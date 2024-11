Panerai marca uma nova era com pulseiras metalizadas

A Panerai apresenta uma nova pulseira em aço nas suas coleções Luminor e Luminor Due, com o lançamento de seis novas criações, marcando uma nova era no design das suas linhas mais emblemáticas. As primeiras pulseiras em aço da Panerai remontam a 1999, iniciando uma jornada contínua de inovação em funcionalidade, conforto e estética, que progrediu com uma nova e aprimorada versão em 2008 e em 2017, mais leve e sem parafusos, combinando os melhores elementos de seus designs anteriores para melhorar a forma e a função.

Este ano, a nova pulseira apresenta um design progressivo em “formato de V” que se estreita da caixa até a fivela, oferecendo maior conforto e sensação de leveza, perfeita para o uso diário. Sua estética caracteriza-se por uma combinação de diferentes acabamentos – escovado nos elos maiores e polidos nas bordas e elos centrais – criando um efeito tridimensional quando a luz atinge a pulseira de diferentes maneiras. O Luminor Due de 38mm apresenta uma transição elegante de 20mm na caixa para 16mm na fivela, enquanto o modelo de 42mm estreita de 22mm para 18mm.

Três modelos com uma nova pulseira em aço e dois fabricados em Panerai Goldtech, numa gama de estilos nos tamanhos de 38mm a 42mm, juntam-se à família Luminor Due, conhecida por suas iterações mais leves e finas do design emblemático da Panerai, sem comprometer a integridade mecânica. Incorporando a essência esportiva e funcional da coleção, a série Luminor traz o Quaranta BiTempo com pulseira em aço, agora equipado com função GMT, tornando-o o companheiro ideal para viajantes casuais.

Complementado pelo PAM Click Release System, um recurso que permite alternar sem esforço entre pulseiras de metal e couro sem usar ferramentas, os novos relógios são sinônimo de conforto, durabilidade e versatilidade, com intercambiabilidade facilitada.

Pulseira Luminor Due Metal PAM01508, PAM01539 e PAM01387: o estilo do aço

A pulseira do Luminor Due Metal PAM01508 está em um relógio elegante com caixa de 38mm em aço polido e moldura enriquecida por um mostrador sanduíche branco escovado adornado com Superluminova bege. Esta referência tem fundo de caixa fechado em aço e vem com uma segunda pulseira em couro bovino acetinado rosa e uma fivela de aço Pin.

As pulseiras Luminor Due Metal PAM01539 e PAM01387 apresentam caixa de 42mm e moldura em aço polido. O PAM01539 destaca-se pelo mostrador sanduíche em tom bordô escovado com acabamento soleil que ilumina sutilmente em direção ao centro, combinado com Superluminova branco para uma tela clara e luminosa. Em contraste, o PAM01387 traz um mostrador sanduíche antracite escovado com Superluminova branco, exalando uma estética contemporânea, mas igualmente refinada. Ambos vêm com uma segunda pulseira de borracha preta e fivela de aço para troca fácil.

Luminor Due TuttoOro PAM01494 e PAM01442: o fascínio do Panerai Goldtech

Para um toque de luxo, o Luminor Due TuttoOro PAM01494 e PAM01442 apresentam uma Caixa Panerai Goldtech de 42mm e moldura polida correspondente, uma combinação inédita para o tamanho e material. Panerai Goldtech é uma liga de ouro que inclui platina, prata e cobre, conferindo uma tonalidade vermelha intensa e aumentando a durabilidade. O PAM01494 é complementado por um mostrador branco escovado pelo sol com Superluminova bege, enquanto o PAM01442 apresenta um mostrador preto escovado pelo sol, realçado pelo Superluminova branco.

O fundo da caixa em cristal safira transparente oferece um vislumbre do funcionamento interno. As referências Luminor Due são alimentadas pelo movimento automático P.900, famoso por sua confiabilidade e reserva de energia de 3 dias. O P.900, com 12½ linhas (28,2 mm) de diâmetro e apenas 4,2mm de espessura, está entre os calibres automáticos mais finos da Panerai.

A energia necessária para acumular uma reserva de três dias é fornecida por um peso oscilante bidirecional e armazenada em um único barril. A resistência aprimorada do P.900 a campos magnéticos é essencial para proteger o relógio de desvios de precisão. O escapamento do P.900, feito de silicone, foi projetado para maior eficiência, com menos consumo de energia. O calibre possui uma função stop-second que permite ajuste preciso da hora. Os relógios Luminor Due têm uma escala de resistência à água de 5 bar (~50 metros).

Luminor Quaranta BiTempo PAM01640

A linha continua com o Luminor Quaranta BiTempo PAM01640, um relógio sofisticado e funcional para o cosmopolita moderno. Ele possui uma caixa de aço escovado de 40mm e moldura de aço polido. O mostrador verde com acabamento escovado e Superluminova branco combina com o verso em cristal de safira transparente, que revela o movimento interno. O calibre P.900/GMT, com reserva automática de 3 dias, exibe um segundo fuso horário, ideal para monitorar a hora local em viagens.

Inscrito com o nome BiTempo, que significa “tempo duplo” em italiano, o mostrador ressalta as raízes italianas da Maison. O PAM01640 é resistente à água até 10 bar. Todos os relógios foram testados para superar os rigorosos padrões da Panerai, submetendo-os a pressões até 25% superiores ao indicado.

As novas adições à linha de pulseiras metálicas Luminor combinam o legado duradouro da Panerai em inovação relojoeira com versatilidade e conforto, oferecendo funcionalidade, estilo e o DNA icônico da Maison.

Luminor Due Metal Pam01508, à venda por R$ 48.200. Luminor Due TuttoOro PAM01494 e PAM01442, à venda por R$ 253.000