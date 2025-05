Conheça o maior festival de jovens talentos da moda da América Latina

O Carandaí 25, maior festival de moda autoral da América Latina, se apresenta semana que vem no Rio de Janeiro com 300 pequenos produtores de Norte a Sul do país e expectativa de movimentar 6 milhões de reais em seus quatro dias de evento.

O evento que dá visibilidade a novos talentos de moda feminina e masculina acontece há 14 anos. Desta vez, o festival será realizado entre 7 e 10 de maio no Jockey Club do Rio, em um espaço de 7 mil metros quadrados, e vai apresentar ao público também seu braço de fomento à economia colaborativa.

Em um projeto 100% financiado pelo recém-criado Instituto Carandaí 25, sem fins lucrativos, novos designers formaram duplas com artistas plásticos da cena contemporânea e criaram coleções exclusivas para o festival. Toda a verba captada será direcionada para suas próprias marcas.

Evento vai acontecer também em São Paulo

A edição batizada de “Cometas relevados” trata justamente disso: jogar luz sobre novos talentos que podem virar fenômenos e deixar rastros de milhões de quilômetros na moda nacional.

“Esperei a maturidade do festival para realizar esse antigo sonho meu, de capacitar e fortalecer a nossa rede por meio de projetos financiados por nós e de nossos apoiadores. Sempre servimos de vitrine para os pequenos players da moda nacional. Agora, vamos fortalecê-los com diferentes iniciativas”, diz Tati Accioli, fundadora do movimento.

O Carandaí 25 nasceu em 2011 na sala da própria casa de Tati com apenas dez marcas. Hoje, como hub de pequenos produtores de todo o Brasil, chega a ter um público de 40 mil pessoas por edição com uma curadoria voltada para negócios que pretendem se conectar diretamente com o público, trazendo oportunidades de um modelo de consumo mais consciente e sustentável.

O festival em grande escala já acontece no Rio de Janeiro há dois anos e fará sua estreia em São Paulo no próximo mês de novembro, nos mesmos moldes com a iniciativa de apoio a marcas paulistanas e foco na economia criativa. O movimento terá também uma loja fixa nos Jardins a partir de setembro, assim como já acontece com o endereço carioca, no Shopping Leblon.