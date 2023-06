Evento reúne jatos, helicópteros, carros de luxo e até TV de R$ 1 milhão

No último fim de semana, cerca de 5 mil pessoas passaram pelo aeroporto internacional Catarina, em São Roque, no interior de São Paulo, para conferir as novidades do mercado de aviação executiva na segunda edição do Catarina Aviation Show.

Mas engana-se quem pensa que os holofotes se voltaram apenas para os fabricantes de jatos e helicópteros. Marcas de luxo de outros segmentos também aproveitaram a presença do público de alto poder aquisitivo para apresentar suas novidades.

A Audi, por exemplo, expôs novos modelos de carros esportivos 100% elétricos, que chegam para abocanhar o público fã de velocidade, mas com consciência ambiental. A empresa planeja converter toda a linha de produção em elétricos até 2033.

Um dos modelos que mais chamou a atenção nos hangares da feira – o eTron RS GT Quattro –, tem 440 kW de potência e vai de 0 a 100 km/h em 3,3 segundos. Em modo de carregamento específico, pode garantir 100 km de autonomia com apenas cinco minutos de carga. Os preços variam conforme o modelo, mas podem chegar a R$ 1,2 milhão.

Se os carros esportivos já são um luxo habitual dos potenciais proprietários de jatinhos, as bicicletas ainda estão ganhando espaço. O ateliê Andicrose, que fabrica bicicletas de madeira, tentava conquistar a clientela com um estande no evento.

Cada uma das peças é produzida em jacarandá, de forma manual. Os quadros são únicos, numerados e têm até o nome do proprietário gravado. Segundo os donos da marca, a ideia é construir uma bicicleta que agregue valor pelo design, sendo exposta como uma peça de arte, mais que pela performance.

1 /8 O Gulfstream G600 ()

2 /8 Interior do Gulfstream G600 ()

3 /8 Interior do Audi etron RS GT ()

4 /8 O novo Audi etron RS GT ()

5 /8 O novo Audi etron RS GT ()

6 /8 Painel Micro LED da Samsung, de 110 polegadas ()

7 /8 Bicicleta de madeira da Andicrose ()

8/8 Bicicleta de madeira da Andicrose (IMG_9148)

“Esses fabricantes e fornecedores de serviços também querem se comunicar com esse público que é comprador de aeronaves, e isso só faz a feira crescer “, diz Vinnicius Vieira, diretor do Catarina Aviation Show.

Não são só os veículos que marcaram presença na feira. A Samsung apresentou seu painel de Micro LED MS1A de 110 polegadas. Construído em módulos de altíssima resolução, o monitor impressiona pela qualidade da imagem. Quando desligado, faz as vezes de um quadro, exibindo obras de arte da coleção Samsung. Impressiona também pelo preço: R$ 1 milhão.

“Essa mesma comunidade consome outros ativos, outros negócios. Percebemos que há uma sinergia entre o público que vem visitar a feira porque está pensando em trocar de aeronave ou comprar seu primeiro avião, e o público que consome carros ultraesportivos, além de outros negócios”, afirma Thiago Alonso de Oliveira, CEO da JHSF, líder no setor imobiliário de alta renda no Brasil, e uma das organizadoras do evento.