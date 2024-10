Beyoncé protagoniza nova campanha da Levi's, marca famosa pelo jeans

A marca Levi's anunciou nesta terça-feira, 1º, uma nova campanha com a cantora Beyoncé. Após o lançamento de "LEVII'S JEANS", uma faixa de "COWBOY CARTER", álbum que explora e redefine a cultura americana, Beyoncé assume o papel de protagonista em "REIIMAGINE".

A campanha, inspirada no legado da Levi's junto a uma das figuras mais influentes da cultura moderna, reafirma a marca como um item cultural, para além de uma marca de roupas.

A marca é parte do grupo Levi Strauss & Co, uma das maiores empresas de vestuário de marca do mundo e líder global em jeans. Seus produtos são vendidos em mais de 110 países e a receita líquida relatada da Levi Strauss & Co. em 2023 foi de US$ 6,2 bilhões.

Reinvenção dos clássicos da Levi's

A campanha reimagina os looks e filmes clássicos da Levi's. Em uma série de capítulos, ela reinterpreta anúncios icônicos da marca, os trazendo para a era moderna por meio da visão da cineasta Melina Matsoukas. O primeiro filme é inspirado no anúncio de 1985, "Lavanderia".

Denim sob nova perspectiva feminina

"Minha música 'LEVII'S JEANS' celebra o que acredito ser o uniforme americano por excelência, algo que todos usamos com orgulho", disse Beyoncé. A cantora destaca que o denim, frequentemente visto sob uma lente masculina, agora é reinventado em uma perspectiva feminina, celebrando a força e o empoderamento das mulheres.

Campanha global e impacto cultural

"A Levi's sempre foi o uniforme para aqueles que avançam em busca de um mundo melhor", disse Kenny Mitchell, diretor de marketing global da Levi's. A marca, em colaboração com Beyoncé, explora o poder da reinvenção, ajudando a conectar-se com seus fãs de novas formas e apoiando o crescimento dos negócios femininos. A campanha inclui televisão, mídia digital e social, além de projeções em mercados globais como São Francisco, Nova York e Paris.

Imagem atemporal da campanha

O primeiro filme foi dirigido por Marcell Rév, vencedor do Emmy, e capturado pelo fotógrafo Mason Poole, que criou uma coleção de imagens icônicas de Beyoncé vestindo jeans Levi's. A campanha, concebida pela agência TBWA\Chiat\Day LA, marca um novo capítulo na iconografia da Levi's.