Conheça dois jatos executivos que estão entre os preferidos dos brasileiros

O mundo da aviação executiva tem uma grande concorrência. Dezenas de empresas disputam a preferência dos clientes que estão entre os mais seletos do planeta. Mas dois modelos pertencem ao grupo dos mais queridos pelos brasileiros. Trata-se do Phenom 300E, da Embraer, e do Gulfstream G280.

Os dois estavam expostos durante o Catarina Aviation Show, realizado entre os dias 13 e 15 de junho no aeroporto executivo internacional Catarina, que fica a poucos quilômetros da cidade de São Paulo. O evento foi exclusivo, aberto apenas para convidados.

Os dois modelos disputaram a atenção dos cerca de 6.000 convidados do evento, que contou com mais de 50 marcas, entre aviação, carros e embarcações. O sucesso do Catarina Aviation Show mostra a força do Brasil em um mercado que deve movimentar 1,3 bilhão de dólares até 2029 na América Latina, segundo levantamento do Mordor Intelligence. O mercado brasileiro é o que tem a maior operação na aviação executiva na região.

Phenom 300E

Somente em 2023, a Embraer entregou 63 aeronaves da série Phenom 300. Na última década já foram entregues 730 unidades em todo o mundo, com operação em 40 países. Com mais de 2 milhões de horas de voo registradas, o Phenom 300 tornou-se recentemente o jato executivo mais voado nos Estados Unidos, com mais de 360 mil voos em um período de 12 meses.

Jato leve mais rápido em produção, o Phenom 300E tem velocidade máxima de cruzeiro de 860 quilômetros por hora e um alcance de 2.010 milhas náuticas (3.724 km), com cinco ocupantes a bordo. Com o melhor desempenho de subida, os custos de operação e manutenção do Phenom 300E são inferiores aos dos seus pares, uma das qualidades que os milionários mais adoram. A aeronave é capaz de voar a 45.000 pés (13.716 metros), impulsionada por dois motores.

Gulfstream G280

Gulfstream - G280. (Divulgação/Divulgação)

Outro queridinho do mercado brasileiro é o Gulfstream G280. Ele é bastante versátil na configuração. Tem capacidade para até 10 passageiros sentados, sendo possível ainda acomodar até 5 passageiros na configuração com cama. ACom uma autonomia de 6.667 quilômetros, é possível viajar de São Paulo a Bogotá, na Colômbia, sem escalas.

Cada configuração inclui uma cozinha totalmente equipada, um generoso compartimento de bagagem e um lavatório arejado com duas janelas e um armário grande. Com motores altamente eficientes e perfil aerodinâmico limpo, o G280 oferece excelente economia de combustível e, ao mesmo tempo, reduz seus custos operacionais.