uma reunião com o board entre um compromisso e outro.

Ainda segundo o fabricante, a largura máxima de 2,58 m permitiu um corredor cinco polegadas mais largo em comparação com os Falcons anteriores. É possível acomodar até 16 passageiros dependendo da configuração escolhida, que pode contemplar uma entrada e uma cozinha ampliadas.

É na cozinha, aliás, que está outro atrativo do Falcon: uma claraboia que adiciona luz natural na cabine – já bem iluminada graças às 30 janelas extragrandes que somam quase 5 mil polegadas quadradas de área.

Na terceira seção dois sofás confortáveis servem também de cama. Melhor não abusar da hospitalidade – afinal, esta unidade do Falcon 6X já está vendida.