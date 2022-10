Conheça os 5 modelos de sneakers mais caros e raros do mundo

Mais do que calçados, os sneakers, termo em inglês para tênis, são atribuídos a modelos específicos que sejam produzidos, por exemplo, em colaborações com atletas, artistas e outras marcas e popularizado durante as décadas de 1980 e 1990, principalmente, devido às influências do basquete, hip hop e o streetwear.

O período foi marcado por acontecimentos que auxiliaram a difundir a cultura sneaker como a parceria entre a Nike e o atleta Michael Jordan com a criação do icônico Air Jordan, além da música My Adidas do Run DMC, que rendeu uma parceria do grupo com a marca e a criação de vários modelos em homenagem aos rappers em anos posteriores.

Atualmente, os modelos vão muito além de serem itens colecionáveis, mobilizando uma multidão de apaixonados pelo lifestyle, mais conhecidos como sneakerheads, que vivem, consomem e difundem a cultura.

Alberto Roque, sneakerhead que queria conectar os consumidores brasileiros aos lançamentos e tendências, criou a Droper, marketplace de venda e revenda de sneakers e colecionáveis do Brasil.

“Nossa curadoria de produtos segue por importantes pilares como tendências com poder de absorção e produtos de alto desejo do público, por exemplo. Um dos exemplares com valor mais alto já transacionado pela marca foi um Off White x Jordan 1 Chicago de R$ 35 mil. Atualmente, o modelo mais caro anunciado no site é a collab Tom Sachs x NikeCraft Mars Yard 1.0 avaliado em R$ 70 mil”, afirma Alberto.

Assim, considerando a dificuldade de se ter em mãos alguns exemplares e a valorização que vem dessa exclusividade, conheça cinco modelos mais caros e raros do mundo:

1. Nike Air Mag Back to the Future

O modelo clássico usado no filme de Volta para o Futuro, de 1989, teve uma rara versão lançada em 2016. Na plataforma americana StockX, apenas quatro unidades estão disponíveis e os valores variam de R$ 583 mil a R$ 23 milhões.

2. Air Yeezy 2 Red October

Desenhado pelo rapper Kanye West em colaboração com a Nike e lançado em 2014, o modelo raro chegou a ser leiloado por R$ 39 milhões na Inglaterra. Exemplares dele nunca foram comercializados no Brasil e os modelos não são vendidos por lojas oficiais, circulando em plataformas de revenda. Na StockX, o valor atual chega a R$ 9 milhões.

3. Nike SB Dunk Low Paris

O sneaker de 2003 contém gravuras do famoso pintor expressionista francês Bernard Buffet, que fez parte do grupo antiarte abstrata L’homme Témoin e possui cerca de 8 mil pinturas e gravuras criadas. Como a pintura representada no modelo foi cortada de forma diferente para cada par, cada exemplar é único. O valor de mercado ultrapassa os R$ 2 milhões.

4. Nike SB Dunk Low Freddy Krueger

Um dos exemplares mais icônicos da linha SB Dunk nunca foi oficialmente lançado no mercado. Produzido em 2007, em paralelo aos modelos Jason Voorhees Nike Dunk High e o ‘Dawn of the Dead’ Nike Air Trainer One, o sneaker é uma homenagem a um dos vilões mais queridos do universo do terror e, por sua raridade, é avaliado em cerca de R$ 522 mil. Um exemplar foi vendido na Droper em 2021.

5. Nike SB Dunk Low Yellow Lobster

O modelo de 2009, uma colaboração entre a Nike e a Concepts lançado em cores variadas como azul, roxo, vermelho e amarelo, é tão exclusivo que apenas 36 pares foram produzidos e não foram vendidos nos canais oficiais, mas presenteados apenas para amigos e familiares da marca em comemoração ao lançamento do modelo na versão em azul. Apenas duas unidades estão disponíveis na plataforma StockX e o exemplar é avaliado em cerca de R$ 239 mil.

