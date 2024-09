Conheça o drinque de vodca de R$ 125 que 'vende mais do que água' no US Open

Esqueça a febre do gim tônica ou do fitzgerald. No US Open, o drinque do momento é o Honey Deuce. Vendido por 23 dólares (125 reais), a bebida é feita com vodca da patrocinadora do evento Grey Goose.

A bebida leva 40 ml de vodca, 90 ml de limonada, 10 ml de licor de framboesa e três bolinhas de melão.

Ainda que o drinque tenha se popularizado recentemente, o coquetel foi criado em 2007, quando a Grey Goose estava no segundo ano de seu patrocínio no torneio de tênis. A bebida foi inventada por um ex-embaixador da Grey Goose Nick Mautone, que pensou em incluir melões em um drinque que fosse refrescante.

Segundo a CNN, já foram vendidos mais de 2,2 milhões de Honey Deuces em quase 20 anos de torneios. Somente em 2023, foram vendidas 450 mil unidades.

Para este ano, a expectativa é arrecadar mais de 10.350 milhões de dólares (R$ 58 milhões de reais) em receita no evento apenas com a venda do drinque.

Este valor é superior ao prêmio total aos campeões da chaves de simples. A soma dos prêmios aos atletas será 7,2 milhões de dólares (40 milhões de reais).

“Não se pode ter um US Open sem o Honey Deuce (…) Ele é realmente o que o Mint Julep é para o Kentucky Derby, mas ainda mais um fenômeno cultural”, disse Aleco Azqueta, vice-presidente de marketing da Grey Goose à CNN.

Para além dos copos que podem ser levados para casa de lembrança, os organizadores do torneio que acontece até o dia 8 em Nova York estão transformando o drinque em um item colecionável com chapéus, broches e camisetas.

Serena Williams, que seis vezes campeã do US Open, provou o drinque pela primeira vez neste ano. Em vídeo publicado no TikTok, Williams sugere a troca do nome do drinque. "Querida, isso não é deuce, isso se chama Honey, ad-in ou Honey ace. Vamos renomear." No tênis, o termo deuce é usado para os jogadores que estão empatados em 40-40.